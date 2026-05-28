Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2026
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
26/05/2026 - 12:48

Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 06:37
Τα σύγχρονα laptop θυσιάζουν τη συνδεσιμότητα στον βωμό του design, και οι περισσότεροι χρήστες καταφεύγουν στα USB hubs χωρίς να γνωρίζουν τους περιορισμούς τους.

Τα USB hubs είναι πλέον απαραίτητα, αφού τα σύγχρονα laptop είναι εξαιρετικά «τσιγκούνικα» με τις θύρες τους.

Όμως, η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να κοστίσει ακριβά. Αν συνδέσεις λάθος συσκευές, το λιγότερο που μπορεί να πάθεις είναι να «σέρνονται»· το χειρότερο, να προκληθεί μόνιμη ζημιά και απώλεια δεδομένων.

Ακολουθούν οι 4 κατηγορίες συσκευών που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε απλό USB hub χωρίς δική του τροφοδοσία ρεύματος:

1. Το smartphone σου

Οι θύρες USB ενός υπολογιστή (άρα και του hub που επεκτείνεται από αυτές) δεν βγάζουν αρκετά Volt για να ενεργοποιηθεί η γρήγορη φόρτιση του κινητού σου. Αν συνδέσεις εκεί το smartphone σου, η φόρτιση θα είναι απελπιστικά αργή.

Αν θέλεις οπωσδήποτε να φορτίζεις συσκευές, χρειάζεσαι ένα powered hub (docking station) που συνδέεται αυτόνομα στην πρίζα του τοίχου.

2. Εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (HDD)

Οι κλασικοί εξωτερικοί δίσκοι έχουν εσωτερικά μηχανικά μέρη που περιστρέφονται με χιλιάδες στροφές. Για να κινηθούν, απαιτούν σταθερό και ισχυρό ρεύμα. Τα απλά hubs είναι σχεδιασμένα μόνο για στικάκια (USB sticks). Αν ο δίσκος δεν πάρει το ρεύμα που πρέπει, θα αρχίσει να κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο («κλικ»), που σημαίνει ότι οι κεφαλές του καταστρέφονται. Ακόμα κι αν δεν «πεθάνει» αμέσως, η μειωμένη τάση επιβραδύνει δραματικά τη ζωή του.

3. Πολλές συσκευές υψηλής ταχύτητας μαζί

Το USB hub δεν αυξάνει το εύρος ζώνης (bandwidth) του υπολογιστή σου· απλώς μοιράζει την ίδια «πίτα» ταχύτητας σε περισσότερες τρύπες. Αν συνδέσεις ταυτόχρονα δύο εξωτερικούς δίσκους και μια web κάμερα υψηλής ανάλυσης, το σύστημα θα «μπουκώσει». Θα αντιμετωπίσεις τεράστιες καθυστερήσεις (lag) στη μεταφορά αρχείων ή «σπασίματα» στο βίντεο της κάμερας.

4. Ένα δεύτερο USB Hub

Αν σου τελειώσουν οι θύρες, η ιδέα να συνδέσεις ένα δεύτερο hub πάνω στο πρώτο είναι κακή. Πρώτον, μειώνεις τραγικά την ταχύτητα των δεδομένων. Δεύτερον, αυξάνεις την καθυστέρηση απόκρισης - κάτι καταστροφικό για ποντίκια, πληκτρολόγια ή συσκευές ήχου. Τέλος, η παροχή ρεύματος εξασθενεί τόσο πολύ που οι συσκευές στο τέλος της αλυσίδας απλώς θα υπολειτουργούν ή θα εμφανίζουν συνεχώς σφάλματα.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 28/05/2026 - 06:37
