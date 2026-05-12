Γιάννης Μανιάτης προς ΕΕ: «Συμφωνείτε με την περικοπή του Προγράμματος "Σπίτι μου ΙΙ"»;
12/05/2026 - 09:41
Γ. Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Κοινωνία και επιχειρήσεις ζητούν ουσιαστικές λύσεις απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας
12/05/2026 - 09:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Μεγάλη Γιορτή του Ποδηλάτου και της Βιώσιμης Μετακίνησης με την Ενέργεια της ΔΕΗ
12/05/2026 - 08:59
ΚΕΠΑ - 1η Τηλεδιάσκεψη για "Εξωστρέφεια και Συνεργασία" του UNAI SDG7 Hub Co-Chair
12/05/2026 - 08:29
ΥΠΕΝ: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
12/05/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: Όταν η δυσφορία για το ανύπαρκτο κράτος δικαίου ξεπερνά ακόμη και τη φτώχεια
12/05/2026 - 08:04
Βιομεθάνιο: Επιφυλάξεις της αγοράς για τα όρια οξυγόνου και το κόστος στους παραγωγούς
12/05/2026 - 08:02
Έξυπνοι μετρητές: Αιχμές ΕΣΠΕΝ για καθυστερήσεις και κενά στην τηλεμέτρηση
12/05/2026 - 07:59
Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό
12/05/2026 - 06:49
Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
12/05/2026 - 06:49
Γιατί δεν καλύπτουμε τη Σαχάρα με ηλιακά πάνελ;
12/05/2026 - 06:49
Χωροταξία: Σχεδιάζοντας την ανάπτυξη με κανόνες
11/05/2026 - 15:47
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
11/05/2026 - 15:41
Η Ουγγαρία θα επανεξετάσει το σχέδιο επέκτασης του πυρηνικού σταθμού Paks με ρωσικούς αντιδραστήρες
11/05/2026 - 15:13
Θριαμβευτής του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 ο Τσέχος Βάτσλαβ Γέζεκ
11/05/2026 - 14:53
Έκθεσης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για διορισμό των προταθέντων στην Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ
11/05/2026 - 14:16
Αλ. Χαρίτσης: Η ΕΕ ενισχύει τις ενεργειακές κοινότητες ως εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, μείωσης του ενεργειακού κόστους και καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας
11/05/2026 - 13:25
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 8,3% παρουσίασε τον Μάρτιο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
11/05/2026 - 12:57
Eurobank και Όμιλος Κτίστωρ συνεργάζονται για την υποστήριξη επενδύσεων σε μικρά έργα αποθήκευσης ενέργειας
11/05/2026 - 12:24
To Peristeri Family Day powered by ΗΡΩΝ επιστρέφει για 2η χρονιά την Κυριακή 17/5
11/05/2026 - 11:54
ΔΑΠΕΕΠ: Απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και Αποθήκευσης 2025
11/05/2026 - 11:17
Η ελληνική παρουσία στην ηλεκτροκίνηση: Οι φορτιστές «Made-In-Greece» της Eunice και της Joltie
11/05/2026 - 10:59
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
11/05/2026 - 10:40
ΑΔΜΗΕ: Ισχυρό Αποτύπωμα Από τη Σύνοδο της Ένωσης GO15 στην Αθήνα
11/05/2026 - 10:20
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει
11/05/2026 - 09:56
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2026
11/05/2026 - 09:33
Παρουσιάζεται σήμερα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
11/05/2026 - 09:08
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το on-bill financing
11/05/2026 - 08:28
Γ. Μανιάτης: Η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου με τον GSI
11/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Το «μεταρρυθμιστικό» ντεμαράζ και ο πραγματικός του σκοπός
11/05/2026 - 08:06

Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό

Τρίτη, 12/05/2026 - 06:49
Tο κλιματιστικό δεν ψύχει πιο γρήγορα στους 16°C σε σχέση με τους 24°C. Απλώς λειτουργεί περισσότερη ώρα πριν «πιάσει» θερμοκρασία.

Πολλοί πιστεύουν ότι αν χαμηλώσουν το κλιματιστικό στους 16 ή 18 βαθμούς Κελσίου, το δωμάτιο θα δροσίσει πιο γρήγορα. Παρότι ακούγεται λογικό, στην πραγματικότητα τα συστήματα ψύξης δεν λειτουργούν έτσι.

Οι ειδικοί στην ενέργεια συνιστούν να ρυθμίζετε το κλιματιστικό μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Σε αυτή τη θερμοκρασία επιτυγχάνεται άνεση χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του μηνιαίου λογαριασμού: Ο συμπιεστής δεν χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο, επομένως καταναλώνεται πολύ λιγότερη ενέργεια.

Γιατί οι 24 βαθμοί Κελσίου είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό;

Τα περισσότερα σύγχρονα κλιματιστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποδοτικά σε μέτριες και όχι σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αν κατεβάσετε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, συμβαίνουν τα εξής:

  • Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο, πιέζοντας τη συσκευή.
  • Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται σημαντικά.
  • Το δωμάτιο γίνεται υπερβολικά κρύο και άβολο.
  • Το κλιματιστικό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιήσει τη θερμοκρασία που πραγματικά θέλετε.

Στους 24 βαθμούς Κελσίου το κλιματιστικό λειτουργεί σε σωστούς κύκλους: ο χώρος παραμένει δροσερός χωρίς άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη και η αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος σχεδόν κατά 6%. Αυτή η μικρή αλλαγή κάνει μεγάλη διαφορά.

Πώς συνδέονται η ψύξη και η κατανάλωση ενέργειας;

Η σύντομη εξήγηση είναι η εξής: Τα κλιματιστικά αφαιρούν θερμότητα από τον αέρα. Όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας, τόσο πιο έντονα πρέπει να δουλεύει ο συμπιεστής. Όλα σχετίζονται με τη μεταφορά θερμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του χώρου και στη ρύθμιση, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται.

Επομένως, η λειτουργία στους 16 βαθμούς απλώς καταναλώνει περισσότερο ρεύμα χωρίς ουσιαστικό επιπλέον όφελος.

Όταν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή, προκύπτουν:

  • Υψηλότεροι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Ταχύτερη φθορά του συμπιεστή.
  • Ξηρότητα στον λαιμό και στο δέρμα, που προκαλεί δυσφορία.
  • Ανομοιόμορφη ψύξη στον χώρο.
  • Περισσότερα προβλήματα υγρασίας στο εσωτερικό.

Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό δεν ψύχει πιο γρήγορα στους 16°C σε σχέση με τους 24°C. Απλώς λειτουργεί περισσότερη ώρα πριν απενεργοποιηθεί.

Σημειώνεται πως τα νέα inverter κλιματιστικά διαθέτουν έξυπνες λειτουργίες όπως Eco Mode, AI Cooling, Sleep Mode και Energy Saver Mode. Αξιοποιήστε τες. Τα Eco και Energy Saver μειώνουν την επιπλέον κατανάλωση, ενώ το Sleep Mode είναι ιδανικό για τη νύχτα, καθώς αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία ενώ κοιμάστε, περιορίζοντας την κατανάλωση χωρίς να σας ξυπνά από τη ζέστη.

Πηγή: indiatvnews.com

Η συνήθεια που «καταστρέφει» το σήμα του Wi-Fi στο σπίτι
