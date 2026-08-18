ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης και οι Εθελοντές μας δίπλα στο νησί της Σαλαμίνας που δοκιμάστηκε από τη μεγάλη φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 15:30
Έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο των εμπορικών συμφωνιών για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου «Κρόνος» και «Αφροδίτη»
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/08/2026 - 14:46
Στενά του Ορμούζ: Κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 13:40
ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδo βρίσκεται η στάθμη των δύο μεγαλύτερων ταμιευτήρων νερού στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
18/08/2026 - 12:35
Η METLEN εξαγοράζει την Joule, εταιρεία λογισμικού βελτιστοποίησης της διαχείρισης έργων ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/08/2026 - 11:43
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 11:08
Η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη χειρότερη απειλή για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 10:55
Νέο ηλεκτρικό όχημα στην διάθεση της Δημοτικής Αστυνομίας Εορδαίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 10:16
Μ. Κ. Κεφαλογιάννης προς Κομισιόν: Παράνομη η ανακήρυξη "θαλάσσιων πάρκων" από την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 10:01
Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Π. Γιανάι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/08/2026 - 09:41
Ομοσπονδία δασικών υπαλλήλων: Απάντηση στην κριτική για το πρόγραμμα Antinero με έμφαση στα αποτελέσματα στο πεδίο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
18/08/2026 - 08:32
Το «θαύμα» Μητσοτάκη σε αριθμούς - 7 χρόνια μετά, φτωχότεροι από το 2019
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/08/2026 - 08:06
Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 08:10
8+1 μυστικά για να καίει λιγότερο το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/08/2026 - 08:10
Ερντογάν: Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:55
ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:20
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 14:52
Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 13:59
Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 13:10
Γερμανία: Επείγει η αλλαγή προς μικτά δάση, καθώς οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται σε πιο υγρές περιφέρειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/08/2026 - 12:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 12:11
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 11:42
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:42
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:08
ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:47
ΥΠΕΞ: Παράνομα τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» - Δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:02
ΑΚΤΟR: Αγορά συγκρότημα έξι ακινήτων συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/08/2026 - 08:20
Πυρκαγιές και γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης: Πού θα επενδυθούν 4,9 δισ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ έως το 2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 07:57
Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα
Taylor Grote on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 08:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Φούρνος, πλυντήριο πιάτων και στεγνωτήριο: Ειδικοί στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) αναλύουν πόσο αυξάνεται η θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι χρήσης τους για να μην επιβαρύνεται το κλιματιστικό.

Κάθε ηλεκτρική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία της επηρεάζει άμεσα το μικροκλίμα του σπιτιού.

Η ταυτόχρονη χρήση πολλών επιβαρυντικών συσκευών κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας μπορεί να αυξήσει τη συνολική εσωτερική θερμοκρασία κατά 2°C έως 4°C, εμποδίζοντας το κλιματιστικό να φτάσει στην επιθυμητή ρύθμιση του θερμοστάτη.

Η διπλή επιβάρυνση: Θερμότητα και υγρασία

Η λειτουργία των συσκευών δεν προσθέτει απλώς θερμότητα, αλλά αυξάνει και τα επίπεδα υγρασίας στον αέρα.

Συσκευές όπως τα πλυντήρια πιάτων και τα στεγνωτήρια απελευθερώνουν υδρατμούς στο περιβάλλον, κάνοντας την ατμόσφαιρα να φαίνεται αρκετούς βαθμούς θερμότερη από την πραγματική θερμοκρασία που αναγράφει ο θερμοστάτης. Αυτό αναγκάζει την κεντρική μονάδα κλιματισμού να λειτουργεί περισσότερο, εντονότερα και λιγότερο αποδοτικά.

Οι μεγαλύτεροι «ένοχοι»

Ηλεκτρικός φούρνος και εστίες: Αποτελούν την πιο επιβαρυντική πηγή θερμότητας, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στον χώρο της κουζίνας κατά 5°C έως 10°C. Η προθέρμανση στους 200°C ακτινοβολεί τεράστιες ποσότητες θερμότητας, ενώ το άνοιγμα της πόρτας απελευθερώνει ακαριαία πολύ θερμό αέρα.

Στεγνωτήριο ρούχων: Αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 3°C έως 6°C στο δωμάτιο πλύσης και στους γειτονικούς χώρους.

Πλυντήριο πιάτων: Επιβαρύνει την κουζίνα με επιπλέον 2°C έως 4°C λόγω των θερμών υδρατμών.

Παράγοντες που επιδεινώνουν το φαινόμενο

  • Τύπος απορροφητήρα: Οι απορροφητήρες που απλώς ανακυκλώνουν τον αέρα μέσω φίλτρων άνθρακα επιστρέφουν τη θερμότητα στο δωμάτιο. Η ύπαρξη απορροφητήρα με εξωτερική εξαγωγή είναι κρίσιμη για την απομάκρυνση του θερμού αέρα και των ατμών.
  • Θέση των αεραγωγών επιστροφής του AC: Εάν τα στόμια αναρρόφησης του κλιματιστικού βρίσκονται κοντά στην κουζίνα ή το πλυντήριο, απορροφούν τον θερμό αέρα και τον διοχετεύουν στους αεραγωγούς των υπολοίπων δωματίων.
  • Παλαιότητα συσκευών: Όσο παλαιότερη είναι μια συσκευή, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει και τόσο μεγαλύτερη θερμότητα εκλύει.
  • Αρχιτεκτονική χώρου: Μικρές κουζίνες με χαμηλά ταβάνια παγιδεύουν τη θερμότητα πολύ ταχύτερα σε σύγκριση με ανοιχτούς (open-plan) χώρους.

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε τις συσκευές

Για τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης, προτείνεται η λειτουργία των «βαρύτερων» συσκευών πριν τις 10:00 το πρωί ή μετά τις 20:00 το βράδυ, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

Για την προετοιμασία γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, η χρήση μικρότερων συσκευών (όπως φούρνοι μικροκυμάτων, air fryers ή τοστιέρες) καταναλώνει έως και 50% λιγότερη ενέργεια και περιορίζει τη θερμότητα σε πολύ μικρότερη έκταση.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2026 - 08:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση  11 Αυγούστου 2026
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του Γηροκομείου Αθηνών με 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου 07 Αυγούστου 2026
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του Γηροκομείου Αθηνών με 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Περισσότεροι από 90 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμούς Κελσίου

Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 

Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι

Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό

Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόση απόσταση πρέπει να έχει το φορητό κλιματιστικό από τον τοίχο για μέγιστη εξοικονόμηση ρεύματος;