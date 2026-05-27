8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι

Αν και οι πυρκαγιές στα σπίτια είναι σπάνιες, ο κίνδυνος από βραχυκυκλώματα ή υπερτάσεις ρεύματος που μπορούν να καταστρέψουν ακριβές συσκευές είναι υπαρκτός.

Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από την προσμονή των διακοπών· είναι η ιδανική ευκαιρία για να αποσυμπιεστείτε, να αλλάξετε παραστάσεις και να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Ωστόσο, η διαδικασία μέχρι να κλείσετε την πόρτα του σπιτιού μπορεί συχνά να αποδειχθεί ιδιαίτερα στρεσογόνος.

Ανάμεσα στο πακετάρισμα των αποσκευών και τις τελευταίες εκκρεμότητες, η σκέψη ότι το σπίτι θα παραμείνει αφύλακτο για κάποιες μέρες προκαλεί σε πολλούς μια διάχυτη ανησυχία για το τι θα μπορούσε να πάει στραβά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους.

Αν και οι σοβαρές οικιακές καταστροφές ή οι πυρκαγιές είναι σπάνιες, ο κίνδυνος δεν παύει να υφίσταται. Κανείς δεν θα ήθελε να επιστρέψει από τις διακοπές του και να βρεθεί αντιμέτωπος με καμένες ηλεκτρονικές πλακέτες, κατεστραμμένες συσκευές ή, ακόμα χειρότερα, με τις συνέπειες ενός βραχυκυκλώματος λόγω κάποιας ξαφνικής αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος.

Για να εξασφαλίσετε την απόλυτη ηρεμία σας, αξίζει να αφιερώσετε λίγα μόλις λεπτά πριν αναχωρήσετε για να αποσυνδέσετε συγκεκριμένες συσκευές.

Φυσικά, δεν χρειάζεται να αδειάσετε κάθε πρίζα του σπιτιού. Ακολουθεί η απαραίτητη λίστα ελέγχου με τα 8 αντικείμενα που πρέπει οπωσδήποτε να βγάλετε από το ρεύμα, προστατεύοντας την περιουσία σας αλλά και το πορτοφόλι σας.

1. Κονσόλες Παιχνιδιών

Οι κονσόλες είναι από τις συσκευές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια ακόμα και σε κατάσταση αναμονής (standby). Παράλληλα, είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε ζημιές από ξαφνικές υπερτάσεις του δικτύου.

2. Σταθεροί Υπολογιστές

Ακόμα κι αν έχετε κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας (backup) στο cloud, μια υπέρταση ρεύματος μπορεί να κάψει τον υπολογιστή και τα περιφερειακά του. Χρειάζεται λιγότερο από ένα λεπτό για να τον αποσυνδέσετε και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

3. Συσκευές με Μπαταρίες Ιόντων Λιθίου

Μην αφήνετε στο ρεύμα συσκευές που φορτίζουν ή λειτουργούν με μπαταρίες λιθίου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: κινητά, tablet, laptop, ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, power banks, φορητά ηχεία, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ακόμη και ηλεκτρικά οχήματα.

4. Φορτιστές

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αφήνετε τους φορτιστές των τηλεφώνων ή των laptop στην πρίζα. Πέρα από το ότι μπορεί να τους χρειαστείτε μαζί σας στο ταξίδι, έτσι αποφεύγετε και την «κρυφή κατανάλωση» (ενέργεια που απορροφούν οι φορτιστές ακόμη και χωρίς συσκευή επάνω).

5. Συσκευές για τα Μαλλιά

Αν δεν πάρετε μαζί σας το σίδερο ισιώματος, το ψαλίδι για μπούκλες ή το πιστολάκι, βεβαιωθείτε ότι τα έχετε βγάλει από την πρίζα και τα έχετε μαζέψει. Ακόμα κι αν διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης απενεργοποίησης, υπάρχει πάντα η πιθανότητα αστοχίας υλικού που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον πάγκο ή, στη χειρότερη περίπτωση, πυρκαγιά.

6. Μικρές Συσκευές Κουζίνας

Συσκευές όπως φριτέζες αέρος (air fryers), καφετιέρες, μπλέντερ, βραστήρες και πολυμάγειρες συνήθως μένουν μόνιμα στην πρίζα όταν είμαστε σπίτι. Όταν όμως λείπετε για μέρες, πρέπει να αποσυνδέονται, καθώς αυξάνουν άσκοπα τον λογαριασμό του ρεύματος και αποτελούν εστία κινδύνου.

7. Φούρνοι Μικροκυμάτων

Σπάνια βγάζει κανείς τον φούρνο μικροκυμάτων από την πρίζα, όμως η οθόνη με το ρολόι και τα ηλεκτρονικά του συστήματα καταναλώνουν συνεχώς ενέργεια.

Tip: Αν ο φούρνος είναι εντοιχιζόμενος και η πρίζα δεν είναι προσβάσιμη, μπορείτε εναλλακτικά να κατεβάσετε τη σχετική ασφάλεια από τον πίνακα.

8. Τηλεοράσεις

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις είναι ακριβές. Προστατέψτε τις από μια ενδεχόμενη αυξομείωση της τάσης του ρεύματος βγάζοντάς τις από την πρίζα, μειώνοντας ταυτόχρονα και την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας.

Πηγή: realsimple.com