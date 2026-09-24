Οι 10 συσκευές «βρυκόλακες» που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα για να γλιτώσετε χρήματα

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (standby) εξελίσσεται σε μια αόρατη αλλά σημαντική οικονομική αιμορραγία για τα νοικοκυριά.

Με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, η διαχείριση της οικιακής κατανάλωσης καθίσταται κομβικής σημασίας.

Ειδικοί στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας υπογραμμίζουν ότι η πλήρης αποσύνδεση συγκεκριμένων συσκευών από την πρίζα μπορεί να αποφέρει αισθητή οικονομική ελάφρυνση σε βάθος χρόνου.

Η λειτουργία αναμονής επιτρέπει στις συσκευές να διατηρούν ενεργές δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως ψηφιακά ρολόγια, οθόνες LED, δέκτες τηλεχειρισμού ή κυκλώματα ταχείας επανεκκίνησης. Αν και η στιγμιαία ισχύς που απορροφούν φαίνεται αμελητέα, η αδιάλειπτη λειτουργία τους σε εικοσιτετράωρη βάση συσσωρεύει «άχρηστες» κιλοβατώρες.

Σύμφωνα με μελέτη της Electric Radiators Direct, οι 10 πιο δαπανηρές συσκευές όταν παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα χωρίς να χρησιμοποιούνται είναι:

Κονσόλες παιχνιδιών

Υπολογιστές Gaming (Desktop)

Σταθεροί υπολογιστές γραφείου

Τηλεοράσεις

Ηχεία και ψηφιακά ραδιόφωνα

Ηλεκτρικοί φούρνοι

Βραστήρες

Φούρνοι μικροκυμάτων

Φριτέζες αέρος (Air fryers)

Συσκευές slow cooking

Οι υπολογιστές και οι κονσόλες παιχνιδιών ηγούνται της λίστας με τις μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι τηλεοράσεις και οι μικροσυσκευές κουζίνας που διαθέτουν ψηφιακές οθόνες ή αναμονή θερμότητας. Αντίθετα, συσκευές όπως οι απλές εστίες μαγειρέματος ή τα επιτραπέζια φωτιστικά επιβαρύνουν ελάχιστα τον λογαριασμό (μόλις λίγα λεπτά του ευρώ τον χρόνο).

Η αποσύνδεση του φις από την πρίζα ή η απενεργοποίηση από τον κεντρικό διακόπτη αποτελεί τον πιο άμεσο τρόπο περιορισμού των απωλειών. Για μεγαλύτερη ευκολία, συνιστάται η χρήση πολυμπρίζων με διακόπτη On/Off ή «έξυπνων» πριζών, οι οποίες επιτρέπουν τη συνολική διακοπή της παροχής ρεύματος σε ομάδες συσκευών όταν δεν βρίσκονται σε χρήση.

Πηγή: Express