Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
Newsroom
Παρασκευή, 15/05/2026 - 06:29
Η έγκαιρη ενεργοποίηση και ένας βασικός έλεγχος πριν από την πρώτη χρήση μπορούν να προλάβουν βλάβες, να μειώσουν τα έξοδα επισκευής και να εξασφαλίσουν άνετη και αποδοτική ψύξη όταν πραγματικά χρειαστεί.

Το να ανοίξετε το κλιματιστικό σας μια δροσερή ημέρα μπορεί να μοιάζει με σπατάλη χρημάτων και ενέργειας. Όμως, το να διαπιστώσετε ότι το AC σας έχει χαλάσει μια ανοιξιάτικη ημέρα με θερμοκρασία μόλις 18°C είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από το να πρέπει να αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα μέσα σε καύσωνα.

Δείτε γιατί οι ειδικοί HVAC προτείνουν να ενεργοποιείτε νωρίς το κλιματιστικό και τι πρέπει να προσέξετε στην πρώτη δοκιμαστική λειτουργία.

Η πρώτη ενεργοποίηση είναι δοκιμαστική

Η καλύτερη στιγμή για να ανοίξετε το κλιματιστικό είναι τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν το χρειαστείτε πραγματικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Elizabeth Shavers, γενική διευθύντρια HVAC & Plumbing στην Oncourse Home Solutions, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σπιτιών παραλείπουν αυτή τη δοκιμή και περιμένουν μέχρι να ανέβουν πολύ οι θερμοκρασίες.

Τότε όμως οι τεχνικοί είναι δυσεύρετοι και συχνά ακριβότεροι.

«Η ενεργοποίηση του κλιματιστικού νωρίς την άνοιξη επιτρέπει να αξιολογήσετε την απόδοσή του και να εντοπίσετε προβλήματα, όπως αδύναμη ροή αέρα, ασυνήθιστους θορύβους ή δυσκολία επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας».

Checklist για την πρώτη δοκιμή του AC

Έχετε αλλάξει πρόσφατα τα φίλτρα αέρα;

Ο Patrick Gambel, ιδιοκτήτης της General Heating & Air Conditioning, προτείνει να ξεκινήσετε από το πιο απλό:

«Ελέγξτε πρώτα το φίλτρο αέρα και βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό. Αν φαίνεται βρώμικο, αντικαταστήστε το ώστε να μη κυκλοφορεί μολυσμένος αέρας στο σπίτι».

Τα βρώμικα φίλτρα δεν επηρεάζουν μόνο την ποιότητα του αέρα. Μπορούν να φράξουν το σύστημα και να μειώσουν τη ροή αέρα. Συνιστάται αλλαγή περίπου κάθε τρεις μήνες - συχνότερα αν υπάρχουν κατοικίδια ή πολλά άτομα στο σπίτι.

Είναι καθαροί και ελεύθεροι οι αεραγωγοί;

Οι αεραγωγοί είναι κρίσιμο στοιχείο του συστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν σκόνη και δεν μπλοκάρονται από έπιπλα ή διακοσμητικά αντικείμενα, ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί σωστά.

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη;

Ακούγεται προφανές, αλλά πολλοί το παραβλέπουν:

Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στη λειτουργία ψύξης.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες ή πρόσφατα αλλαγμένες.

Μερικές φορές αυτό αρκεί για να αποφύγετε άσκοπη επίσκεψη τεχνικού.

Δροσίζει πραγματικά το σπίτι;

Μην ανοίξετε απλώς το AC και το ξεχάσετε.

Αφήστε το να λειτουργήσει και παρατηρήστε:

  • αν ο αέρας είναι ομοιόμορφα δροσερός,
  • αν η θερμοκρασία πέφτει,
  • αν η απόδοση θυμίζει τη συνηθισμένη λειτουργία του AC.

Πότε πρέπει να καλέσετε τεχνικό

Αν παρατηρήσετε περίεργους θορύβους ή αν το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σωστά - ή καθόλου - καλέστε άμεσα τεχνικό HVAC.

Το πρόβλημα μπορεί να είναι κάτι απλό κι η επισκευή εύκολη, όμως το να βρείτε διαθέσιμο τεχνικό όταν ξεκινήσει το πρώτο κύμα ζέστης της σεζόν είναι πολύ πιο δύσκολο.

Πηγή: the spruce

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 06:29
