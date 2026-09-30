GreenTank: Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh.

Νέο ιστορικό υψηλό για τις ΑΠΕ τον Αύγουστο με 3,312 GWh. Ωστόσο, οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά σημείωσαν υψηλό έτους (133.4 €/MWh) λόγω της αυξημένης χρήσης αερίου, του οποίου η τιμή προμήθειας αυξήθηκε σημαντικά τον Αύγουστο εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης. Οι μπαταρίες απέτρεψαν το 15.4% των περικοπών του Αυγούστου, οι οποίες περιορίστηκαν στις 158.6 GWh για τον μήνα, πλησιάζοντας ωστόσο τις 2 TWh (1,905 GWh) από την αρχή του έτους.

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Αύγουστος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Ιούλιος 2026). Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Απρίλιος 2026). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα τελευταία δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Μάιος 2026). Για τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Αύγουστος

Σε νέο ιστορικό υψηλό οι ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής) τον Αύγουστο 2026, με 3,312 GWh και αύξηση 5.6% συγκριτικά με το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του προηγούμενου μήνα. Σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο η αύξηση ήταν ακόμα μεγαλύτερη (12.4%).

Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο με 2,246 GWh και τη δεύτερη υψηλότερη ηλεκτροπαραγωγή του έτους μετά τον Ιανουάριο. Συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα το ορυκτό αέριο αυξήθηκε κατά 3.2%, ενώ συγκριτικά με πέρυσι η αύξηση ήταν 11.1%.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 473 GWh και αύξηση 4.1% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ συγκριτικά με τον περσινό Αύγουστο καταγράφουν πολύ μεγαλύτερη αύξηση 41.3%.

Ακολούθησε το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά με 314 GWh, αυξημένο κατά 6.7% σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά πολύ μειωμένο (-35.6%) σε σχέση με πέρυσι χάρη στην νέα ολοκληρωμένη διασύνδεση της Κρήτης.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με την Πτολεμαΐδα 5 και παραγωγή 245.4 GWh για τον Αύγουστο, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντική αύξηση 37.3% συγκριτικά με τον Ιούλιο, και υπερ-τριπλασιασμό (+230.5%) 45.1% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2025.

Τέλος, τα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 50 GWh και απέδωσαν 43.1 GWh στο σύστημα, ποσότητες αυξημένες κατά 33.3% και 32.9%, αντίστοιχα, συγκριτικά με αυτές του Ιουλίου.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση τον Αύγουστο έφτασε τις 5,869 GWh, ελαφρά μειωμένη (-2.7%)σε σύγκριση με το υψηλό έτους που σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, αλλά σημαντικά αυξημένη (+8.5%) συγκριτικά με τον Ιούλιο 2025. Ωστόσο, η συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή σημείωσε ιστορικό υψηλό φτάνοντας τις 6,635 GWh, αυξημένη κατά 5.8% σε σχέση με τον Ιούλιο, και κατά 13.1% σε σχέση με τον Αύγουστο 2025.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων η χώρα κατέγραψε καθαρές εξαγωγές 768.6 GWh, υπερ-τριπλάσιες (+221%) συγκριτικά με τις εξαγωγές του Ιουλίου και κατά 68.2% συγκριτικά με πέρυσι.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (προημερήσια αγορά, day-ahead market) έφτασε σε υψηλά έτους 133.4 €/MWh, αυξημένη κατά 21.3% σε σχέση με τη μέση τιμή του Ιουλίου, λόγω της μεγάλης χρήσης αερίου σε συνδυασμό με την αυξημένη τιμή προμήθειάς του. Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία τιμή TTF για συμβόλαια επόμενου μήνα σημείωσε υψηλά έτους τον Αύγουστο με 53.3 €/MWh, αυξημένη κατά 18% σε σχέση με αυτή του προηγούμενου μήνα (47.3 €/MWh).

Πρώτοι οκτώ μήνες του έτους

Αθροιστικά για τους οκτώ πρώτους μήνες του 2026 οι ΑΠΕ διατήρησαν την πρώτη θέση με 21,500 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε το ορυκτό αέριο με 15,122 GWh, ελάχιστα μειωμένο (-1.9%) συγκριτικά με το ιστορικό υψηλό (15,410 GWh) του οκταμήνου του 2025.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 4,673 GWh και την υψηλότερη παραγωγή για αυτή την περίοδο του έτους από το 2013.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 1,830 GWh, οριακά αυξημένος (+0.9%) σε σχέση με πέρυσι.

Ιστορικό χαμηλό σημείωσε το πετρέλαιο με 1,579 GWh, μειωμένο κατά 38.9% συγκριτικά με το οκτάμηνο του 2025.

Η έγχυση από συστήματα αποθήκευσης έφτασε αθροιστικά τις 100.6 GWh πέντε μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης μπαταρίας.

Η εγχώρια ζήτηση για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 ήταν 38,567 GWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση (-0.73%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Από την άλλη πλευρά η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή με 44,817 GWh αυξήθηκε κατά 11.3% συγκριτικά με αυτή του 2025.

Η διαφορά μεταξύ εγχώριας ζήτησης και ηλεκτροπαραγωγής οφείλεται στο καθαρά εξαγωγικό ισοζύγιο διασυνδέσεων το οποίο σημείωσε ρεκόρ με 6,251 GWh για το οκτάμηνο του 2026, ποσότητα υπερδιπλάσια από το σύνολο των καθαρών εξαγωγών για ολόκληρο το 2025 (3,010 GWh).

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας το πρώτο οκτάμηνο του 2026 με την ίδια περίοδο του 2025, παρατηρείται μια «εκτίναξη» των καθαρών εξαγωγών (+4,832 GWh). Αυτή υπερ-καλύφθηκε από την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής, πρωτίστως από ΑΠΕ (+3,254 GWh) και δευτερευόντως από μεγάλα υδροηλεκτρικά (+2,468 GWh), τα οποία, μαζί με τις μπαταρίες (+101 GWh) και τη μικρή μείωση της εγχώριας ζήτησης (-287 GWh) κάλυψαν και τη μείωση της παραγωγής από πετρέλαιο (-1,006 GWh) και ορυκτό αέριο (-288 GWh).

Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, η αύξηση που σημειώθηκε το πρώτο οκτάμηνο του έτους φαίνεται να οφείλεται πρωτίστως στα φωτοβολταϊκά και δευτερευόντως στα αιολικά. Τα στοιχεία για τα συστήματα υψηλής τάσης δείχνουν ότι η παραγωγή από φωτοβολταϊκά έφτασε τις 4,440 GWh (+44.1% σε σχέση με το 2025), ενώ η παραγωγή από αιολικά έφτασε τις 8,013 GWh (+20% σε σχέση με το 2025).

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο οκτάμηνο του 2026, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025 ήταν:

Λιγνίτης: +0.9%

Ορυκτό αέριο: -1.9%

Πετρέλαιο: -38.9%

ΑΠΕ: +17.8%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +111.9%

Καθαρές εξαγωγές: +340.3%

Εγχώρια ζήτηση: -0.7%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους οκτώ πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, αυτοπαραγωγή, βιομάζα και υδροηλεκτρικά) με συνολική παραγωγή 26,174 GWh έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η συνολική παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) ήταν 18,532 GWh, μειωμένη κατά 6.5% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025 κυρίως λόγω του περιορισμού του πετρελαίου και δευτερευόντως του αερίου. Έτσι η «ψαλίδα» μεταξύ καθαρών πηγών και ορυκτών καυσίμων έφτασε τις 7,642 GWh και την υψηλότερη ιστορικά διαφορά υπέρ των καθαρών πηγών. Για το οκτάμηνο του έτους οι καθαρές πηγές είχαν μερίδιο 67.9% στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και 58.5% στην συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Αύγουστο εκτιμώνται στις 158.6 GWh (ή 4.6% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), αυξημένες κατά 9.5% συγκριτικά με τον Ιούλιο αλλά μειωμένες συγκριτικά με αυτές του Αυγούστου 2025 (231 GWh). Αθροιστικά για το πρώτο οκτάμηνο του 2026, οι συνολικές περικοπές ΑΠΕ εκτιμώνται στις 1,905 GWh (ή 8.1% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), ξεπερνώντας αυτές ολόκληρου του 2025 (1,867 GWh) καθώς και το σύνολο της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη το 2026, ενώ ήταν 17.9% υψηλότερες σε σχέση με τις περικοπές του οκταμήνου του 2025. Οι υψηλότερες περικοπές τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο με 22.6 GWh.

Αποθήκευση

Νέα ρεκόρ συνεισφοράς των μπαταριών στην αποτροπή περικοπών και τον περιορισμό της χρήσης αερίου σημειώθηκαν τον Αύγουστο 2026, παρά το γεγονός ότι η εγκατεστημένη ισχύς των αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης (standalone) που έχουν τεθεί σε λειτουργία[1] παρέμεινε η ίδια σε σχέση με αυτή του Ιουλίου (600.18 MW).

Σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, τον Αύγουστο οι μπαταρίες απορρόφησαν 51.6 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 44.9 GWh[2]. Οι ίδιες προβλέψεις δείχνουν ότι απορροφήσεις 22.8 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Αυγούστου ήταν 158.6 GWh, προκύπτει ότι οι εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν το 15.4% των περικοπών ΑΠΕ χάρη στην απορρόφηση 28.8 GWh που αλλιώς θα περικόπτονταν, ενώ η χρήση αερίου περιορίστηκε κατά 1.96% λόγω της έγχυσης κατά τις βραδινές ώρες (44.9 GWh).

Αθροιστικά από τον Απρίλιο 2026 που τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες μπαταρίες έως και τον Αύγουστο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 121.8 GWh, εκ των οποίων οι 43.5 GWh σε ώρες χωρίς περικοπές ΑΠΕ, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 106.4 GWh. Ως εκ τούτου, απέτρεψαν το 5% των συνολικών περικοπών αυτής της περιόδου, ενώ παράλληλα περιόρισαν τη χρήση αερίου για ηλεκτροπαραγωγή κατά μόλις 1.2%. Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο που παρατηρείται από τον Ιούλιο, τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης.

Ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών

Τον Αύγουστο 2026 σημειώθηκαν 92.25 ώρες με σχεδόν μηδενικές[3] ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, 23.75 ώρες περισσότερες από τον προηγούμενο μήνα αλλά 42.75 ώρες λιγότερες από τον Αύγουστο του 2025.

Αθροιστικά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 949 ώρες με σχεδόν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, 3 φορές παραπάνω από τις 314 ώρες που αυτό συνέβη την ίδια περίοδο του 2025.

[1] Στον καθημερινό προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ συμμετέχουν και δύο μπαταρίες συνολικής ισχύος απορρόφησης 98 MW, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν ακόμα τεθεί σε λειτουργία.

[2] Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου του ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Αύγουστο οι μπαταρίες απορρόφησαν 50 GWh ενώ απέδωσαν στο σύστημα 43.1 GWh, ποσότητες παραπλήσιες με τις αντίστοιχες των ημερησίων επιλύσεων ΙSP2 & ISP3 του ΑΔΜΗΕ (51.6 GWh και 44.9 GWh, αντίστοιχα).

[3] Τιμές μικρότερες από 0.05 €/MWh.