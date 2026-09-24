Οι 10 συσκευές «βρυκόλακες» που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα για να γλιτώσετε χρήματα

Με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, η διαχείριση της οικιακής κατανάλωσης καθίσταται κομβικής σημασίας.
Ειδικοί στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας υπογραμμίζουν ότι η πλήρης αποσύνδεση συγκεκριμένων συσκευών από την πρίζα μπορεί να αποφέρει αισθητή οικονομική ελάφρυνση σε βάθος χρόνου.
Η λειτουργία αναμονής επιτρέπει στις συσκευές να διατηρούν ενεργές δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως ψηφιακά ρολόγια, οθόνες LED, δέκτες τηλεχειρισμού ή κυκλώματα ταχείας επανεκκίνησης. Αν και η στιγμιαία ισχύς που απορροφούν φαίνεται αμελητέα, η αδιάλειπτη λειτουργία τους σε εικοσιτετράωρη βάση συσσωρεύει «άχρηστες» κιλοβατώρες.
Σύμφωνα με μελέτη της Electric Radiators Direct, οι 10 πιο δαπανηρές συσκευές όταν παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα χωρίς να χρησιμοποιούνται είναι:
- Κονσόλες παιχνιδιών
- Υπολογιστές Gaming (Desktop)
- Σταθεροί υπολογιστές γραφείου
- Τηλεοράσεις
- Ηχεία και ψηφιακά ραδιόφωνα
- Ηλεκτρικοί φούρνοι
- Βραστήρες
- Φούρνοι μικροκυμάτων
- Φριτέζες αέρος (Air fryers)
- Συσκευές slow cooking
Οι υπολογιστές και οι κονσόλες παιχνιδιών ηγούνται της λίστας με τις μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι τηλεοράσεις και οι μικροσυσκευές κουζίνας που διαθέτουν ψηφιακές οθόνες ή αναμονή θερμότητας. Αντίθετα, συσκευές όπως οι απλές εστίες μαγειρέματος ή τα επιτραπέζια φωτιστικά επιβαρύνουν ελάχιστα τον λογαριασμό (μόλις λίγα λεπτά του ευρώ τον χρόνο).
Η αποσύνδεση του φις από την πρίζα ή η απενεργοποίηση από τον κεντρικό διακόπτη αποτελεί τον πιο άμεσο τρόπο περιορισμού των απωλειών. Για μεγαλύτερη ευκολία, συνιστάται η χρήση πολυμπρίζων με διακόπτη On/Off ή «έξυπνων» πριζών, οι οποίες επιτρέπουν τη συνολική διακοπή της παροχής ρεύματος σε ομάδες συσκευών όταν δεν βρίσκονται σε χρήση.
Πηγή: Express