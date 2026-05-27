Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα

Αφού πλήρωσε 1400 δολάρια στο ρεύμα, ένας πατέρας αποκαλύπτει τον τρόπο να κάνετε οικονομία.

Η πλειοψηφία των πατεράδων στην Αυστραλία δηλώνει ότι εφαρμόζει αυστηρά τον κανόνα «βγάλτο από την πρίζα» ή «κλείσε τον διακόπτη». Κι όπως αποδεικνύεται, έχουν δίκιο.

Ως πατέρας τριών αγοριών και καθόλου περήφανος παραλήπτης ενός τριμηνιαίου λογαριασμού ρεύματος αξίας... 1.400 δολαρίων από την Origin Energy, ο Nick Whigham διαπιστώνει ότι έχει γίνει κλισέ. Δεν είναι λίγες οι φορές που γυρίζει σκοπίμως στο σπίτι σβήνοντας φώτα που έχουν μείνει αναμμένα σε άδεια δωμάτια και κλείνοντας συσκευές που βουίζουν χωρίς να χρησιμοποιούνται.

«Είναι αναπόφευκτο», γράφει χαρακτηρικά. Έχει όμως πραγματικά κάποιο αποτέλεσμα;

Σύμφωνα με τον Duncan Permezel, στέλεχος της εταιρείας ενέργειας Origin Energy, η λεγόμενη «κρυφή κατανάλωση» ή αλλιώς οι συσκευές-«βαμπίρ» είναι μια πραγματικότητα που «φουσκώνει» τους λογαριασμούς - αν και δεν καταναλώνουν όλα τα «βαμπίρ» το ίδιο πολύ ρεύμα.

Ποιες συσκευές καίνε περισσότερο σε αναμονή;

Σύγχρονες συσκευές με επεξεργαστή: Λάπτοπ, κονσόλες παιχνιδιών (PlayStation, Xbox, Nintendo) και έξυπνες τηλεοράσεις.

Παλαιότερες συσκευές: Εκτυπωτές και παλιά ηλεκτρονικά που δεν διαθέτουν σύγχρονα, αποδοτικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας.

Σε ένα τυπικό νοικοκυριό, η κατάσταση αναμονής (standby) αντιπροσωπεύει το 3% με 10% της συνολικής κατανάλωσης, κάτι που μεταφράζεται σε ένα περιττό έξοδο περίπου 60€ έως 90€ τον χρόνο.

Η λύση: Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «άμεσης ενεργοποίησης» (instant-on) στις κονσόλες και την τηλεόραση. Για ευκολία, συνδέστε όλο το σύστημα ψυχαγωγίας σε ένα πολύπριζο με διακόπτη, ώστε να τα κλείνετε όλα μαζί με μία κίνηση.

Το έξυπνο κόλπο για το κλιματιστικό

Οι ακραίες θερμοκρασίες οδηγούν συχνά σε σοκαριστικούς λογαριασμούς λόγω της χρήσης κλιματιστικών. Για να συγκρατήσετε το κόστος, υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες:

Στοχευμένη ψύξη/θέρμανση: Μην ψύχετε ολόκληρο το σπίτι αν δεν χρειάζεται. Αν περιοριστείτε μόνο στους χώρους που χρησιμοποιείτε, η ετήσια εξοικονόμηση μπορεί να είναι θεαματική.

Η θερμοκρασία «κλειδί»: Ρυθμίστε το κλιματιστικό στους 24°C το καλοκαίρι. Κάθε βαθμός χαμηλότερα (ή υψηλότερα τον χειμώνα) μπορεί να αυξήσει το κόστος κατανάλωσης κατά 10%.

Καθαρά φίλτρα: Καθαρίζετε τα φίλτρα 4 με 6 φορές τον χρόνο. Η σκόνη περιορίζει την απόδοση και αναγκάζει το μηχάνημα να λειτουργεί πιο έντονα, «τραβώντας» περισσότερο ρεύμα.

Τι να κάνετε αν ο λογαριασμός είναι ήδη φουσκωμένος

Όταν οι τιμές της ενέργειας ανεβαίνουν και οι λογαριασμοί γίνονται δυσβάσταχτοι, η καλύτερη κίνηση είναι η άμεση επικοινωνία με τον πάροχο ενέργειας. Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν πλέον:

Ευέλικτα προγράμματα δόσεων και διακανονισμούς οφειλών.

Ειδικά κοινωνικά τιμολόγια ή προγράμματα στήριξης για ευάλωτα νοικοκυριά.

Εξειδικευμένες συμβουλές ενεργειακής απόδοσης για το δικό σας προφίλ κατανάλωσης.

Πηγή: Yahoo Finance