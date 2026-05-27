Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 08:20
Η ερώτηση που πλανάται στα χείλη όλου του πλανήτη, είναι: πώς θα ξημερώσει η επόμενη ημέρα; Θα έχουμε νέο παγκόσμιο πόλεμο; Θα επιβιώσουμε στην κλιματική κρίση; Θα έχω δουλειά ή θα απολυθώ λόγω ΑΙ; Σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις θα προσπαθήσει να ρίξει φως το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue και κυρίως να απαντήσει εάν, η διαγραφόμενη πορεία μας θα έχει θετική ή καταστροφική εξέλιξη.

Αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα συμπυκνώνεται στο κεντρικό δίλημμα της εποχής: Disruption or Destruction. Θα είναι η ραγδαία τεχνολογική και κοινωνική ανατροπή το όχημα για μια βιώσιμη επανεκκίνηση ή το τελικό στάδιο μιας προδιαγεγραμμένης κατάρρευσης; Οι ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακιέρα θα φέρουν πρόοδο και ανάπτυξη ή θα θολώσουν περισσότερο το τοπίο; Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, παραπληροφόρηση και «πράσινες» υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ο διάλογος δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Είναι η προϋπόθεση για να αναζητήσουμε την αλήθεια πίσω από τους αριθμούς και τα "greenwashing" αφηγήματα.

4Ο Effective Dialogue: πιο επίκαιρο από ποτέ!

Το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue επιστρέφει το 2026 ως μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου και σύνθεσης απόψεων πέρα από κάθε σκοπιμότητα, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημιουργική ανατροπή και τη συστημική αποδόμηση. Μετά το “Reality Check” και το “Crossroads” των προηγούμενων διοργανώσεων του Effective Dialogue, το συνέδριο του 2026 εστιάζει στο κρίσιμο σημείο όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα, η πολιτική και κοινωνική δυναμική οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για το καλό της ανθρωπότητας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Sympraxis & το Ελληνικό Ινστιτούτο Αποτελεσματικού Διαλόγου με τη συνεργασία του Stelios Philanthropic Foundation και την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το φετινό πρόγραμμα εστιάζει σε φλέγοντα ζητήματα: όπως το greenwashing και η εταιρική φήμη, η επιχειρηματική ανθεκτικότητα, η διαφάνεια στα μεγάλα έργα, η ηθική της επικοινωνίας, η γεωπολιτική της βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδημαϊκό πάνελ του Πανεπιστημίου θα φωτίσει τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, ενώ η εκδήλωση θα φιλοξενήσει επίσης τον διεθνή Brand Strategist Peter Economides, την παρουσίαση της έρευνας της διαΝΕΟσις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τις τοποθετήσεις γυναικών πρέσβειρών για τη βιωσιμότητα στα κέντρα αποφάσεων.

Το 4ο Effective Dialogue 2026 απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε επιχειρήσεις, θεσμούς, ακαδημαϊκή κοινότητα και ενεργούς πολίτες. Σας καλούμε να συμμετέχετε για να συμπράξετε και να αποτελέσετε οργανικό μέλος μιας ανοιχτής πλατφόρμας σκέψης, διαμόρφωσης ιδεών και διαλόγου παίρνοντας θέση: ανατροπή ή κατάρρευση;

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

