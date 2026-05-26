ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις

Newsroom
Τρίτη, 26/05/2026 - 14:45
Διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απάντηση του ΥΠΕΝ στη χθεσινή μας ανακοίνωση και εκπλαγήκαμε: μη έχοντας πειστική δικαιολογία για την αποχώρηση από τη Δυτική Κρήτη, το Υπουργείο επέλεξε να μιλήσει για μια εντελώς διαφορετική περιοχή, το Βορειοδυτικό Ιόνιο, και για μια άλλη κοινοπραξία, με διαφορετική σύνθεση, διαφορετικές συμβατικές υποχρεώσεις και, πιθανώς, διαφορετικό τρόπο λήψης αποφάσεων.

Εντύπωση προκαλεί ότι η συμμετοχή της ExxonMobil στο Block 2 βαφτίζεται «ψήφος εμπιστοσύνης» στη χώρα, ενώ η αποχώρησή της από τα Δυτικά της Κρήτης παρουσιάζεται ως μια καθημερινή κίνηση χωρίς βαρύτητα, απλή «διαχείριση χαρτοφυλακίου», παρά τη δεδομένη γεωπολιτική συγκυρία, με τις διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες να αναζητούν νέες περιοχές εκτός Περσικού Κόλπου.

Μήπως όμως το ΥΠΕΝ, που προσπαθεί να μας κάνει μάθημα, συγχέει βασικές έννοιες εταιρικής δράσης και κρατικής πολιτικής;

Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός (7/11/2022) διαβεβαίωνε ότι οι έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης θα συνέβαλλαν στην ενεργειακή ασφάλεια χώρας και Ευρώπης.

Τον Φεβρουάριο του 2023, ο τότε Υπουργός Ενέργειας δήλωνε για τις περιοχές της Κρήτης ότι «στόχος μας είναι να έχουμε την πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση εντός του 2025».

Σήμερα όλα αυτά ξεχάστηκαν, απλή «διαχείριση χαρτοφυλακίου» ήταν, όπως προφανώς και η πριν λίγα χρόνια αποχώρηση των κολοσσών Total και Repsol, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Όσο για το περί «πολύ σημαντικής δαπάνης» των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, γνωρίζει άραγε το ΥΠΕΝ ότι τα κόστη αυτά είναι πολύ μικρά συγκριτικά με το κόστος των ερευνητικών γεωτρήσεων και, φυσικά, με τους συνολικούς ετήσιους προϋπολογισμούς τέτοιων εταιρειών για έρευνα και ανάπτυξη νέων περιοχών;

Εντύπωση προκαλεί επίσης η δήλωση ότι η ΕΔΕΥΕΠ αναλαμβάνει τώρα να «αξιολογήσει τις δυνατότητες» εκτέλεσης τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών. Αυτό όμως αντιβαίνει στη βασική φιλοσοφία λειτουργίας τόσο της ΕΔΕΥΕΠ όσο και του συστήματος των παραχωρήσεων. Αν η Κυβέρνηση επιλέγει πλέον να αναλάβει η ΕΔΕΥΕΠ τις κατά τη γνώμη της τρομακτικά δαπανηρές αυτές έρευνες, που ισχυρίζεται ότι δυσκολεύεται να εκτελέσει ο παγκόσμιος κολοσσός ExxonMobil, γιατί δεν το πράττει μέσω της HELLENiQ Energy, της οποίας το Δημόσιο είναι σημαντικός μέτοχος και η οποία ήδη είναι εταίρος των κοινοπραξιών; Συμμετείχε άραγε το Δημόσιο, μέσω των εκπροσώπων του, στις σχετικές αποφάσεις της εταιρείας;

Χρειάστηκε η δική μας ερώτηση για να μπει το ΥΠΕΝ στον κόπο να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, έστω και αν η ανακοίνωσή του δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα από όσα επιχειρεί να απαντήσει. Ας μη συγχέουν τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τις οποίες οι ίδιοι υπηρετούν κατά κόρον, με την υπεύθυνη στάση προάσπισης των εθνικών συμφερόντων, την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει έμπρακτα και διαχρονικά επιδείξει.

Και ας φροντίσουν οι υπεύθυνοι του ΥΠΕΝ να μελετήσουν προσεκτικά τα δεδομένα, τους θεσμούς, τα γεγονότα και την πολιτική σημασία της αγοράς υδρογονανθράκων. Ας αναλογιστούν τι δημιούργησε το ΠΑΣΟΚ σε διάστημα περίπου τριών ετών και ας το συγκρίνουν με τα αποτελέσματα της δικής τους επταετίας, προτού επιχειρήσουν να κρυφτούν πίσω από τους χρόνους και τη λειτουργία της αγοράς υδρογονανθράκων.

