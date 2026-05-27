Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 13:41
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 13:41
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Κούβελα, με θέμα «Ρύθμιση και έλεγχος της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών στους αστικούς δρόμους», ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανέφερε πως το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την «πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο»

Ο κ. Κυρανάκης, τόνισε ότι οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι «περίπου ως βίντεοπαιχνίδι» και αυτό πρέπει να αλλάξει. «Εφόσον δεν έχουμε καταφέρει ως κοινωνία, ως οικογένειες, ως πολιτεία, να βάλουμε ο καθένας το μερίδιο ευθύνης του, να συμμορφώσουμε τους ανήλικους με την κυκλοφορία που πρέπει να έχουν στους ελληνικούς δρόμους, στην ελληνική άσφαλτο [. . .] θα πάμε με νομοσχέδιο, που κατατίθεται εντός των επόμενων δέκα ημερών, σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει, όμως, ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα», σημείωσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός, ο οποίος υπενθύμισε ότι για τα ιδιόκτητα πατίνια προϋπήρχε συγκεκριμένος νόμος που ορίζει τις προδιαγραφές πόλης ηλεκτρικού πατινιού, απήθυνε μήνυμα από το βήμα της Βουλής «προς τις εμπορικές επιχειρήσεις που πουλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, αυτό που προβλέπεται στον νόμο: Ότι αυτό είναι μια παράνομη πράξη. Και διώκεται. Και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά».

Από την πλευρά του, ο ερωτών βουλευτής τόνισε ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πατινιών «είναι πολύ σημαντική». Έθεσε, επίσης, το θέμα για όσους νοικιάζουν και μετά παρατούν τα πατίνια στα πεζοδρόμια, προτείνοντας «να συνεχίζει η χρέωση της πιστωτικής κάρτας αυτού που νοίκιασε ηλεκτρικό πατίνι, όταν δεν το παρκάρει στον χώρο που προβλέπεται», με τον κ. Κυρανάκη να επισημαίνει ότι η ευθύνη δημιουργίας χώρων στάθμευσης για πατίνια ανήκει στους δήμους.

Κλείνοντας τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Κούβελα, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε πως «με το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε σε 10 μέρες επεκτείνουμε και το πλαίσιο ασφάλισης πλέον στον οδηγό, όταν υπάρχει ιδιωτικής χρήσης πατίνι».

Όσο για την ανάγκη απαγόρευσης σε ανήλικους, κάτω των 18 ετών, για οποιαδήποτε κυκλοφορία στον δρόμο, ανέφερε ότι είναι «η πιο καθαρή λύση για να μπορεί να αστυνομεύεται κιόλας, να εφαρμόζεται ο νόμος».

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»
Παράταση υποβολής αιτήσεων στη δράση «e-Astypalea»

Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς για την ανάγκη ασφαλούς ενσωμάτωσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κυκλοφορία

Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών
Κυρανάκης: Αυστηρά πρόστιμα σε εταιρείες που πωλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών

Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους
Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους

Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες
Υπουργείο Μεταφορών: Πλήρης ανανέωση στόλου με 1.700 σύγχρονα λεωφορεία στις συγκοινωνίες

Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
Χρυσοχοΐδης για Ηλεκτρικά Πατίνια: Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών