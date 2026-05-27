Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας

Η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, χθες Τρίτη, στο υπουργικό συμβούλιο, απέδειξε μια πολλοστή φορά το πόσο αποκομμένο είναι το Μαξίμου από τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες.

Με μια ρητορική που βαφτίζει την απλή διαχείριση της φτώχειας σε «κοινωνικό μέρισμα», ο πρωθυπουργός προσπάθησε να πείσει ότι η κυβέρνησή του στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Όμως, η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από βαρύγδουπες λέξεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Τα 800 εκατομμύρια ευρώ που διαφημίζονται ως ασπίδα προστασίας, στην πραγματικότητα καίγονται στην πυρά μιας ανεξέλεγκτης ακρίβειας, αφήνοντας τις δομικές αιτίες του προβλήματος εντελώς ανέγγιχτες και τους πολίτες ανυπεράσπιστους.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε με υπερηφάνεια την παράταση της επιδότησης του diesel κίνησης κατά 15 λεπτά, ξεχνώντας όμως να αναφέρει ότι οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σταθερά στις υψηλότερες θέσεις ολόκληρης της Ευρώπης, στραγγαλίζοντας τον παραγωγικό ιστό, τις μεταφορές και τον απλό καταναλωτή.

Η επιδότηση στην αντλία δεν αποτελεί λύση, αλλά ένα πρόσκαιρο ημίμετρο ανακύκλωσης της ακρίβειας. Η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια, επιστρέφοντας στους πολίτες ένα ελάχιστο ποσό από τα τεράστια υπερέσοδα που η ίδια εισπράττει μέσω της φορολογίας.

Ενώ ο κ. Μητσοτάκης μιλά για συνετή πολιτική και για το δήθεν μέγιστο των δυνατοτήτων της χώρας, οι φορείς της αγοράς καυσίμων, η αντιπολίτευση, αλλά και η κοινή λογική δείχνουν τον μοναδικό δρόμο που μπορεί να ανακουφίσει ουσιαστικά την κοινωνία, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη δραστική μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Τα στοιχεία είναι αμείλικτα και εκθέτουν την κυβερνητική αδράνεια, καθώς πάνω από το 60% της τελικής τιμής των καυσίμων στην αντλία δεν αφορά το ίδιο το προϊόν, αλλά τους έμμεσους φόρους και τα τέλη που επιβάλλει το κράτος. Η Ελλάδα διατηρεί έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΕΦΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας ένα αγαθό πρώτης ανάγκης σε είδος πολυτελείας.

Την ίδια ώρα που η Αθήνα οχυρώνεται πίσω από το επιχείρημα του δημοσιονομικού κόστους, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Γαλλία, προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις των φόρων στα καύσιμα και την ενέργεια, επιστρατεύοντας τη μείωση των συντελεστών για να συγκρατήσουν το κύμα των ανατιμήσεων στην πηγή του, αντί να μοιράζουν pass και επιδόματα κοροϊδίας.

Ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε μέρισμα προς την κοινωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική ειρωνεία των ημερών μας. Αυτό το περίφημο πλεόνασμα δεν προέρχεται από μια υγιή ανάπτυξη, αλλά από την καθαρή αφαίμαξη των πολιτών μέσω των έμμεσων φόρων, αφού όσο ακριβότερα είναι τα καύσιμα και τα βασικά αγαθά, τόσο περισσότερο ΦΠΑ εισπράττει το κρατικό ταμείο.

Με απλά λόγια, δηλαδή, η κυβέρνηση υπερφορολογεί την ακρίβεια, σωρεύει έσοδα στην πλάτη των καταναλωτών και μετά τους επιστρέφει ψίχουλα, απαιτώντας και το ευχαριστώ της κοινωνίας.

Η σταθερότητα και η σιγουριά για τις οποίες μίλησε ο πρωθυπουργός δεν υπάρχουν πουθενά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η μόνη σταθερότητα που εγγυάται η παρούσα κυβέρνηση είναι η σταθερή φτωχοποίηση του εισοδήματος και η επιμονή σε μια πολιτική ημιμέτρων που αφήνει τα μεγάλα συμφέροντα στο απυρόβλητο, πετώντας ταυτόχρονα 800 εκατομμύρια στην πυρά της ακρίβειας χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα.

Η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ εδώ και τώρα δεν είναι παροχολογία, αλλά η μόνη δίκαιη, ρεαλιστική και αποτελεσματική λύση.