4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση

Η ερώτηση που πλανάται στα χείλη όλου του πλανήτη, είναι: πώς θα ξημερώσει η επόμενη ημέρα; Θα έχουμε νέο παγκόσμιο πόλεμο; Θα επιβιώσουμε στην κλιματική κρίση; Θα έχω δουλειά ή θα απολυθώ λόγω ΑΙ; Σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις θα προσπαθήσει να ρίξει φως το 4 ο Συνέδριο Effective Dialogue και κυρίως να απαντήσει εάν, η διαγραφόμενη πορεία μας θα έχει θετική ή καταστροφική εξέλιξη.

Αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα συμπυκνώνεται στο κεντρικό δίλημμα της εποχής: Disruption or Destruction. Θα είναι η ραγδαία τεχνολογική και κοινωνική ανατροπή το όχημα για μια βιώσιμη επανεκκίνηση ή το τελικό στάδιο μιας προδιαγεγραμμένης κατάρρευσης; Οι ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακιέρα θα φέρουν πρόοδο και ανάπτυξη ή θα θολώσουν περισσότερο το τοπίο; Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο, παραπληροφόρηση και «πράσινες» υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, ο διάλογος δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Είναι η προϋπόθεση για να αναζητήσουμε την αλήθεια πίσω από τους αριθμούς και τα "greenwashing" αφηγήματα.

4Ο Effective Dialogue: πιο επίκαιρο από ποτέ!

Το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue επιστρέφει το 2026 ως μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου και σύνθεσης απόψεων πέρα από κάθε σκοπιμότητα, φωτίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δημιουργική ανατροπή και τη συστημική αποδόμηση. Μετά το “Reality Check” και το “Crossroads” των προηγούμενων διοργανώσεων του Effective Dialogue, το συνέδριο του 2026 εστιάζει στο κρίσιμο σημείο όπου η καινοτομία, η βιωσιμότητα, η πολιτική και κοινωνική δυναμική οφείλουν να δώσουν απαντήσεις για το καλό της ανθρωπότητας.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Sympraxis & το Ελληνικό Ινστιτούτο Αποτελεσματικού Διαλόγου με τη συνεργασία του Stelios Philanthropic Foundation και την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το φετινό πρόγραμμα εστιάζει σε φλέγοντα ζητήματα: όπως το greenwashing και η εταιρική φήμη, η επιχειρηματική ανθεκτικότητα, η διαφάνεια στα μεγάλα έργα, η ηθική της επικοινωνίας, η γεωπολιτική της βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το ακαδημαϊκό πάνελ του Πανεπιστημίου θα φωτίσει τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκακιέρα, ενώ η εκδήλωση θα φιλοξενήσει επίσης τον διεθνή Brand Strategist Peter Economides, την παρουσίαση της έρευνας της διαΝΕΟσις για την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και τις τοποθετήσεις γυναικών πρέσβειρών για τη βιωσιμότητα στα κέντρα αποφάσεων.

Το 4ο Effective Dialogue 2026 απευθύνεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε επιχειρήσεις, θεσμούς, ακαδημαϊκή κοινότητα και ενεργούς πολίτες. Σας καλούμε να συμμετέχετε για να συμπράξετε και να αποτελέσετε οργανικό μέλος μιας ανοιχτής πλατφόρμας σκέψης, διαμόρφωσης ιδεών και διαλόγου παίρνοντας θέση: ανατροπή ή κατάρρευση;

