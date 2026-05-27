ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 14:11
Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Την έντονη ανησυχία κατοίκων και τοπικών φορέων για τη μαζική ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα αναδεικνύει με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, ασκώντας παράλληλα κριτική στην Κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι αδειοδοτήσεις.

Ο κ. Αρναούτογλου τονίζει ότι η πράσινη μετάβαση και η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όμως δεν μπορούν να εξελίσσονται χωρίς περιβαλλοντικούς κανόνες, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς ουσιαστική προστασία των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Όπως επισημαίνει, στην περιοχή των Γρεβενών πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τη συσσώρευση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο και στον Αλιάκμονα, με κατοίκους και συλλογικότητες να καταγγέλλουν ότι οι αδειοδοτήσεις εξετάζονται αποσπασματικά, χωρίς συνολική και σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων.

«Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να εμφανίζει κάθε έργο ξεχωριστά ως “μικρό” και “ήπιο”, την ώρα που η συνολική πίεση πάνω σε ολόκληρα ποτάμια συστήματα γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Η πράσινη ανάπτυξη δεν μπορεί να λειτουργεί εις βάρος της φύσης, της βιοποικιλότητας και της ιστορικής ταυτότητας των περιοχών», υπογραμμίζει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά να διευκρινιστεί αν η αποσπασματική αδειοδότηση πολλών μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς πλήρη σωρευτική περιβαλλοντική αξιολόγηση, συνάδει με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τις Ελληνικές αρχές στοιχεία για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις άδειες χρήσης νερού, τις ΑΕΠΟ και την τήρηση των οικολογικών παροχών στα συγκεκριμένα έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κίνδυνο υποβάθμισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν φόβους όχι μόνο για τις επιπτώσεις στα ποτάμια ελεύθερης ροής και στα προστατευόμενα είδη, αλλά και για την αλλοίωση ιστορικών πέτρινων γεφυριών και τοπίων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική “ό,τι προλάβουμε να αδειοδοτήσουμε”. Χρειάζεται σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμός στις τοπικές κοινωνίες. Διαφορετικά, κινδυνεύουμε να βαφτίζουμε “πράσινη” μια νέα μορφή περιβαλλοντικής υποβάθμισης», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Πλήθος μικρών υδροηλεκτρικών έργων στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα και ανάγκη σωρευτικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την κλιματική ουδετερότητα. Ωστόσο, πρέπει να προχωρά με σεβασμό στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκαιο, στα υδατικά οικοσυστήματα και στις τοπικές κοινωνίες. Στην Π.Ε. Γρεβενών, κάτοικοι και φορείς εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη συσσώρευση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο και στον Αλιάκμονα. Καταγγέλλουν ότι οι αδειοδοτήσεις εξετάζονται αποσπασματικά, χωρίς ενιαία αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων στη ροή, στην οικολογική παροχή, στη βιοποικιλότητα και στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών πέτρινων γεφυριών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θεωρεί ότι η αποσπασματική αδειοδότηση πολλών ΜΥΗΕ στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς πλήρη σωρευτική αξιολόγηση, συνάδει με την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα και την Οδηγία για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων;

Προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές στοιχεία για τις ΜΠΕ, τις ΑΕΠΟ, τις άδειες χρήσης νερού και την τήρηση των οικολογικών παροχών στα συγκεκριμένα έργα;

Πώς διασφαλίζεται ότι η επιτάχυνση των ΑΠΕ δεν οδηγεί σε υποβάθμιση ποταμών ελεύθερης ροής, προστατευόμενων ειδών και τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς;

