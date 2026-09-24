Γιατί κιτρινίζει το καλώδιο του φορτιστή σας και πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε

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Η αλλαγή χρώματος στα λευκά καλώδια φόρτισης των κινητών τηλεφώνων δεν αποτελεί απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα, αλλά μια πρώτη προειδοποιητική ένδειξη φθοράς του εξοπλισμού.

Το κιτρίνισμα των καλωδίων φόρτισης αποτελεί ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών.

Αν και πολλοί θεωρούν την αλλαγή του χρώματος φυσιολογική συνέπεια της παλαιότητας, ειδικοί στον τομέα των ηλεκτρονικών προειδοποιούν ότι η αλλοίωση αυτή μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρής φθοράς της εξωτερικής μόνωσης.

Γιατί κιτρινίζουν τα καλώδια

Η κύρια αιτία του φαινομένου εντοπίζεται στη θερμική καταπόνηση. Κατά τη διαδικασία της φόρτισης παράγονται θερμικά φορτία, τα οποία με την πάροδο του χρόνου διασπούν τα πολυμερή υλικά του προστατευτικού του καλωδίου, προκαλώντας σταδιακή αποχρωμάτωση προς το κίτρινο ή το καφέ.

Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται περαιτέρω από τη χρήση οικολογικότερων αλλά λιγότερο ανθεκτικών υλικών στις σύγχρονες γραμμές παραγωγής.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι εξής παράγοντες:

Μηχανική καταπόνηση: Το έντονο τσάκισμα, το σφιχτό τύλιγμα και η ταυτόχρονη χρήση της συσκευής κατά τη φόρτιση προκαλούν μικροφθορές στο εξωτερικό κάλυμμα, καθιστώντας το πιο ευάλωτο.

Ηλιακή ακτινοβολία: Η παρατεταμένη έκθεση στο φως του ήλιου επιταχύνει τη γήρανση των πλαστικών, καθιστώντας τα εύθραυστα και επιρρεπή σε ρωγμές.

Λιπαρότητα και χημικές ενώσεις: Τα φυσικά έλαια του δέρματος που μεταφέρονται από τα χέρια εισχωρούν στους πόρους του υλικού, αλλοιώνοντας τη χημική του σύνθεση.

Όταν η εξωτερική μόνωση χάσει την ελαστικότητά της και αρχίσει να κιτρινίζει, το καλώδιο εισέρχεται σε στάδιο αυξημένης επικινδυνότητας.

Η φθορά μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη των εσωτερικών συρμάτων, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος, πρόκλησης σπινθήρων ή ακόμη και ηλεκτροπληξίας.

Πότε πρέπει να αντικαθιστούμε τα καλώδια

Για την πρόληψη των ατυχημάτων και την παράταση της διάρκειας ζωής των εξαρτημάτων, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος για τυχόν σκισίματα ή ξεφτίσματα.

Παράλληλα, οι χρήστες οφείλουν να αποφεύγουν τη χρήση των συσκευών όσο αυτές φορτίζουν, να μην τις αφήνουν συνδεδεμένες στο ρεύμα μετά την πλήρη φόρτιση και να αποθηκεύουν τα καλώδια «χαλαρά», χωρίς περιττά τσακίσματα.

Σε περίπτωση εμφανούς φθοράς, η άμεση αντικατάσταση του καλωδίου αποτελεί τη μόνη ασφαλή επιλογή.

Πηγή: Express