Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για το κλιματιστικό

Tο κλιματιστικό δεν ψύχει πιο γρήγορα στους 16°C σε σχέση με τους 24°C. Απλώς λειτουργεί περισσότερη ώρα πριν «πιάσει» θερμοκρασία.

Πολλοί πιστεύουν ότι αν χαμηλώσουν το κλιματιστικό στους 16 ή 18 βαθμούς Κελσίου, το δωμάτιο θα δροσίσει πιο γρήγορα. Παρότι ακούγεται λογικό, στην πραγματικότητα τα συστήματα ψύξης δεν λειτουργούν έτσι.

Οι ειδικοί στην ενέργεια συνιστούν να ρυθμίζετε το κλιματιστικό μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου. Σε αυτή τη θερμοκρασία επιτυγχάνεται άνεση χωρίς υπερβολική επιβάρυνση του μηνιαίου λογαριασμού: Ο συμπιεστής δεν χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο, επομένως καταναλώνεται πολύ λιγότερη ενέργεια.

Γιατί οι 24 βαθμοί Κελσίου είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό;

Τα περισσότερα σύγχρονα κλιματιστικά έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν αποδοτικά σε μέτριες και όχι σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αν κατεβάσετε τη θερμοκρασία στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, συμβαίνουν τα εξής:

Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς στο μέγιστο, πιέζοντας τη συσκευή.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται σημαντικά.

Το δωμάτιο γίνεται υπερβολικά κρύο και άβολο.

Το κλιματιστικό χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιήσει τη θερμοκρασία που πραγματικά θέλετε.

Στους 24 βαθμούς Κελσίου το κλιματιστικό λειτουργεί σε σωστούς κύκλους: ο χώρος παραμένει δροσερός χωρίς άσκοπη κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη και η αύξηση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος σχεδόν κατά 6%. Αυτή η μικρή αλλαγή κάνει μεγάλη διαφορά.

Πώς συνδέονται η ψύξη και η κατανάλωση ενέργειας;

Η σύντομη εξήγηση είναι η εξής: Τα κλιματιστικά αφαιρούν θερμότητα από τον αέρα. Όσο χαμηλότερη είναι η ρύθμιση θερμοκρασίας, τόσο πιο έντονα πρέπει να δουλεύει ο συμπιεστής. Όλα σχετίζονται με τη μεταφορά θερμότητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του χώρου και στη ρύθμιση, τόσο περισσότερη ενέργεια απαιτείται.

Επομένως, η λειτουργία στους 16 βαθμούς απλώς καταναλώνει περισσότερο ρεύμα χωρίς ουσιαστικό επιπλέον όφελος.

Όταν η θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή, προκύπτουν:

Υψηλότεροι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.

Ταχύτερη φθορά του συμπιεστή.

Ξηρότητα στον λαιμό και στο δέρμα, που προκαλεί δυσφορία.

Ανομοιόμορφη ψύξη στον χώρο.

Περισσότερα προβλήματα υγρασίας στο εσωτερικό.

Στην πραγματικότητα, το κλιματιστικό δεν ψύχει πιο γρήγορα στους 16°C σε σχέση με τους 24°C. Απλώς λειτουργεί περισσότερη ώρα πριν απενεργοποιηθεί.

Σημειώνεται πως τα νέα inverter κλιματιστικά διαθέτουν έξυπνες λειτουργίες όπως Eco Mode, AI Cooling, Sleep Mode και Energy Saver Mode. Αξιοποιήστε τες. Τα Eco και Energy Saver μειώνουν την επιπλέον κατανάλωση, ενώ το Sleep Mode είναι ιδανικό για τη νύχτα, καθώς αυξάνει σταδιακά τη θερμοκρασία ενώ κοιμάστε, περιορίζοντας την κατανάλωση χωρίς να σας ξυπνά από τη ζέστη.

Πηγή: indiatvnews.com