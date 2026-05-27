Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα, με θέμα «Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους», ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε πως το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την «πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο»

Ο κ. Κυρανάκης, τόνισε ότι οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι «περίπου ως βίντεοπαιχνίδι» και αυτό πρέπει να αλλάξει. «Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία, να βάλουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο [. . .] θα πάμε με νομοσχέδιο, που κατατίθεται εντός των επόμενων δέκα ημερών, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα», σημείωσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος υπενθύμισε ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε συγκεκριμένος νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές πόλης ηλεκτρικού πατινιού, απήθυνε μήνυμα από το βήμα της Βουλής «προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, αυτό που προβλέπεται στον νόμο: Ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη. Και διώκεται. Και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά».

Από την πλευρά του, ο ερωτών βουλευτής τόνισε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πατινιών «είναι πολύ σημαντική». Έθεσε, επίσης, το θέμα για όσους νοικιάζουν και μετά παρατούν τα πατίνια στα πεζοδρόμια, προτείνοντας «να συνεχίζει η χρέωση της πιστωτικής κάρτας αυτού που νοίκιασε ηλεκτρικό πατίνι, όταν δεν το παρκάρει στον χώρο που προβλέπεται», με τον κ. Κυρανάκη να επισημαίνει ότι η ευθύνη δημιουργίας χώρων στάθμευσης για πατίνια ανήκει στους δήμους.

Κλείνοντας τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κούβελα, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε πως «με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε σε 10 μέρες επεκτείνουμε και το πλαίσιο ασφάλισης πλέον στον οδηγό, όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι».

Όσο για την ανάγκη απαγόρευσης σε ανήλικους, κάτω των 18 ετών, για οποιαδήποτε κυκλοφορία στον δρόμο, ανέφερε ότι είναι «η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να αστυνομεύεται κιόλας, να εφαρμόζεται ο νόμος».