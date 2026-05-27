Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ

Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ εφόσον συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά σαφώς μικρότερης έντασης σε σχέση με το κύμα ακρίβειας της περιόδου 2022-2023, βλέπει επικεφαλής του ομίλου Metro Αριστοτέλης Παντελιάδης. Την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι το αυξημένο λειτουργικό κόστος εξακολουθεί να ασκεί ισχυρές πιέσεις στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, με τις δαπάνες για μισθοδοσία, ενέργεια, ενοίκια και δημοτικά τέλη να επιβαρύνουν σημαντικά την κερδοφορία.

Ο κ. Παντελιάδης σε συνέντευξη τύπου χθες αναφερόμενος στο θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ είπε ότι προς το παρόν, οι αλυσίδες δεν έχουν αρχίσει να λαμβάνουν νέους τιμοκαταλόγους αυξήσεων που να συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι προμηθευτές δέχονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αυξημένο κόστος και τηρούν στάση αναμονής, αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις όσο η εικόνα παραμένει ρευστή.

«Όλοι οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί θα δούμε ανατιμήσεις, όχι όμως καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων θα μπορούσαν να κινηθούν πέριξ του 3%. Όπως εξήγησε, οι σημερινές συνθήκες διαφέρουν από εκείνες της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και μεταφορών. Η εικόνα αυτή, όπως σημείωσε, δεν συνιστά καταστροφικό σενάριο, απέχει όμως από το πιο ήπιο περιβάλλον αυξήσεων της τάξης του 1,5%, στο οποίο είχε αρχίσει να συνηθίζει η αγορά το προηγούμενο διάστημα.

Ο επικεφαλής της Metro άσκησε παράλληλα κριτική στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι μέτρα όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν μπορούν να επηρεάσουν τις εξωγενείς αιτίες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «με τον υπουργό έχουμε διακόψει επαφές, δεν μας θέλει».

Δήλωση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργείου με πηγές να σημειώνουν ότι «τα όσα είπε ο κ. Παντελιάδης είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. Προφανώς ο κ .Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…»

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των επιδομάτων και των διαφόρων “pass”, εκτιμώντας ότι ενισχύουν προσωρινά το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να βάζουν φρένο στον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, πιο αποτελεσματικές θα ήταν στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις σε περιόδους αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων.

Όπως υποστήριξε, οι πιέσεις που δέχονται σήμερα οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου δεν είναι θεωρητικές, αλλά αποτυπώνονται ήδη στους ισολογισμούς τους, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος συνεχίζει να συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους.

Η πίεση αυτή αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της Metro για το 2025. Παρά την αύξηση των πωλήσεων κατά 3%, στα 1,669 δισ. ευρώ, τα EBITDA υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 73,9 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, το οποίο ήταν κατά 11 εκατ. ευρώ υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κάτι που όπως διευκρίνισε είναι αναγκαίο σημειώνοντας ότι καλώς δίνονται οι αυξήσεις.

Σημαντικές πιέσεις άσκησαν επίσης το ενεργειακό κόστος, που επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά 1,2 εκατ. ευρώ, τα ενοίκια κατά 1,6 εκατ. ευρώ και τα δημοτικά τέλη κατά περίπου 900 χιλ. ευρώ. Ειδικά για τα ενοίκια, ο επικεφαλής της Metro ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών κατά την ανανέωση των συμβολαίων φτάνουν ακόμη και το 80%.