Το καθημερινό λάθος στην κουζίνα που «εκτοξεύει» τον λογαριασμό του ρεύματος

Μια φαινομενικά αθώα καθημερινή συνήθεια στην κουζίνα μπορεί να ευθύνεται για την αδικαιολόγητη αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος στο νοικοκυριό.

Πολλοί καταναλωτές συνηθίζουν να αποθηκεύουν το μαγειρεμένο φαγητό στην κατάψυξη αμέσως μετά την προετοιμασία του.

Ωστόσο, η βρετανική οργάνωση καταναλωτών «Which?» επισημαίνει ότι η εισαγωγή θερμών τροφίμων αυξάνει απότομα την εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής. Αυτό αναγκάζει τον συμπιεστή του καταψύκτη να λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του για να επαναφέρει τη θερμοκρασία στα επιθυμητά επίπεδα, καταναλώνοντας σημαντικά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.

Παράλληλα, η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει μερική απόψυξη στα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, υποβαθμίζοντας την ποιότητά τους.

Πώς θα αποφύγετε μια για πάντα αυτό το λάθος

Για την αποφυγή αυτής της σπατάλης, οι ειδικοί συνιστούν να αφήνετε το φαγητό να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για μία έως δύο ώρες πριν το τοποθετήσετε στην κατάψυξη. Για ταχύτερη ψύξη, μπορείτε να χωρίσετε το φαγητό σε μικρότερες μερίδες.

Επίσης, για τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη σωστή συντήρηση, η θερμοκρασία του καταψύκτη πρέπει να διατηρείται σταθερά μεταξύ -18°C και -20°C, εύρος που αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων χωρίς περιττή κατανάλωση ρεύματος.

Τι ισχύει για το ψυγείο

Αντίστοιχοι κανόνες ισχύουν και για τη λειτουργία του ψυγείου, όπου η ιδανική θερμοκρασία κυμαίνεται από 0°C έως 5°C. Η αποφυγή τοποθέτησης θερμών πιάτων στο ψυγείο προστατεύει την ενεργειακή του κλάση και αποτρέπει τις διακυμάνσεις που αυξάνουν τις χρεώσεις στους λογαριασμούς.

Όσον αφορά την απόψυξη, η ασφαλέστερη μέθοδος είναι η σταδιακή απόψυξη εντός της συντήρησης του ψυγείου, αποφεύγοντας την έκθεση σε θερμοκρασία δωματίου πάνω από τους 8°C.

Επιπλέον, για τη σωστή υγιεινή και την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης, τα ωμά κρέατα και ψάρια πρέπει να τοποθετούνται πάντα στο κάτω ράφι του ψυγείου, σφραγισμένα.

Η υιοθέτηση αυτών των απλών πρακτικών διασφαλίζει όχι μόνο την ορθή συντήρηση των τροφίμων, αλλά και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της κουζίνας, συγκρατώντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε λογικά επίπεδα.

Πηγή: express.co.uk