Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση

Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε σήμερα επιτυχώς τις απαιτούμενες δοκιμές διαβίβασης παραστατικών μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. Α.1128/2025 Απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία καθορίζει το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) εντός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαβίβαση των τιμολογίων εκκαθάρισης παραγωγής του μηνός Απριλίου 2026, ενώ αμέσως μετά θα εκκινήσει η διαδικασία καταβολής των σχετικών πληρωμών.

Ο ΔΑΠΕΕΠ συνεχίζει να προσαρμόζει τις λειτουργικές του διαδικασίες στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με γνώμονα την εύρυθμη εξυπηρέτηση των παραγωγών και την έγκαιρη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του.