Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 

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Τρίτη, 11/08/2026 - 08:44
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Παρότι κανένας ανεμιστήρας δεν μειώνει την πραγματική θερμοκρασία του χώρου, η επιλογή μεταξύ μιας μονάδας οροφής και ενός επιδαπέδιου ανεμιστήρα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τόσο τα επίπεδα άνεσης όσο και τον λογαριασμό ρεύματος.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο τύπων ανεμιστήρα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο κατανέμουν τον αέρα.

Κανένας ανεμιστήρας δεν ψύχει τον αέρα όπως ένα κλιματιστικό· αντίθετα, δημιουργούν μια αίσθηση δροσιάς μετακινώντας τον αέρα πάνω από το δέρμα.

Ποιος προσφέρει τη μέγιστη αποδοτικότητα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απάντηση εξαρτάται από τον στόχο της ψύξης:

Για ολόκληρο το δωμάτιο

Ο ανεμιστήρας οροφής υπερέχει αισθητά όταν ζητούμενο είναι η ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα σε ένα ολόκληρο δωμάτιο. Η κεντρική του θέση επιτρέπει τη μετακίνηση μεγαλύτερου όγκου αέρα με χαμηλότερη σχετική προσπάθεια.

Για εστιασμένη δροσιά

Ο επιδαπέδιος ανεμιστήρας καταναλώνει λιγότερη ενέργεια σε απόλυτα νούμερα και είναι ιδανικός όταν θέλετε να δροσίσετε ένα συγκεκριμένο άτομο σε μία συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. δίπλα στο γραφείο ή στον καναπέ).

5 κρίσιμα σημεία πριν την αγορά ανεμιστήρα οροφής

Μέγεθος δωματίου: Ένας μικρός ανεμιστήρας σε μεγάλο χώρο δεν θα αποδώσει, ενώ ένας υπερμεγέθης είναι περιττός. Για μικρά υπνοδωμάτια προτείνονται μοντέλα 44–48 ιντσών, ενώ για μεγαλύτερους χώρους απαιτούνται 52 ίντσες και άνω.

Τύπος μοτέρ (AC vs. DC): Τα μοτέρ εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) είναι οικονομικότερα στην αγορά, αλλά τα μοτέρ συνεχούς ρεύματος (DC) είναι πολύ πιο αθόρυβα και καταναλώνουν έως και 70% λιγότερη ενέργεια.

Ενσωματωμένος φωτισμός: Προτιμήστε μοντέλα με υποδοχές ή ενσωματωμένα LED, τα οποία εξασφαλίζουν μακροζωία και χαμηλή κατανάλωση.

Αισθητική: Ο ανεμιστήρας οροφής αποτελεί μόνιμο στοιχείο του χώρου, γι' αυτό η επιλογή του πρέπει να συνάδει με τη διακόσμηση του δωματίου.

Δείκτης προστασίας χώρου (Location Rating): Επιλέξτε συσκευές με σήμανση Dry για εσωτερικούς χώρους, Damp για καλυμμένες βεράντες/μπάνια και Wet για σημεία που εκτίθενται άμεσα σε βροχή.

Συμβουλές για μέγιστη εξοικονόμηση

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση, βεβαιωθείτε ότι το καλοκαίρι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται αριστερόστροφα (ώστε να σπρώχνει τον αέρα προς τα κάτω), κρατήστε τα ρολά κλειστά τις ώρες της αιχμής και σφραγίστε τις χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 11/08/2026 - 08:44
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