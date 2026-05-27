ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ

Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
Άννα Διανά
Τετάρτη, 27/05/2026 - 08:00
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ εφόσον συνεχιστεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά σαφώς μικρότερης έντασης σε σχέση με το κύμα ακρίβειας της περιόδου 2022-2023, βλέπει επικεφαλής του ομίλου Metro Αριστοτέλης Παντελιάδης. Την ίδια ώρα προειδοποιεί ότι το αυξημένο λειτουργικό κόστος εξακολουθεί να ασκεί ισχυρές πιέσεις στις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, με τις δαπάνες για μισθοδοσία, ενέργεια, ενοίκια και δημοτικά τέλη να επιβαρύνουν σημαντικά την κερδοφορία.

Ο κ. Παντελιάδης σε συνέντευξη τύπου χθες αναφερόμενος στο θέμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ είπε ότι προς το παρόν, οι αλυσίδες δεν έχουν αρχίσει να λαμβάνουν νέους τιμοκαταλόγους αυξήσεων που να συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι οι προμηθευτές δέχονται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, αυξημένο κόστος και τηρούν στάση αναμονής, αποφεύγοντας βιαστικές κινήσεις όσο η εικόνα παραμένει ρευστή.

«Όλοι οι προμηθευτές τηρούν στάση αναμονής. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί θα δούμε ανατιμήσεις, όχι όμως καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά εκτιμώντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων θα μπορούσαν να κινηθούν πέριξ του 3%. Όπως εξήγησε, οι σημερινές συνθήκες διαφέρουν από εκείνες της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν οι επιχειρήσεις βρέθηκαν αντιμέτωπες με εκρηκτικές αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και μεταφορών. Η εικόνα αυτή, όπως σημείωσε, δεν συνιστά καταστροφικό σενάριο, απέχει όμως από το πιο ήπιο περιβάλλον αυξήσεων της τάξης του 1,5%, στο οποίο είχε αρχίσει να συνηθίζει η αγορά το προηγούμενο διάστημα.

Ο επικεφαλής της Metro άσκησε παράλληλα κριτική στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υποστηρίζοντας ότι μέτρα όπως το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν μπορούν να επηρεάσουν τις εξωγενείς αιτίες που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την απουσία διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «με τον υπουργό έχουμε διακόψει επαφές, δεν μας θέλει».

Δήλωση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του υπουργείου με πηγές να σημειώνουν ότι «τα όσα είπε ο κ. Παντελιάδης είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου και διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρακολουθεί από πολύ κοντά την εικόνα της αγοράς σε άμεση συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) έχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Γιάννη Μασούτη. Προφανώς ο κ .Παντελιάδης δεν μιλάει με τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Συστήνουμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση…»

Παράλληλα, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των επιδομάτων και των διαφόρων “pass”, εκτιμώντας ότι ενισχύουν προσωρινά το διαθέσιμο εισόδημα χωρίς να βάζουν φρένο στον πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, πιο αποτελεσματικές θα ήταν στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις σε περιόδους αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων.

Όπως υποστήριξε, οι πιέσεις που δέχονται σήμερα οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου δεν είναι θεωρητικές, αλλά αποτυπώνονται ήδη στους ισολογισμούς τους, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος συνεχίζει να συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους.

Η πίεση αυτή αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα της Metro για το 2025. Παρά την αύξηση των πωλήσεων κατά 3%, στα 1,669 δισ. ευρώ, τα EBITDA υποχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και διαμορφώθηκαν στα 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 73,9 εκατ. ευρώ το 2024. Σύμφωνα με τον κ. Παντελιάδη, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προήλθε από το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, το οποίο ήταν κατά 11 εκατ. ευρώ υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, κάτι που όπως διευκρίνισε είναι αναγκαίο σημειώνοντας ότι καλώς δίνονται οι αυξήσεις.

Σημαντικές πιέσεις άσκησαν επίσης το ενεργειακό κόστος, που επιβάρυνε τα αποτελέσματα κατά 1,2 εκατ. ευρώ, τα ενοίκια κατά 1,6 εκατ. ευρώ και τα δημοτικά τέλη κατά περίπου 900 χιλ. ευρώ. Ειδικά για τα ενοίκια, ο επικεφαλής της Metro ανέφερε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών κατά την ανανέωση των συμβολαίων φτάνουν ακόμη και το 80%.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα 27 Μαϊος 2026
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση 27 Μαϊος 2026
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό

Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο &quot;ενεργειακό σοκ&quot;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρωταθλητές σε ενοίκια και πληθωρισμό στο «συμβόλαιο αλήθειας» Μητσοτάκη

Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης