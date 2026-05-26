ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
ΚΟΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 08:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση

Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 26/05/2026 - 06:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η σωστή προσαρμογή του συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης (HVAC) στα νέα δεδομένα της καλοκαιρινής σεζόν είναι καθοριστική.

Αν γνωρίζετε πώς να ρυθμίσετε σωστά τον θερμοστάτη σας, δεν εξασφαλίζετε μόνο ένα ευχάριστο και ισορροπημένο περιβάλλον για την οικογένειά σας, αλλά προστατεύετε και τον εξοπλισμό σας από την άσκοπη καταπόνηση.

Το σημαντικότερο; Μπορείτε να μειώσετε αισθητά τους λογαριασμούς ενέργειας, αποφεύγοντας τις σπατάλες.

Οι ειδικοί του κλάδου προτείνουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για να βρείτε την «χρυσή τομή» ανάμεσα στην οικονομία και την άνεση.

1. Η ιδανική θερμοκρασία για την ημέρα

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι κατά τις ώρες που είστε ξύπνιοι, η ιδανική θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την άνοιξη είναι μεταξύ 20°C και 21°C. Αυτό το εύρος προσφέρει άνεση χωρίς να καταπονεί το σύστημα.

Tip: Αν ο θερμοστάτης σας επιτρέπει την αυτόματη εναλλαγή θέρμανσης/ψύξης, χρησιμοποιήστε τη για να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία χωρίς να ζορίζεται το σύστημα.

Έκτακτη ανάγκη: Αν αναμένεται μεγάλη καταιγίδα (και άρα πιθανή διακοπή ρεύματος), ανεβάστε λίγο τη θερμοκρασία εκ των προτέρων για να «προθερμάνετε» το σπίτι.

2. Η ιδανική θερμοκρασία για τη νύχτα

Το βράδυ μπορείτε να χαμηλώσετε τον θερμοστάτη μεταξύ 15,5°C και 19,5°C. Αυτό βοηθά το σώμα να ρίξει τη θερμοκρασία του φυσιολογικά, εξασφαλίζοντας ποιοτικότερο ύπνο, ενώ παράλληλα αποφεύγονται οι πολύ απότομες μεταβολές θερμοκρασίας στο σπίτι.

3. Τι να κάνετε όταν λείπετε από το σπίτι

Για λίγες ώρες (π.χ. στη δουλειά): Μην πειράζετε τον θερμοστάτη. Το σύστημα καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια για να επαναφέρει τη θερμοκρασία από χαμηλά (π.χ. από τους 13°C στους 20°C) παρά για να τη διατηρήσει σταθερή, ειδικά αν το σπίτι έχει καλή μόνωση.

Για μέρες (π.χ. ταξίδι): Αν ο καιρός είναι κρύος, ρυθμίστε τον στους 4,5°C με 10°C απλώς για να μην παγώσουν οι σωλήνες. Αν ο καιρός είναι ζεστός, ρυθμίστε την ψύξη περίπου 2-3 βαθμούς υψηλότερα από ό,τι συνήθως.

5. Συμβουλές Εξοικονόμησης Ενέργειας για την Άνοιξη

Ελέγξτε τη μόνωση: Βεβαιωθείτε ότι πόρτες και παράθυρα σφραγίζουν καλά ώστε να μη χάνεται η εσωτερική θερμοκρασία.

Κυκλοφορία αέρα: Όταν το επιτρέπει ο καιρός, κλείστε το κλιματιστικό και χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες οροφής (για δροσερό αέρα τη νύχτα ή ζεστό την ημέρα).

Εκμεταλλευτείτε τα παράθυρα: Τις ζεστές ανοιξιάτικες μέρες ανοίξτε τα παράθυρα για φυσικό αερισμό. Τις μέρες που θυμίζουν χειμώνα, ανοίξτε τις κουρτίνες για να ζεστάνει το σπίτι ο ήλιος.

Σωστή θέση θερμοστάτη: Ο θερμοστάτης πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του σπιτιού που χρησιμοποιείται συχνά, ώστε να «διαβάζει» σωστά τη θερμοκρασία.

Επενδύστε σε έξυπνο θερμοστάτη: Σας γλιτώνει από το συνεχές ανοιγοκλείσιμο, καθώς ρυθμίζεται αυτόματα με βάση το πρόγραμμά σας.

Πηγή: realsimple.com

Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/2026 - 06:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil 25 Μαϊος 2026
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί 26 Μαϊος 2026
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί

Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς

Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μικρές αλλαγές που μπορούν να σας γλυτώσουν έως και 40 ευρώ στον λογαριασμό ρεύματος

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

10 συχνά λάθη με το κλιματιστικό που μπορείτε φέτος να αποφύγετε

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το λάθος στο πλυντήριο πιάτων που σου κοστίζει ακριβά