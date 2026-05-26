Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τις επόμενες δύο Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης για το έτος 2026.

Οι δύο δημοπρασίες θα διενεργηθούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και θα περιλαμβάνουν την δημόσια διάθεση Εγγυήσεων Προέλευσης για ενέργεια ΑΠΕ που παρήχθη στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ήτοι από τον Ιανουάριο έως και το Μάρτιο του 2026.

Αναλυτικότερα, η πρώτη χρονικά δημοπρασία της 10ης Ιουνίου αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για ενέργεια που παρήγαγαν Φωτοβολταϊκοί σταθμοί (Διασυνδεδεμένο Σύστημα), και η δεύτερη αφορά Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδόθηκαν για Αιολικούς σταθμούς (Διασυνδεδεμένο Σύστημα).

Τα τεχνικά φύλλα των Δημοπρασιών στα οποία δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων προς δημοπράτηση, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες εκάστης δημοπρασίας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ και θα κοινοποιηθούν στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις Δημοπρασίες ΕΠ θα λάβουν πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε αυτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δημοπρασιών ΕΠ. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, 12:00 ώρα Ελλάδος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών ΕΠ απαντώντας στην πρόσκληση συμμετοχής.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην μία ή και στις δύο δημοπρασίες είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έως την 27η Μαΐου 2026.

Για το πρόγραμμα, τα έντυπα, τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες, έχει δημιουργηθεί συγκεκριμένη ενότητα στον ιστότοπο του ΔΑΠΕΕΠ (www.dapeep.gr)