ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 11:03
Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σε συνέχεια της από 30 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης της Εταιρείας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2025 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2025, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) : Τρίτη 7 Απριλίου 2026 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, ώρα 15:00 GR Time (CEST+1).

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026: Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Euronext Athens.

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Αποκοπή μερίσματος: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ημερομηνία μεταγενέστερη της 19ης Ιουνίου 2026 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.

Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος: Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος €0,40/μετοχή για την χρήση 2025.

Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος, καθώς και οι ημερομηνίες αποκοπής και έναρξης πληρωμής τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες του Οικονομικού Ημερολογίου αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας 25 Μαϊος 2026

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αύξηση όγκων και ανθεκτική κερδοφορία σηματοδοτούν μια δυναμική έναρξη για το 2026

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως Ενίσχυση ρευστότητας του ομίλου

Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's

TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας

Στρατηγική συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΕΜΠ: Νέος κύκλος αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών"