Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23

Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας

Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 27/05/2026 - 08:05
Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες Τρίτη, στο υπουργικό συμβούλιο, απέδειξε μια πολλοστή φορά το πόσο αποκομμένο είναι το Μαξίμου από τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.

Με μια ρητορική που βαφτίζει την απλή διαχείριση της φτώχειας σε «κοινωνικό μέρισμα», ο πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει ότι η κυβέρνησή του στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όμως, η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από βαρύγδουπες λέξεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Τα 800 εκατομμύρια ευρώ που διαφημίζονται ως ασπίδα προστασίας, στην πραγματικότητα καίγονται στην πυρά μιας ανεξέλεγκτης ακρίβειας, αφήνοντας τις δομικές αιτίες του προβλήματος εντελώς ανέγγιχτες και τους πολίτες ανυπεράσπιστους.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε με υπερηφάνεια την παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης κατά 15 λεπτά, ξεχνώντας όμως να αναφέρει ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σταθερά στις υψηλότερες θέσεις ολόκληρης της Ευρώπης, στραγγαλίζοντας τον παραγωγικό ιστό, τις μεταφορές και τον απλό καταναλωτή.

Η επιδότηση στην αντλία δεν αποτελεί λύση, αλλά ένα πρόσκαιρο ημίμετρο ανακύκλωσης της ακρίβειας. Η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια, επιστρέφοντας στους πολίτες ένα ελάχιστο ποσό από τα τεράστια υπερέσοδα που η ίδια εισπράττει μέσω της φορολογίας.

Ενώ ο κ. Μητσοτάκης μιλά για συνετή πολιτική και για το δήθεν μέγιστο των δυνατοτήτων της χώρας, οι φορείς της αγοράς καυσίμων, η αντιπολίτευση, αλλά και η κοινή λογική δείχνουν τον μοναδικό δρόμο που μπορεί να ανακουφίσει ουσιαστικά την κοινωνία, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δραστική μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και εκθέτουν την κυβερνητική αδράνεια, καθώς πάνω από το 60% της τελικής τιμής των καυσίμων στην αντλία δεν αφορά το ίδιο το προϊόν, αλλά τους έμμεσους φόρους και τα τέλη που επιβάλλει το κράτος. Η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΕΦΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας ένα αγαθό πρώτης ανάγκης σε είδος πολυτελείας.

Την ίδια ώρα που η Αθήνα οχυρώνεται πίσω από το επιχείρημα του δημοσιονομικού κόστους, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις των φόρων στα καύσιμα και την ενέργεια, επιστρατεύοντας τη μείωση των συντελεστών για να συγκρατήσουν το κύμα των ανατιμήσεων στην πηγή του, αντί να μοιράζουν pass και επιδόματα κοροϊδίας.

Ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε μέρισμα προς την κοινωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική ειρωνεία των ημερών μας. Αυτό το περίφημο πλεόνασμα δεν προέρχεται από μια υγιή ανάπτυξη, αλλά από την καθαρή αφαίμαξη των πολιτών μέσω των έμμεσων φόρων, αφού όσο ακριβότερα είναι τα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει το κρατικό ταμείο.

Με απλά λόγια, δηλαδή, η κυβέρνηση υπερφορολογεί την ακρίβεια, σωρεύει έσοδα στην πλάτη των καταναλωτών και μετά τους επιστρέφει ψίχουλα, απαιτώντας και το ευχαριστώ της κοινωνίας.

Η σταθερότητα και η σιγουριά για τις οποίες μίλησε ο πρωθυπουργός δεν υπάρχουν πουθενά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η μόνη σταθερότητα που εγγυάται η παρούσα κυβέρνηση είναι η σταθερή φτωχοποίηση του εισοδήματος και η επιμονή σε μια πολιτική ημιμέτρων που αφήνει τα μεγάλα συμφέροντα στο απυρόβλητο, πετώντας ταυτόχρονα 800 εκατομμύρια στην πυρά της ακρίβειας χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα.

Η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ εδώ και τώρα δεν είναι παροχολογία, αλλά η μόνη δίκαιη, ρεαλιστική και αποτελεσματική λύση.

Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
