Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) και τη Metlen Energy & Metals Single Member S.A. (Metlen), αμφότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η πράξη αφορά κυρίως τη λειτουργία εγκαταστάσεων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές, στη Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Η Επιτροπή έκρινε ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά, όπως θα προκύψει από την προτεινόμενη πράξη. Η κοινοποιηθείσα πράξη εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.12393.