«Ηλεκτροσόκ» 500 δολαρίων για 30 τ.μ.: Πώς τα ηλεκτρικά σώματα εξανεμίζουν το εισόδημα των ενοικιαστών

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Achudh Krishna on Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 06:50
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Η περίπτωση ενός ενοικιαστή που κλήθηκε να πληρώσει 500 δολάρια τον μήνα για ένα διαμέρισμα 30 τετραγωνικών μέτρων αναδεικνύει το υπέρογκο κόστος της θέρμανσης με ηλεκτρικά σώματα.

Ένας ενοικιαστής διαμερίσματος μόλις 30 τετραγωνικών μέτρων ήρθε αντιμέτωπος με υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι άγγιξαν τα 500 δολάρια τον μήνα κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα.

Ο ένοικος διατηρούσε τη θερμοκρασία γύρω στους 20°C χρησιμοποιώντας θερμοπομπό, με τιμή ρεύματος στα 0,15 δολάρια ανά κιλοβατώρα. Παρά την εφαρμογή βασικών μέτρων, όπως η τοποθέτηση «βαριών» κουρτινών στα παράθυρα και προστατευτικών αεροστοπ στις πόρτες, το κόστος παρέμεινε εξαιρετικά υψηλό.

Τα συστήματα θέρμανσης με ηλεκτρική αντίσταση καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας σε περιόδους παρατεταμένου ψύχους, καθώς κάθε ώρα λειτουργίας επιβαρύνει άμεσα τον τελικό λογαριασμό.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων με αντλίες θερμότητας ή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αποτελεί την πλέον αποτελεσματική λύση.

Για τους ενοικιαστές, ωστόσο, οι επιλογές περιορίζονται σε μη επεμβατικές και οικονομικές διορθωτικές κινήσεις:

  • Θερμομονωτικές κουρτίνες: Αντικαθιστούν τις απλές κουρτίνες στα παράθυρα, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη στεγανότητα. Παραμένουν ανοιχτές την ημέρα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και κλείνουν το βράδυ.
  • Διαχείριση επίπλωσης: Η τοποθέτηση ογκωδών επίπλων, όπως καναπέδων, μπροστά από τα θερμαντικά σώματα εμποδίζει την κυκλοφορία του θερμού αέρα, μειώνοντας την απόδοση του συστήματος.
  • Στοχευμένη θέρμανση: Η χρήση θερμαινόμενων υποστρωμάτων ή ειδικών θερμαινόμενων επιφανειών για κατοικίδια επιτρέπει τη μείωση του γενικού θερμοστάτη (π.χ. στους 15-16°C) χωρίς να επηρεάζεται η άνεση.
  • Χαλιά, μοκέτες και ζεστό ντύσιμο: Η κάλυψη του δαπέδου με χαλιά και η χρήση κατάλληλου ρουχισμού εντός του σπιτιού περιορίζουν την ανάγκη για συνεχόμενη θέρμανση.

Αν και οι παρεμβάσεις αυτές δεν αντικαθιστούν την ολοκληρωμένη ενεργειακή θωράκιση ενός ακινήτου, συνιστούν ουσιαστικά βήματα για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας στα μισθωμένα ακίνητα.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2026 - 06:50
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