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Πόσο μακριά φτάνει το σήμα του Bluetooth

Πόσο μακριά φτάνει το σήμα του Bluetooth
Brett Jordan on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 29/09/2026 - 06:34
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Παρά τη ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων τεχνολογιών, η πραγματική εμβέλεια του Bluetooth παραμένει ένα συχνό σημείο σύγχυσης για τους χρήστες.

Το Bluetooth σχεδιάστηκε ως πρότυπο ασύρματης δικτύωσης μικρής εμβέλειας για τη γρήγορη σύνδεση περιφερειακών συσκευών, όπως ακουστικά, ηχεία και πληκτρολόγια. Παρά τις θεωρητικές δυνατότητες των νεότερων εκδόσεων, η πραγματική του εμβέλεια στην καθημερινότητα συχνά περιορίζεται αισθητά.

Η εμβέλεια στη θεωρία και… στην πράξη

Η θεωρητική εμβέλεια διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του πρωτοκόλλου. Οι παλαιότερες εκδόσεις (κάτω του 4.0) καλύπτουν έως 10 μέτρα, οι εκδόσεις 4.0 έως 4.2 φτάνουν τα 60 μέτρα, ενώ το Bluetooth 5.0 προσφέρει θεωρητική κάλυψη έως και 240 μέτρα. Ωστόσο, οι αριθμοί αυτοί αφορούν ιδανικές συνθήκες χωρίς εμπόδια.

Στην πράξη, το σήμα επηρεάζεται από τη στάθμη της μπαταρίας, την ευαισθησία του δέκτη και τα δομικά υλικά (το τσιμέντο και το μέταλλο «κόβουν» το σήμα, ενώ το γυαλί και το ξύλο επιτρέπουν τη διέλευση). Επιπλέον, το Bluetooth εκπέμπει στη συχνότητα των 2,4 GHz, την οποία μοιράζεται με τα Wi-Fi routers και τις οικιακές συσκευές, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών παρεμβολών.

Οι τρεις κατηγορίες ισχύος

Η εμβέλεια καθορίζεται κυρίως από την κατηγορία ισχύος της συσκευής:

Class 1: Προορίζεται για βιομηχανικό εξοπλισμό. Φτάνει τα 100 μέτρα, αλλά απαιτεί υψηλή κατανάλωση ενέργειας (2,5 έως 100 mW), καθιστώντας την ακατάλληλη για φορητές συσκευές.

Class 2: Καλύπτει τις καταναλωτικές συσκευές (smartphones, ακουστικά). Έχει μέγιστη εμβέλεια 10 μέτρων, εξασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας.

Class 3: Αφορά εξειδικευμένες εφαρμογές (ιατρικά εργαλεία, τηλεχειριστήρια αυτοκινήτων) με εμβέλεια έως 1 μέτρο και ελάχιστη ενεργειακή απαίτηση.

Πώς θα βελτιώσετε τη σύνδεσή σας

Παρόλο που ο χρήστης δεν μπορεί να αυξήσει τεχνητά την ισχύ εκπομπής, η διατήρηση της μπαταρίας σε υψηλά επίπεδα, η απομάκρυνση από δρομολογητές Wi-Fi και η διατήρηση οπτικής επαφής μεταξύ των συσκευών βελτιώνουν αισθητά τη σταθερότητα της σύνδεσης.

Την ίδια ώρα, οι μελλοντικές εξελίξεις στο πρότυπο Bluetooth υπόσχονται υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων, υποστήριξη νέων συχνοτήτων με λιγότερο συνωστισμό και διευρυμένη εμβέλεια, αφήνοντας πίσω τους περιορισμούς των παλαιότερων γενεών.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 06:34
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