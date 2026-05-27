ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026

Την Τρίτη 16 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Σε συνέχεια της από 30 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσης της Εταιρείας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για το κατωτέρω επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2026:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2025 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2025, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) : Τρίτη 7 Απριλίου 2026 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, ώρα 15:00 GR Time (CEST+1).

Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου 2026: Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης του Euronext Athens.

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Αποκοπή μερίσματος: Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ημερομηνία μεταγενέστερη της 19ης Ιουνίου 2026 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) που διαπραγματεύονται στην αγορά παραγώγων με υποκείμενο τίτλο την μετοχή της Εταιρείας.

Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος: Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος €0,40/μετοχή για την χρήση 2025.

Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος, καθώς και οι ημερομηνίες αποκοπής και έναρξης πληρωμής τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ημερομηνίες του Οικονομικού Ημερολογίου αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.