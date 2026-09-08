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«Παγίδα» οι φθηνοί φορτιστές του εμπορίου: Πώς μπορούν να καταστρέψουν τις συσκευές σας
Markus Winkler on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 08/09/2026 - 06:30
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Η επιλογή ενός φθηνού φορτιστή αγνώστου προελεύσεως μπορεί να μοιάζει ελκυστική λύση απέναντι στα ακριβά αυθεντικά αξεσουάρ των κατασκευαστών, ωστόσο κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Όταν αναζητάτε νέο φορτιστή, η αγορά ενός αυθεντικού εξαρτήματος από τον ίδιο τον κατασκευαστή αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή. Πολλοί καταναλωτές, ωστόσο, αποφεύγουν να ξοδέψουν σημαντικά ποσά, καθώς μπορούν να βρουν εξαιρετικά φθηνές εναλλακτικές στο εμπόριο ή στο διαδίκτυο.

Αν και οι φορτιστές αυτοί υπόσχονται ταχεία φόρτιση με ελάχιστο κόστος, η ποιότητα κατασκευής τους συχνά εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Το κύριο πρόβλημα των φθηνών φορτιστών έγκειται στην απουσία βασικών προστατευτικών εξαρτημάτων. Κατασκευασμένοι από χαμηλής ποιότητας υλικά, αδυνατούν να παρέχουν σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα. Οι συνεχείς διακυμάνσεις στην τάση καταπονούν τη μπαταρία, επιταχύνοντας τη χημική της φθορά και μειώνοντας τη χωρητικότητά τους. Παράλληλα, στερούνται ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που υποστηρίζουν πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως το USB Power Delivery (USB-PD). Χωρίς αυτά, ο φορτιστής διοχετεύει ρεύμα υψηλής έντασης, προκαλώντας υπερθέρμανση και πιθανές βλάβες στη μητρική πλακέτα.

Δοκιμές από τον βρετανικό οργανισμό προστασίας καταναλωτών Which? σε 15 φθηνούς φορτιστές της αγοράς έδειξαν ότι οι εννέα εξ αυτών εγκυμονούσαν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ενώ οκτώ ήταν επικίνδυνοι για εκρήξεις ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε μία περίπτωση απομίμησης, η συσκευή είχε γεμίσει με… πλαστελίνη για να αποκτήσει τεχνητό βάρος, ενώ παρήγαγε ηλεκτρικούς σπινθήρες που μπορούσαν να καταστρέψουν τη θύρα φόρτισης του κινητού.

Για την προστασία των συσκευών και της ασφάλειάς σας, η επιλογή φορτιστή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από αξιόπιστους κατασκευαστές που φέρουν επίσημες πιστοποιήσεις, όπως UL, USB-IF ή MFi.

Εταιρείες όπως η Anker, η Ugreen και η INIU προσφέρουν πιστοποιημένα μοντέλα υψηλής ισχύος. Οι φορτιστές αυτοί ενσωματώνουν τεχνολογία Νιτριδίου του Γαλλίου (GaN) για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, καθώς και συστήματα θερμικής προστασίας που αυξομειώνουν ή διακόπτουν την παροχή ρεύματος όταν αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2026 - 06:30
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