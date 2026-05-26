Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου

Η ΕΕΔΣΑ συμμετέχει ενεργά στην ΕΚΘΕΣΗ καιστα ECOPANELS της ATTICA GREEN EXPO 2026 που θα λάβει χώρα 27 έως και 30 Μαΐου 2026 στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΤΑΕ ΚWON DO)

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΣΑ καλεί τα μέλη και φίλους της, να μετάσχουν στην παρακάτω σημαντική εκδήλωση διαλόγου που θα πραγματοποιηθεί στο MAIN STAGE: που διοργανώνει η ΕΕΔΣΑ, την Πέμπτη 28/05 και ώρα 15.00-16.00, με θέμα: «Δράσεις συνεργασίας για τη μετάβαση στην Κ.Ο.: Οι Πολιτικές της ΕΕ (Circular Economy Act), οι Πολίτες, Επιχειρήσεις, Δήμοι, Ανακυκλωτές ως κρίκοι στον κύκλο της ΔσΠ, Ανάκτησης υλικών / ενέργειας, νέων προϊόντων από ανακυκλωμένη α΄ ύλη»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Καλωσόρισμα: Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ, Κ. Μουστάκας

Το στίγμα της Εκδήλωσης: Πρόεδρος ΕΕΔΣΑ, Γ. Ηλιόπουλος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ PANEL

K. Aραβώσης, Αντιπρόεδρος ΡΑΑΕΥ

Δ. Βαργιάμης, Αντιπρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ

Κ. Ζέρβας, Πρόεδρος Επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας ΚΕΔΕ

Γ. Φιρφιλιώνης, Διευθυντής ΣΕΠΑΝ

Συντονισμός:

Κ. Ψωμόπουλος, Mέλος ΔΣ ΕΕΔΣΑ / Τομεάρχης Κυκλικής Οικονομίας

Για προεγγραφή σας στην έκθεση με ελεύθερη είσοδο: https://app.edo.events/el/form/MTM3JjI3JjEm