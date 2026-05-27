Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 11:19

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών

Τετάρτη, 27/05/2026 - 15:54
Με 9 Plastic Free προορισμούς για το 2026 και δυναμική πρεμιέρα από τους εθελοντές της Lidl Ελλάς, η εμβληματική πρωτοβουλία ξεπερνά τους 20 τόνους απορριμμάτων από το 2020.

Μετά από μία ακόμη επιτυχημένη ολοκλήρωση του περσινού κύκλου, η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για θάλασσες και ακτές χωρίς πλαστικό. Η πρωτοβουλία Plastic Free Greece ξεκινά για 7η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μιας Χρήσης» .

Το 2026, η πρωτοβουλία κλιμακώνεται με 9 προορισμούς, καλύπτοντας στρατηγικά σημεία της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και δημοφιλή νησιά. Το φετινό ταξίδι περιλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τα Τρίκαλα και την Πάτρα —όπου η εταιρεία λειτουργεί τα logistics centers της — καθώς και τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σκιάθο και τη Λέσβο.

Η αρχή με το #teamLidl: 150 κιλά απορριμμάτων σε 4 πόλεις

Η φετινή δράση άνοιξε με τον πιο δυναμικό τρόπο: τη συμμετοχή του #teamLidl. Για 3η συνεχή χρονιά, οι εργαζόμενοι της εταιρείας έγιναν πρεσβευτές της βιωσιμότητας, πραγματοποιώντας καθαρισμούς στις περιοχές όπου χτυπά η «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρείας.

Συνολικά 84 Lidlers και 18 mini Lidlers (παιδιά εργαζομένων) ένωσαν τις δυνάμεις τους, συλλέγοντας 150,5 κιλά απορριμμάτων:

  • Θεσσαλονίκη – Αγία Τριάδα: 42 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια).
    ● Αττική – Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Βάρης Βάρκιζας: 64,5 κιλά (κυρίως μικρά πλαστικά κομμάτια).
    ● Τρίκαλα – Όχθες Ληθαίου Ποταμού: 26 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 1.141 αποτσίγαρα).
    ● Πάτρα – Παραλία Πλαζ ΕΟΤ: 18 κιλά (κυρίαρχο εύρημα: 782 αποτσίγαρα).

Μια σταθερή δέσμευση με ορατά αποτελέσματα

Η πρωτοβουλία Plastic Free Greece δεν είναι μια μεμονωμένη δράση, αλλά μια μακροχρόνια στρατηγική. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας τον Ιούνιο του 2020, έχουν συλλεχθεί συνολικά περισσότεροι από 20 τόνοι μέσα από παράκτιους και υποθαλάσσιους καθαρισμούς.

Η Lidl Ελλάς ευχαριστεί θερμά τους Δήμους Θερμαϊκού, Τρικκαίων, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Πατρέων για τη συνεργασία, καθώς και όλο το #teamLidl για τη συμβολή τους. Η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει για εμάς κοινό καθήκον και ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Το ταξίδι συνεχίζεται στους επόμενους σταθμούς με στόχο καθαρές ακτές και ζωντανές θάλασσες. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Lidl Ελλάς ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα αποτελέσματα από κάθε προορισμό.

