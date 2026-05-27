Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2026
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
Τετάρτη, 27/05/2026 - 09:04
«Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων στην ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου» ενώ «το καλοκαίρι του 2019 η ΔΕΗ ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας» καθώς «ανάμεσα στα άλλα, είχε υποχρεωθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των περιβόητων δημοπρασιών ΝΟΜΕ, να πουλάει ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της» σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, διερωτώμενος εάν σήμερα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας «θα πει έστω μια κουβέντα για τη μεγάλη επιτυχία».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Θα βρει άραγε σήμερα το βράδυ ο κ. Τσίπρας να πει έστω μια κουβέντα για τη μεγάλη επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ; Διότι τα γεγονότα είναι αμείλικτα. Η ΔΕΗ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων στην ιστορία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Με συνολικές προσφορές που έφτασαν τα 18 δισ. ευρώ για άντληση 4,25 δισ. ευρώ. Το καλοκαίρι του 2019 η ΔΕΗ ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ανάμεσα στα άλλα, είχε υποχρεωθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των περιβόητων δημοπρασιών ΝΟΜΕ, να πουλάει ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της! Στις Ευρωεκλογές του 2019, ένα μήνα πριν αναλάβω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η αξία της ΔΕΗ ήταν κάτω από 300 εκατ. ευρώ. Και σήμερα, πριν από την συμπερίληψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 7,9 δισ. ευρώ. Το Δημόσιο τότε κατείχε 51%, σήμερα 35%. Το 35% που κατέχει σήμερα έχει ήδη 18 φορές μεγαλύτερη αξία από το 51% που κατείχε το 2019. Κι αυτό χωρίς να υπολογίσουμε τη νέα πολύ σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Διερωτώμαι: Αν ίσχυε η εικόνα καταστροφής που συστηματικά παρουσιάζουν ο κ. Τσίπρας και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα υπήρχε άραγε τέτοια κοσμοσυρροή σοβαρών διεθνών και Ελλήνων επενδυτών; Θα έβαζαν κορυφαία επενδυτικά funds 18 δισ. ευρώ προσφορές σε μια ελληνική επιχείρηση, αν πίστευαν ότι επενδύουν σε μια οικονομία χωρίς προοπτική και σε μια εταιρεία χωρίς μέλλον; Ενοχλεί άραγε όσους υποστηρίζουν τη χρεοκοπημένη ΔΕΗ του ΣΥΡΙΖΑ ότι μετατρέπεται σήμερα σε εθνικό και περιφερειακό ενεργειακό πρωταθλητή; Τους ενοχλεί ότι η ΔΕΗ είναι ένας όμιλος που διεκδικεί ρόλο στην Κεντρική και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη; Θα προτιμούσαν μια ΔΕΗ που χάνει ευκαιρίες αντί να επενδύει στις ΑΠΕ, στην αποθήκευση ενέργειας και στα data centers;

Ας δούμε, όμως, με την ευκαιρία, μια συνολικότερη εικόνα για την αγορά ενέργειας. Στηρίζομαι γι’ αυτό και σε στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Από το 2019 μέχρι το 2025, η Ελλάδα κατόρθωσε να αυξήσει σε τέτοιο βαθμό τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε, με βάση το μέγεθός της, να είναι πλέον 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά. Η χώρα μας, από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ (εισάγαμε το 18% των αναγκών μας), έχει εξελιχθεί από το 2024 σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας και το 2026 είμαστε ο 4ος μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κέρδος προφανώς για την εθνική οικονομία.

Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο ερώτημα που το άφησα για το τέλος: «Και τι μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά; Αυτά είναι για τους επενδυτές και τους παραγωγούς ενέργειας, δεν είναι για τον λαό. Τον λαό τον νοιάζουν οι τιμές της ενέργειας». Απαντώ, λοιπόν: Αν είχε χρεοκοπήσει η ΔΕΗ στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, με βάση τις προειδοποιήσεις του ορκωτού ελεγκτή, θα τον ένοιαζε και θα τον παραένοιαζε τον λαό φυσικά. Διότι αυτή ήταν η «φιλολαϊκή» πολιτική που παραλάβαμε. Πιο συγκεκριμένα, στην αγορά χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, είχαμε την ακριβότερη τιμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση! Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη. Αλλά ακόμα σημαντικότερο, ας δούμε τις τιμές της λιανικής: Επί ΣΥΡΙΖΑ, οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα ήταν -19% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επί Νέας Δημοκρατίας είναι -20%! Επίσης, το β’ εξάμηνο του 2025, είχαμε την 10η φθηνότερη τιμή ρεύματος σε όλη την ΕΕ. Τα στοιχεία είναι επίσημα και δεν αμφισβητούνται. Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα; Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας όπως όπως να συγκρατήσει τις τιμές, έφτασε τη ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία συγκρατεί τις τιμές περισσότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια τόσο στη ΔΕΗ όσο και στο σύνολο των επενδυτών στην αγορά ενέργειας να επενδύσουν περαιτέρω, να εκσυγχρονιστούν, να δώσουν έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με αυτή την πολιτική, την πολιτική δηλαδή της προώθησης των επενδύσεων στα δίκτυα και στις Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας, η αγορά ενέργειας εκσυγχρονίζεται και με αυτό τον τρόπο μπαίνουν γερές βάσεις, μέσω των οποίων, θα υπάρχει σταθερό κέρδος στις τσέπες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών. Πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον και τις γενικότερες τάσεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Ακόμα μια φορά, από τη μια πλευρά ο λαϊκισμός, αλλά και η εξυπηρέτηση τελικά συμφερόντων ανταγωνιστικών προς τη δημόσια ΔΕΗ και από την άλλη μια σύγχρονη πολιτική που, παρά τα επιπόλαια και αδίστακτα συνθήματα, υπηρετεί τόσο τη ΔΕΗ όσο και τους καταναλωτές».

ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις 26 Μαϊος 2026

