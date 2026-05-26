Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ

Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά τη συνεργασία του με το Park Your Cinema και το Park Your Cinema Kids του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) , στηρίζοντας ένα από τα πιο αγαπημένα θερινά σινεμά της πόλης, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Από τις 29 Μαΐου, το Φυσικό Αέριο υποδέχεται το κοινό στο ειδικά διαμορφωμένο booth του στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, το οποίο λειτουργεί ως ένα μικρό “cinema lounge” πριν από κάθε προβολή στις 21.00, του Park Your Cinema τις Παρασκευές και του Park Your Cinema Kids τα Σάββατα, δημιουργώντας μια ανοιχτή καλοκαιρινή εμπειρία για όλη την οικογένεια. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν σε ένα photobooth εμπνευσμένο από την αισθητική των 90s vintage cinemas, να συμμετάσχουν σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι διεκδικώντας μεγάλα δώρα και φυσικά να απολαύσουν φρέσκο pop corn από το Φυσικό Αέριο.

Παράλληλα, μία ώρα πριν από κάθε προβολή του Park Your Cinema Kids, οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δημιουργικά εργαστήρια με την καθοδήγηση παιδαγωγών. Μέσα από δραστηριότητες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας και χρησιμοποιώντας υλικά όπως πηλός, κοχύλια, βότσαλα, νερό, αλάτι και χρώματα, τα παιδιά θα δημιουργούν τους δικούς τους μικρούς κόσμους φαντασίας και το προσωπικό τους αναμνηστικό από αυτή την ημέρα.

Με κεντρικό μήνυμα «Κάτω από τον ίδιο ουρανό, μοιραζόμαστε την ενέργεια του καλοκαιριού», η φετινή παρουσία της εταιρείας στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ βασίζεται στη δημιουργία μιας ανοιχτής, σύγχρονης και βιωματικής καλοκαιρινής εμπειρίας για όλη την οικογένεια.

Μέσα από το Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, το θερινό σινεμά γίνεται αφορμή για σύνδεση, χαλάρωση και όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Παρέες, ζευγάρια, οικογένειες και μικροί επισκέπτες απολαμβάνουν τη μαγεία του κινηματογράφου… κάτω από τα αστέρια, με την ενέργεια του Φυσικού Αερίου.

Μέσα από τη σταθερή παρουσία του στο ΚΠΙΣΝ - από τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα έως την υποστήριξη πολιτιστικών δρώμενων με ελεύθερη πρόσβαση για όλους - το Φυσικό Αέριο συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και το περιβάλλον, που προάγουν την βιωσιμότητα και δημιουργούν κοινές εμπειρίες μέσα στην πόλη.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids εδώ.