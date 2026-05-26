ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί

7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 26/05/2026 - 06:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Κάθε καλοκαίρι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από αμέτρητες συμβουλές, έξυπνα «hacks» και παραδοσιακά κόλπα που υπόσχονται να μειώσουν δραστικά τα έξοδα του σπιτιού.

Καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει, η ανάγκη για δροσιά μετατρέπεται γρήγορα σε άγχος για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν όλο και περισσότερα «hacks» για τη μείωση του κόστους. Από το να βγάζουμε κάθε μικροσυσκευή από την πρίζα μέχρι να αλλάζουμε τις ώρες που βάζουμε πλυντήριο, οι επιλογές μοιάζουν αμέτρητες.

Ωστόσο, ποιες από αυτές τις μεθόδους έχουν πραγματικό αντίκρισμα στην τσέπη μας και ποιες αποτελούν απλώς «αστικούς μύθους» που μας αναγκάζουν σε άσκοπες θυσίες;

Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, επαγγελματίες αναλύουν επτά από τις πιο δημοφιλείς πρακτικές και εξηγούν ποιες αξίζει πραγματικά να εντάξετε στην καθημερινότητά σας αυτό το καλοκαίρι.

1. Αποσυνδέστε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε

Η αποσύνδεση των συσκευών εξαλείφει την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής (standby), η οποία συσσωρεύεται με τον χρόνο. Ωστόσο, ο Brandon Young, διευθύνων σύμβουλος της Payless Power, επισημαίνει ότι η εξοικονόμηση είναι μάλλον μικρότερη από ό,τι θα ελπίζατε. Φυσικά πρόκειται για μια συνήθεια που δεν βλάπτει, αρκεί να μην σας είναι μεγάλος κόπος.

2. Δημιουργήστε ρεύμα μέσα στο σπίτι

Αν το σπίτι σας είναι συνεχώς ζεστό και αποπνικτικό, μην βιαστείτε να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη. Η Lisa Shavers, γενική διευθύντρια HVAC στην Oncourse Home Solutions, προτείνει να ανοίγετε τις εσωτερικές πόρτες του σπιτιού για να επιτύχετε ομοιόμορφη κυκλοφορία του αέρα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν έπιπλα, χαλιά ή αντικείμενα που μπλοκάρουν τις περσίδες και τα φίλτρα των κλιματιστικών, καθώς αυτό αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί πιο έντονα.

3. Συντηρήστε σωστά το σύστημα κλιματισμού

Αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσετε το κόστος χαμηλά. Μια συντήρηση από επαγγελματία πριν το καλοκαίρι, η τακτική αντικατάσταση ή ο καθαρισμός των φίλτρων αέρα, καθώς και το σφράγισμα των κενών σε πόρτες και παράθυρα, μειώνουν σημαντικά την καταπόνηση του κλιματιστικού σας.

4. Αλλάξτε τις λάμπες σε LED

Αυτή είναι μια απλή και οικονομική αλλαγή. Οι λαμπτήρες LED καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια από τους παλιούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έξυπνες λάμπες για να τις ρυθμίζετε με χρονοδιακόπτη ή να τις σβήνετε εξ αποστάσεως.

5. Χρησιμοποιήστε τις οικιακές συσκευές το βράδυ

Η χρήση του φούρνου, του πλυντηρίου πιάτων και του στεγνωτηρίου παράγει επιπλέον θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού. Είναι προτιμότερο να μαγειρεύετε νωρίς το πρωί ή να χρησιμοποιείτε εναλλακτικές λύσεις (όπως φούρνο μικροκυμάτων ή γκριλ), και να βάζετε πλυντήριο το βράδυ, ώστε να μην επιβαρύνετε το σπίτι με έξτρα ζέστη κατά τις ώρες αιχμής.

6. Κλείστε τα πατζούρια και τις κουρτίνες τις ώρες της μεγάλης ζέστης

Όταν λείπετε από το σπίτι ή κατά τις ώρες που ο ήλιος καίει, κρατήστε κλειστά τα πατζούρια ή τις κουρτίνες (ειδικά σε παράθυρα με νότιο ή δυτικό προσανατολισμό).

Οι κουρτίνες συσκότισης εμποδίζουν τη θερμότητα του ήλιου να μπει στο σπίτι, γλιτώνοντας το κλιματιστικό από υπερωρίες.

7. Εγκαταστήστε έναν έξυπνο θερμοστάτη

Ένας έξυπνος θερμοστάτης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μειώνει τη λειτουργία του όταν λείπετε στη δουλειά και να δροσίζει το σπίτι λίγο πριν επιστρέψετε, ώστε να μην κλιματίζεται άσκοπα ένας άδειος χώρος.

Προσοχή: Η Shavers τονίζει ότι το να χαμηλώνετε απότομα και υπερβολικά τον θερμοστάτη δεν δροσίζει το σπίτι πιο γρήγορα· απλώς κάνει το σύστημα να λειτουργεί για περισσότερη ώρα, αυξάνοντας την κατανάλωση. Ο Young προτείνει να διατηρείτε τον θερμοστάτη στους 25°C όταν είστε στο σπίτι και ακόμη υψηλότερα όταν λείπετε.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/2026 - 06:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση 26 Μαϊος 2026
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης 26 Μαϊος 2026
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση

Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς

Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά