Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του Γηροκομείου Αθηνών με 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου

Σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1.435.547,88 ευρώ εξασφάλισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του Γηροκομείου Αθηνών μέσα από έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακατασκευής των υποδομών του.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Πράσινου Ταμείου και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2026», κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, κατά τη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2026.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Υποστηρίζουμε το σημαντικό έργο που επιτελεί εδώ και ενάμιση αιώνα το Γηροκομείο Αθηνών, χρηματοδοτώντας την ανακατασκευή των υποδομών του με στόχο να γίνουν πιο ανθεκτικές και βιώσιμες, αλλά και να προσφέρουν καλύτερης συνθήκες διαβίωσης στους ενοίκους του. Εκπληρώνουμε, με αυτόν τον τρόπο, τη δέσμευση του Πρωθυπουργού προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου και τους ανθρώπους, που σήμερα λαμβάνουν τη φροντίδα μιας τόσο σημαντικής δομής».