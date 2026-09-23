Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου

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Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 06:42
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Η σωστή λειτουργία των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης στο νοικοκυριό.

Το ψυγείο αποτελεί μία από τις πλέον ενεργοβόρες συσκευές σε ένα σπίτι, ακριβώς λόγω της αδιάλειπτης λειτουργίας του. Η πλειονότητα των καταναλωτών, ωστόσο, αγνοεί τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η ισχύς ψύξης.

Ο αριθμημένος περιστροφικός διακόπτης στο εσωτερικό της συσκευής - που συνήθως κυμαίνεται από το 1 έως το 5 ή από το 1 έως το 9 - δεν υποδεικνύει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, αλλά τη σχετική ισχύ του συμπιεστή.

Στην πράξη, όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο εργάζεται το σύστημα ψύξης, διατηρώντας το περιβάλλον κρύο. Αντίθετα, οι χαμηλές τιμές αντιπροσωπεύουν τις πιο «θερμές» ρυθμίσεις.

Η λανθασμένη εντύπωση ότι η ένδειξη «1» αντιστοιχεί σε 1°C οδηγεί συχνά τους καταναλωτές στο να επιλέγουν πολύ χαμηλή ισχύ, με αποτέλεσμα τα ευπαθή προϊόντα, όπως το γάλα και τα λαχανικά, να αλλοιώνονται ταχύτερα. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή της μέγιστης ρύθμισης χωρίς λόγο αναγκάζει το μοτέρ να λειτουργεί ασταμάτητα, αυξάνοντας κατακόρυφα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και δημιουργώντας στρώματα πάγου στην πλάτη της συσκευής.

Ειδικοί στον τομέα των οικιακών συσκευών επισημαίνουν ότι η ιδανική θερμοκρασία συντήρησης κυμαίνεται αυστηρά μεταξύ 3°C και 4°C.

Για την επίτευξη της βέλτιστης αυτής θερμοκρασίας με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή επιβάρυνση, η γενική σύσταση είναι η ρύθμιση του διακόπτη γύρω στο «3» (σε κλίμακα 1-5) ή στο «4 με 5» (σε κλίμακα 1-9).

Προσοχή! Ενδείξεις όπως η συμπύκνωση υδρατμών και ο σχηματισμός σταγονιδίων στα εσωτερικά τοιχώματα υποδηλώνουν ότι η συσκευή δυσκολεύεται να διατηρήσει την ψύξη της.

Η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με τη διατήρηση καθαρών λάστιχων στην πόρτα, εξασφαλίζει τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση και προστατεύει τον οικογενειακό προϋπολογισμό από φουσκωμένους λογαριασμούς.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 06:42
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