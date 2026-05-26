7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί

Κάθε καλοκαίρι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από αμέτρητες συμβουλές, έξυπνα «hacks» και παραδοσιακά κόλπα που υπόσχονται να μειώσουν δραστικά τα έξοδα του σπιτιού.

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει, η ανάγκη για δροσιά μετατρέπεται γρήγορα σε άγχος για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν όλο και περισσότερα «hacks» για τη μείωση του κόστους. Από το να βγάζουμε κάθε μικροσυσκευή από την πρίζα μέχρι να αλλάζουμε τις ώρες που βάζουμε πλυντήριο, οι επιλογές μοιάζουν αμέτρητες.

Ωστόσο, ποιες από αυτές τις μεθόδους έχουν πραγματικό αντίκρισμα στην τσέπη μας και ποιες αποτελούν απλώς «αστικούς μύθους» που μας αναγκάζουν σε άσκοπες θυσίες;

Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, επαγγελματίες αναλύουν επτά από τις πιο δημοφιλείς πρακτικές και εξηγούν ποιες αξίζει πραγματικά να εντάξετε στην καθημερινότητά σας αυτό το καλοκαίρι.

1. Αποσυνδέστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε

Η αποσύνδεση των συσκευών εξαλείφει την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (standby), η οποία συσσωρεύεται με τον χρόνο. Ωστόσο, ο Brandon Young, διευθύνων σύμβουλος της Payless Power, επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση είναι μάλλον μικρότερη από ό,τι θα ελπίζατε. Φυσικά πρόκειται για μια συνήθεια που δεν βλάπτει, αρκεί να μην σας είναι μεγάλος κόπος.

2. Δημιουργήστε ρεύμα μέσα στο σπίτι

Αν το σπίτι σας είναι συνεχώς ζεστό και αποπνικτικό, μην βιαστείτε να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη. Η Lisa Shavers, γενική διευθύντρια HVAC στην Oncourse Home Solutions, προτείνει να ανοίγετε τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού για να επιτύχετε ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έπιπλα, χαλιά ή αντικείμενα που μπλοκάρουν τις περσίδες και τα φίλτρα των κλιματιστικών, καθώς αυτό αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί πιο έντονα.

3. Συντηρήστε σωστά το σύστημα κλιματισμού

Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσετε το κόστος χαμηλά. Μια συντήρηση από επαγγελματία πριν το καλοκαίρι, η τακτική αντικατάσταση ή ο καθαρισμός των φίλτρων αέρα, καθώς και το σφράγισμα των κενών σε πόρτες και παράθυρα, μειώνουν σημαντικά την καταπόνηση του κλιματιστικού σας.

4. Αλλάξτε τις λάμπες σε LED

Αυτή είναι μια απλή και οικονομική αλλαγή. Οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια από τους παλιούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έξυπνες λάμπες για να τις ρυθμίζετε με χρονοδιακόπτη ή να τις σβήνετε εξ αποστάσεως.

5. Χρησιμοποιήστε τις οικιακές συσκευές το βράδυ

Η χρήση του φούρνου, του πλυντηρίου πιάτων και του στεγνωτηρίου παράγει επιπλέον θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού. Είναι προτιμότερο να μαγειρεύετε νωρίς το πρωί ή να χρησιμοποιείτε εναλλακτικές λύσεις (όπως φούρνο μικροκυμάτων ή γκριλ), και να βάζετε πλυντήριο το βράδυ, ώστε να μην επιβαρύνετε το σπίτι με έξτρα ζέστη κατά τις ώρες αιχμής.

6. Κλείστε τα πατζούρια και τις κουρτίνες τις ώρες της μεγάλης ζέστης

Όταν λείπετε από το σπίτι ή κατά τις ώρες που ο ήλιος καίει, κρατήστε κλειστά τα πατζούρια ή τις κουρτίνες (ειδικά σε παράθυρα με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό).

Οι κουρτίνες συσκότισης εμποδίζουν τη θερμότητα του ήλιου να μπει στο σπίτι, γλιτώνοντας το κλιματιστικό από υπερωρίες.

7. Εγκαταστήστε έναν έξυπνο θερμοστάτη

Ένας έξυπνος θερμοστάτης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μειώνει τη λειτουργία του όταν λείπετε στη δουλειά και να δροσίζει το σπίτι λίγο πριν επιστρέψετε, ώστε να μην κλιματίζεται άσκοπα ένας άδειος χώρος.

Προσοχή: Η Shavers τονίζει ότι το να χαμηλώνετε απότομα και υπερβολικά τον θερμοστάτη δεν δροσίζει το σπίτι πιο γρήγορα· απλώς κάνει το σύστημα να λειτουργεί για περισσότερη ώρα, αυξάνοντας την κατανάλωση. Ο Young προτείνει να διατηρείτε τον θερμοστάτη στους 25°C όταν είστε στο σπίτι και ακόμη υψηλότερα όταν λείπετε.

Πηγή: thespruce.com