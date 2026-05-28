4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub

Τα σύγχρονα laptop θυσιάζουν τη συνδεσιμότητα στον βωμό του design, και οι περισσότεροι χρήστες καταφεύγουν στα USB hubs χωρίς να γνωρίζουν τους περιορισμούς τους.

Τα USB hubs είναι πλέον απαραίτητα, αφού τα σύγχρονα laptop είναι εξαιρετικά «τσιγκούνικα» με τις θύρες τους.

Όμως, η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να κοστίσει ακριβά. Αν συνδέσεις λάθος συσκευές, το λιγότερο που μπορεί να πάθεις είναι να «σέρνονται»· το χειρότερο, να προκληθεί μόνιμη ζημιά και απώλεια δεδομένων.

Ακολουθούν οι 4 κατηγορίες συσκευών που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε απλό USB hub χωρίς δική του τροφοδοσία ρεύματος:

1. Το smartphone σου

Οι θύρες USB ενός υπολογιστή (άρα και του hub που επεκτείνεται από αυτές) δεν βγάζουν αρκετά Volt για να ενεργοποιηθεί η γρήγορη φόρτιση του κινητού σου. Αν συνδέσεις εκεί το smartphone σου, η φόρτιση θα είναι απελπιστικά αργή.

Αν θέλεις οπωσδήποτε να φορτίζεις συσκευές, χρειάζεσαι ένα powered hub (docking station) που συνδέεται αυτόνομα στην πρίζα του τοίχου.

2. Εξωτερικούς σκληρούς δίσκους (HDD)

Οι κλασικοί εξωτερικοί δίσκοι έχουν εσωτερικά μηχανικά μέρη που περιστρέφονται με χιλιάδες στροφές. Για να κινηθούν, απαιτούν σταθερό και ισχυρό ρεύμα. Τα απλά hubs είναι σχεδιασμένα μόνο για στικάκια (USB sticks). Αν ο δίσκος δεν πάρει το ρεύμα που πρέπει, θα αρχίσει να κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο («κλικ»), που σημαίνει ότι οι κεφαλές του καταστρέφονται. Ακόμα κι αν δεν «πεθάνει» αμέσως, η μειωμένη τάση επιβραδύνει δραματικά τη ζωή του.

3. Πολλές συσκευές υψηλής ταχύτητας μαζί

Το USB hub δεν αυξάνει το εύρος ζώνης (bandwidth) του υπολογιστή σου· απλώς μοιράζει την ίδια «πίτα» ταχύτητας σε περισσότερες τρύπες. Αν συνδέσεις ταυτόχρονα δύο εξωτερικούς δίσκους και μια web κάμερα υψηλής ανάλυσης, το σύστημα θα «μπουκώσει». Θα αντιμετωπίσεις τεράστιες καθυστερήσεις (lag) στη μεταφορά αρχείων ή «σπασίματα» στο βίντεο της κάμερας.

4. Ένα δεύτερο USB Hub

Αν σου τελειώσουν οι θύρες, η ιδέα να συνδέσεις ένα δεύτερο hub πάνω στο πρώτο είναι κακή. Πρώτον, μειώνεις τραγικά την ταχύτητα των δεδομένων. Δεύτερον, αυξάνεις την καθυστέρηση απόκρισης - κάτι καταστροφικό για ποντίκια, πληκτρολόγια ή συσκευές ήχου. Τέλος, η παροχή ρεύματος εξασθενεί τόσο πολύ που οι συσκευές στο τέλος της αλυσίδας απλώς θα υπολειτουργούν ή θα εμφανίζουν συνεχώς σφάλματα.

Πηγή: slashgear.com