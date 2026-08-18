Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε φούρνο και πλυντήριο τις ημέρες του καύσωνα

Φούρνος, πλυντήριο πιάτων και στεγνωτήριο: Ειδικοί στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC) αναλύουν πόσο αυξάνεται η θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο και ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι χρήσης τους για να μην επιβαρύνεται το κλιματιστικό.

Κάθε ηλεκτρική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία της επηρεάζει άμεσα το μικροκλίμα του σπιτιού.

Η ταυτόχρονη χρήση πολλών επιβαρυντικών συσκευών κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας μπορεί να αυξήσει τη συνολική εσωτερική θερμοκρασία κατά 2°C έως 4°C, εμποδίζοντας το κλιματιστικό να φτάσει στην επιθυμητή ρύθμιση του θερμοστάτη.

Η διπλή επιβάρυνση: Θερμότητα και υγρασία

Η λειτουργία των συσκευών δεν προσθέτει απλώς θερμότητα, αλλά αυξάνει και τα επίπεδα υγρασίας στον αέρα.

Συσκευές όπως τα πλυντήρια πιάτων και τα στεγνωτήρια απελευθερώνουν υδρατμούς στο περιβάλλον, κάνοντας την ατμόσφαιρα να φαίνεται αρκετούς βαθμούς θερμότερη από την πραγματική θερμοκρασία που αναγράφει ο θερμοστάτης. Αυτό αναγκάζει την κεντρική μονάδα κλιματισμού να λειτουργεί περισσότερο, εντονότερα και λιγότερο αποδοτικά.

Οι μεγαλύτεροι «ένοχοι»

Ηλεκτρικός φούρνος και εστίες: Αποτελούν την πιο επιβαρυντική πηγή θερμότητας, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στον χώρο της κουζίνας κατά 5°C έως 10°C. Η προθέρμανση στους 200°C ακτινοβολεί τεράστιες ποσότητες θερμότητας, ενώ το άνοιγμα της πόρτας απελευθερώνει ακαριαία πολύ θερμό αέρα.

Στεγνωτήριο ρούχων: Αυξάνει τη θερμοκρασία κατά 3°C έως 6°C στο δωμάτιο πλύσης και στους γειτονικούς χώρους.

Πλυντήριο πιάτων: Επιβαρύνει την κουζίνα με επιπλέον 2°C έως 4°C λόγω των θερμών υδρατμών.

Παράγοντες που επιδεινώνουν το φαινόμενο

Τύπος απορροφητήρα: Οι απορροφητήρες που απλώς ανακυκλώνουν τον αέρα μέσω φίλτρων άνθρακα επιστρέφουν τη θερμότητα στο δωμάτιο. Η ύπαρξη απορροφητήρα με εξωτερική εξαγωγή είναι κρίσιμη για την απομάκρυνση του θερμού αέρα και των ατμών.

Οι απορροφητήρες που απλώς ανακυκλώνουν τον αέρα μέσω φίλτρων άνθρακα επιστρέφουν τη θερμότητα στο δωμάτιο. Η ύπαρξη απορροφητήρα με εξωτερική εξαγωγή είναι κρίσιμη για την απομάκρυνση του θερμού αέρα και των ατμών. Θέση των αεραγωγών επιστροφής του AC: Εάν τα στόμια αναρρόφησης του κλιματιστικού βρίσκονται κοντά στην κουζίνα ή το πλυντήριο, απορροφούν τον θερμό αέρα και τον διοχετεύουν στους αεραγωγούς των υπολοίπων δωματίων.

Εάν τα στόμια αναρρόφησης του κλιματιστικού βρίσκονται κοντά στην κουζίνα ή το πλυντήριο, απορροφούν τον θερμό αέρα και τον διοχετεύουν στους αεραγωγούς των υπολοίπων δωματίων. Παλαιότητα συσκευών: Όσο παλαιότερη είναι μια συσκευή, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει και τόσο μεγαλύτερη θερμότητα εκλύει.

Όσο παλαιότερη είναι μια συσκευή, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει και τόσο μεγαλύτερη θερμότητα εκλύει. Αρχιτεκτονική χώρου: Μικρές κουζίνες με χαμηλά ταβάνια παγιδεύουν τη θερμότητα πολύ ταχύτερα σε σύγκριση με ανοιχτούς (open-plan) χώρους.

Πότε και πώς να χρησιμοποιείτε τις συσκευές

Για τη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης, προτείνεται η λειτουργία των «βαρύτερων» συσκευών πριν τις 10:00 το πρωί ή μετά τις 20:00 το βράδυ, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

Για την προετοιμασία γευμάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, η χρήση μικρότερων συσκευών (όπως φούρνοι μικροκυμάτων, air fryers ή τοστιέρες) καταναλώνει έως και 50% λιγότερη ενέργεια και περιορίζει τη θερμότητα σε πολύ μικρότερη έκταση.

Πηγή: thespruce.com