ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
Newsroom
Τρίτη, 26/05/2026 - 15:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τις επόμενες δύο Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης για το έτος 2026.

Οι δύο δημοπρασίες θα διενεργηθούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και θα περιλαμβάνουν την δημόσια διάθεση Εγγυήσεων Προέλευσης για ενέργεια ΑΠΕ που παρήχθη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ήτοι από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 2026.

Αναλυτικότερα, η πρώτη χρονικά δημοπρασία της 10ης Ιουνίου αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήγαγαν Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (Διασυνδεδεμένο Σύστημα), και η δεύτερη αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για Αιολικούς σταθμούς (Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Τα τεχνικά φύλλα των Δημοπρασιών στα οποία δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων προς δημοπράτηση, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης δημοπρασίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ και θα κοινοποιηθούν στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις Δημοπρασίες ΕΠ θα λάβουν πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε αυτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δημοπρασιών ΕΠ. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών ΕΠ απαντώντας στην πρόσκληση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην μία ή και στις δύο δημοπρασίες είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έως την 27η Μαΐου 2026.

Για το πρόγραμμα, τα έντυπα, τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένη ενότητα στον ιστότοπο του ΔΑΠΕΕΠ (www.dapeep.gr)

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0 26 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

19-20-21 Μαΐου 2026: Συνεδριάσεις του Association of Issuing Bodies (ΑΙΒ) στην Αθήνα

Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης

ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025

ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών

ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το έτος 2026

ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Καθυστερήσεις στην είσοδο στην πλατφόρμα της Μηνιαίας Εκκαθάρισης ΑΠΕ