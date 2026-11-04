Γιατί πρέπει απόψε κιόλας να ελέγξετε τις πρίζες του σπιτιού σας

Πολλοί καταναλωτές παρατηρούν ότι το φις μιας συσκευής χαλαρώνει στην πρίζα ή ότι το πλαστικό κάλυμμα είναι θερμό, και σπεύδουν απλώς να σφίξουν την κεντρική βίδα. Το πρόβλημα δεν λύνεται έτσι, προειδοποιούν οι ηλεκτρολόγοι.

Στο εσωτερικό κάθε πρίζας υπάρχουν μεταλλικές επαφές που πιέζουν τα ελάσματα του φις για να το κρατούν σταθερό. Με την πάροδο του χρόνου και την απότομη αφαίρεση των καλωδίων, οι επαφές αυτές χάνουν τη συγκράτησή τους. Όταν το φις γλιστράει εύκολα, δημιουργούνται μικρο-σπινθηρισμοί, οι οποίοι παράγουν υψηλή θερμότητα. Το σφίξιμο της εξωτερικής βίδας συγκρατεί μόνο το πλαστικό καπάκι και όχι τις εσωτερικές επαφές - κάτι που σημαίνει πως μια φθαρμένη υποδοχή δεν επισκευάζεται με σφίξιμο, αλλά απαιτεί πλήρη αντικατάσταση.

Οι συνηθέστερες αιτίες υπερθέρμανσης

Εκτός από τις φθαρμένες επαφές, η ανάπτυξη θερμότητας μπορεί να οφείλεται σε υπερφόρτωση του κυκλώματος από πολλές συσκευές, σε χαλαρές συνδέσεις καλωδίων που αυξάνουν την ηλεκτρική αντίσταση ή σε παρωχημένους τρόπους σύνδεσης. Επίσης, αν η ίδια η πρίζα κουνιέται ολόκληρη μέσα στον τοίχο, το πρόβλημα εντοπίζεται στο κουτί διακλάδωσης και απαιτεί ειδικούς αποστάτες για τη σωστή ευθυγράμμιση.

Πέντε γρήγοροι έλεγχοι ασφαλείας

Για να διαπιστώσετε την κατάσταση των πριζών στο σπίτι, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Έλεγχος θερμοκρασίας: Αποσυνδέστε τις συσκευές και αφήστε την πρίζα να κρυώσει. Κανονικά οι πρίζες πρέπει να παραμένουν δροσερές κατά τη χρήση.

Οπτικός έλεγχος: Μαυρίσματα, καφέ σημάδια ή λιωμένο πλαστικό υποδεικνύουν υπερθέρμανση.

Οσμή και ήχος: Οσμή καμένου, βόμβος ή σπινθήρες κατά τη σύνδεση αποτελούν ενδείξεις σοβαρού κινδύνου.

Δοκιμή συγκράτησης: Αν το φις πέφτει μόνο από το βάρος του καλωδίου, οι επαφές έχουν καταστραφεί.

Υπολογισμός φορτίου: Συσκευές υψηλής κατανάλωσης, όπως αερόθερμα ή κουζινομηχανές, δεν πρέπει να τοποθετούνται σε πολύμπριζα.

Πότε πρέπει να καλέσετε αμέσως ηλεκτρολόγο

Εάν εντοπίσετε μυρωδιά καμένου, κατεβάστε αμέσως τον γενικό διακόπτη στον πίνακα και μην χρησιμοποιήσετε την πρίζα. Παρότι η αντικατάσταση μιας υποδοχής είναι συνηθισμένη εργασία, απαιτεί απόλυτη διακοπή ρεύματος και χρήση δοκιμαστικού τάσης.

Καλέστε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο αν η πρίζα καίει, αν δείτε αλλοιώσεις στα υλικά ή αν το πρόβλημα επιμένει. Παράλληλα, η αντικατάσταση παλαιών πριζών αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για την αναβάθμιση του δικτύου με σύγχρονες διατάξεις προστασίας (GFCI/AFCI).

Πηγή: The Coolist