Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση

Η σωστή προσαρμογή του συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης (HVAC) στα νέα δεδομένα της καλοκαιρινής σεζόν είναι καθοριστική.

Αν γνωρίζετε πώς να ρυθμίσετε σωστά τον θερμοστάτη σας, δεν εξασφαλίζετε μόνο ένα ευχάριστο και ισορροπημένο περιβάλλον για την οικογένειά σας, αλλά προστατεύετε και τον εξοπλισμό σας από την άσκοπη καταπόνηση.

Το σημαντικότερο; Μπορείτε να μειώσετε αισθητά τους λογαριασμούς ενέργειας, αποφεύγοντας τις σπατάλες.

Οι ειδικοί του κλάδου προτείνουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για να βρείτε την «χρυσή τομή» ανάμεσα στην οικονομία και την άνεση.

1. Η ιδανική θερμοκρασία για την ημέρα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι κατά τις ώρες που είστε ξύπνιοι, η ιδανική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την άνοιξη είναι μεταξύ 20°C και 21°C. Αυτό το εύρος προσφέρει άνεση χωρίς να καταπονεί το σύστημα.

Tip: Αν ο θερμοστάτης σας επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή θέρμανσης/ψύξης, χρησιμοποιήστε τη για να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία χωρίς να ζορίζεται το σύστημα.

Έκτακτη ανάγκη: Αν αναμένεται μεγάλη καταιγίδα (και άρα πιθανή διακοπή ρεύματος), ανεβάστε λίγο τη θερμοκρασία εκ των προτέρων για να «προθερμάνετε» το σπίτι.

2. Η ιδανική θερμοκρασία για τη νύχτα

Το βράδυ μπορείτε να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη μεταξύ 15,5°C και 19,5°C. Αυτό βοηθά το σώμα να ρίξει τη θερμοκρασία του φυσιολογικά, εξασφαλίζοντας ποιοτικότερο ύπνο, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι πολύ απότομες μεταβολές θερμοκρασίας στο σπίτι.

3. Τι να κάνετε όταν λείπετε από το σπίτι

Για λίγες ώρες (π.χ. στη δουλειά): Μην πειράζετε τον θερμοστάτη. Το σύστημα καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια για να επαναφέρει τη θερμοκρασία από χαμηλά (π.χ. από τους 13°C στους 20°C) παρά για να τη διατηρήσει σταθερή, ειδικά αν το σπίτι έχει καλή μόνωση.

Για μέρες (π.χ. ταξίδι): Αν ο καιρός είναι κρύος, ρυθμίστε τον στους 4,5°C με 10°C απλώς για να μην παγώσουν οι σωλήνες. Αν ο καιρός είναι ζεστός, ρυθμίστε την ψύξη περίπου 2-3 βαθμούς υψηλότερα από ό,τι συνήθως.

5. Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας για την Άνοιξη

Ελέγξτε τη μόνωση: Βεβαιωθείτε ότι πόρτες και παράθυρα σφραγίζουν καλά ώστε να μη χάνεται η εσωτερική θερμοκρασία.

Κυκλοφορία αέρα: Όταν το επιτρέπει ο καιρός, κλείστε το κλιματιστικό και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες οροφής (για δροσερό αέρα τη νύχτα ή ζεστό την ημέρα).

Εκμεταλλευτείτε τα παράθυρα: Τις ζεστές ανοιξιάτικες μέρες ανοίξτε τα παράθυρα για φυσικό αερισμό. Τις μέρες που θυμίζουν χειμώνα, ανοίξτε τις κουρτίνες για να ζεστάνει το σπίτι ο ήλιος.

Σωστή θέση θερμοστάτη: Ο θερμοστάτης πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού που χρησιμοποιείται συχνά, ώστε να «διαβάζει» σωστά τη θερμοκρασία.

Επενδύστε σε έξυπνο θερμοστάτη: Σας γλιτώνει από το συνεχές ανοιγοκλείσιμο, καθώς ρυθμίζεται αυτόματα με βάση το πρόγραμμά σας.

Πηγή: realsimple.com