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Οι 10 συσκευές «βρυκόλακες» που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα για να γλιτώσετε χρήματα
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Πέμπτη, 24/09/2026 - 06:49
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Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (standby) εξελίσσεται σε μια αόρατη αλλά σημαντική οικονομική αιμορραγία για τα νοικοκυριά.

Με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, η διαχείριση της οικιακής κατανάλωσης καθίσταται κομβικής σημασίας.

Ειδικοί στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας υπογραμμίζουν ότι η πλήρης αποσύνδεση συγκεκριμένων συσκευών από την πρίζα μπορεί να αποφέρει αισθητή οικονομική ελάφρυνση σε βάθος χρόνου.

Η λειτουργία αναμονής επιτρέπει στις συσκευές να διατηρούν ενεργές δευτερεύουσες λειτουργίες, όπως ψηφιακά ρολόγια, οθόνες LED, δέκτες τηλεχειρισμού ή κυκλώματα ταχείας επανεκκίνησης. Αν και η στιγμιαία ισχύς που απορροφούν φαίνεται αμελητέα, η αδιάλειπτη λειτουργία τους σε εικοσιτετράωρη βάση συσσωρεύει «άχρηστες» κιλοβατώρες.

Σύμφωνα με μελέτη της Electric Radiators Direct, οι 10 πιο δαπανηρές συσκευές όταν παραμένουν συνδεδεμένες στην πρίζα χωρίς να χρησιμοποιούνται είναι:

  • Κονσόλες παιχνιδιών
  • Υπολογιστές Gaming (Desktop)
  • Σταθεροί υπολογιστές γραφείου
  • Τηλεοράσεις
  • Ηχεία και ψηφιακά ραδιόφωνα
  • Ηλεκτρικοί φούρνοι
  • Βραστήρες
  • Φούρνοι μικροκυμάτων
  • Φριτέζες αέρος (Air fryers)
  • Συσκευές slow cooking

Οι υπολογιστές και οι κονσόλες παιχνιδιών ηγούνται της λίστας με τις μεγαλύτερες απώλειες ενέργειας, ενώ ακολουθούν οι τηλεοράσεις και οι μικροσυσκευές κουζίνας που διαθέτουν ψηφιακές οθόνες ή αναμονή θερμότητας. Αντίθετα, συσκευές όπως οι απλές εστίες μαγειρέματος ή τα επιτραπέζια φωτιστικά επιβαρύνουν ελάχιστα τον λογαριασμό (μόλις λίγα λεπτά του ευρώ τον χρόνο).

Η αποσύνδεση του φις από την πρίζα ή η απενεργοποίηση από τον κεντρικό διακόπτη αποτελεί τον πιο άμεσο τρόπο περιορισμού των απωλειών. Για μεγαλύτερη ευκολία, συνιστάται η χρήση πολυμπρίζων με διακόπτη On/Off ή «έξυπνων» πριζών, οι οποίες επιτρέπουν τη συνολική διακοπή της παροχής ρεύματος σε ομάδες συσκευών όταν δεν βρίσκονται σε χρήση.

Πηγή: Express

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 06:49
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