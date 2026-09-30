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Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις

Κατεπείγουσα ερώτηση Γ. Μανιάτη προς Κάγια Κάλλας για αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους και έρευνες Ορούτς Ρέις
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Τετάρτη, 30/09/2026 - 15:28
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Κατεπείγουσα ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι η Τουρκία προετοιμάζεται για την έναρξη ερευνών για την πόντιση του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας–Κατεχομένων με το «Ορούτς Ρέις», συνοδεία πολεμικών πλοίων.

Η νέα παρέμβαση του Γ. Μανιάτη έρχεται λίγες μέρες μετά την απάντηση της ίδιας της Κάγια Κάλλας σε προηγούμενη ερώτησή του για τον συγκεκριμένο αγωγό. Τότε, η Ύπατη Εκπρόσωπος είχε τονίσει ότι η ΕΕ αναμένει από την Άγκυρα να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών και είχε επισημάνει ότι το ζήτημα είχε τεθεί στις επαφές της Ένωσης με τις τουρκικές αρχές.

Πλέον, όμως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άγκυρα ετοιμάζεται να περάσει από τον σχεδιασμό στο πεδίο, με έκδοση NAVTEX στις αρχές Οκτωβρίου και έναρξη ερευνών από το ερευνητικό σκάφος «Ορούτς Ρέις».

Ο Γ. Μανιάτης ζητά από την Κάγια Κάλλας άμεση ευρωπαϊκή αντίδραση πριν ξεκινήσουν οι τουρκικές έρευνες και θέτει τρία συγκεκριμένα αιτήματα:

1. Συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας,

2. Άμεση πρόταση προς το Συμβούλιο για στοχευμένες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις έρευνες και στην υλοποίηση του αγωγού,

3. Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, εφόσον εκδοθεί η NAVTEX ή ξεκινήσουν οι έρευνες.

Με αφορμή την κατεπείγουσα ερώτηση, ο Γ. Μανιάτης δήλωσε:

«Πριν από λίγες ημέρες, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας δήλωνε ότι η Ε.Ε. αναμένει από την Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Τώρα η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει το «Ορούτς Ρέις», συνοδεία πολεμικών πλοίων.

Ζητώ από την Ύπατη Εκπρόσωπο να αξιοποιήσει τις αρμοδιότητές της, ούτως ώστε να εισηγηθεί άμεσα στοχευμένες κυρώσεις και, με την έκδοση της NAVTEX ή την έναρξη των ερευνών, να συγκαλέσει εκτάκτως τους Υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου απαιτούν έμπρακτη ευρωπαϊκή υπεράσπιση.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Επικείμενες έρευνες του «Ορούτς Ρέις» για τον αγωγό Τουρκίας–ψευδοκράτους

«Πρόσφατα απαντώντας σε σχετική ερώτησή μου, δηλώσατε ότι η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών.

Σήμερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Άγκυρα ετοιμάζεται να περάσει από τις εξαγγελίες στην πράξη: στις αρχές Οκτωβρίου το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Ορούτς Ρέις» αναμένεται να ξεκινήσει έρευνες για την πόντιση του αγωγού Τουρκίας–Κατεχομένων, συνοδεία πολεμικών πλοίων.

Η ΕΕ καλείται πλέον να αποδείξει έμπρακτα ότι η υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους της δεν εξαντλείται σε δηλώσεις.

Ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

1. Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα αναλάβετε πριν από την έναρξη των τουρκικών ερευνών για την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας;

2. Θα υποβάλετε άμεσα στο Συμβούλιο πρόταση επιβολής στοχευμένων κυρώσεων κατά των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις έρευνες και στην υλοποίηση του αγωγού;

3. Σε περίπτωση έκδοσης της NAVTEX ή έναρξης των ερευνών, θα συγκαλέσετε έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, όπως σας επιτρέπει το άρθρο 30 ΣΕΕ;»

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