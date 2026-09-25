Γιατί δεν πρέπει να βάζετε μπαταρίες από διαφορετικές μάρκες στις συσκευές σας

Παρότι οι μπαταρίες μεγέθους AA από διαφορετικούς κατασκευαστές δείχνουν ίδιες σε μέγεθος και τάση, η ταυτόχρονη χρήση τους κρύβει σημαντικούς κινδύνους.

Οι μπαταρίες ΑΑ δίνουν ζωή σε αμέτρητες συσκευές καθημερινής χρήσης. Όταν λοιπόν εξαντλούνται, είναι δελεαστικό να χρησιμοποιήσουμε όποια μπαταρία έχουμε πρόχειρη - συνδυάζοντας συχνά διαφορετικές μάρκες στο ίδιο τηλεχειριστήριο.

Αυτή η πρακτική εγκυμονεί, ωστόσο, σοβαρούς κινδύνους. Παρότι οι μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών έχουν το ίδιο μέγεθος και την ίδια ονομαστική τάση, η εσωτερική τους αρχιτεκτονική διαφέρει σημαντικά.

Τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε μπαταρίες διαφορετικής μάρκας

Κάθε εταιρεία χρησιμοποιεί διαφορετική τεχνολογία, με αποτέλεσμα οι μπαταρίες να παρουσιάζουν αποκλίσεις στην εσωτερική τους αντίσταση και στον ρυθμό αποφόρτισης.

Κορυφαίοι κατασκευαστές, όπως η Duracell, προειδοποιούν ότι η συνύπαρξη διαφορετικών brands στην ίδια συσκευή μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών. Τα χημικά αυτά διαβρώνουν τη θήκη και τα εσωτερικά κυκλώματα, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη στη συσκευή.

Παράλληλα, η άνιση παροχή ρεύματος υποβαθμίζει τη συνολική λειτουργία του εξοπλισμού.

Η τακτική αυτή επηρεάζει αρνητικά και τις ίδιες τις μπαταρίες. Εξαιτίας των διαφορετικών τάσεων και της αστάθειας στον ρυθμό αποφόρτισης, τα στοιχεία φθείρονται πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Επιπλέον, αυξάνεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες διαρροής ή ακόμη και παραμόρφωσης της μπαταρίας.

Τι ισχύει για το συνδυασμό παλιών και νέων μπαταριών

Η ταυτόχρονη χρήση μεταχειρισμένων και καινούργιων μπαταριών είναι εξίσου - αν όχι περισσότερο - επικίνδυνη. Μια παλιά μπαταρία διατηρεί πολύ χαμηλότερο φορτίο, με αποτέλεσμα η καινούργια να συνεχίζει να διοχετεύει ενέργεια ακόμη κι όταν η πρώτη έχει αδειάσει τελείως.

Εταιρείες του κλάδου, όπως η Duracell και η Energizer, τονίζουν ότι η πρακτική αυτή μειώνει κατακόρυφα την απόδοση και μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη του στοιχείου, προκαλώντας υλικές ζημιές ή ακόμη και ατυχήματα.

Φυσικά, οι ίδιοι κανόνες ασφαλείας ισχύουν και για τη συνδυασμένη χρήση διαφορετικών τεχνολογιών, όπως η ταυτόχρονη τοποθέτηση αλκαλικών μπαταριών και μπαταριών λιθίου.

Για να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία των συσκευών σας και να αποφύγετε ατυχήματα, να χρησιμοποιείτε πάντα μπαταρίες του ίδιου κατασκευαστή και να τις αντικαθιστάτε όλες μαζί με καινούργιες.

Πηγή: Slash Gear