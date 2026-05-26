Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/05/2026 - 12:01

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
Newsroom
Τρίτη, 26/05/2026 - 14:13
(Απόφαση ΡΑΕ 368/2018 – ΦΕΚ 5666 Β’/17.12.2018), σύμφωνα με το άρθρο 154 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 154 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ Ι‑415964/11.05.2026 (ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/104855/11.05.2026) έγγραφό του.

Η εν λόγω εισήγηση αφορά στην επικαιροποίηση αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε Συστήματα ΜΔΝ, οι οποίες δύνανται να προκύψουν, ιδίως, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Κώδικα ΜΔΝ, λόγω:

  • αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης εξαιτίας περιορισμένης διαθεσιμότητας παραγωγικού δυναμικού,
  • απρόβλεπτων βλαβών σε μονάδες παραγωγής ή σε κρίσιμες υποδομές, και
  • βλαβών σε διασυνδέσεις ή στο δίκτυο που επηρεάζουν την τροφοδότηση επιμέρους περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της ασφάλειας εφοδιασμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα ΜΔΝ διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στο (νέο) προληπτικό μέτρο που προτείνεται για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων μέσω της μίσθωσης φορητών μονάδων Η/Ζ και χρήσης τους σε επείγουσες καταστάσεις. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά για ενδεικτική περίοδο 3 ετών και θα παγιωθεί εφόσον διαπιστωθεί απολογιστικά ότι έχει θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην επαρκή λειτουργία των συστημάτων ΜΔΝ χωρίς να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή σε σχέση με την ως τώρα εφαρμοζόμενη πρακτική.

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας των μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων των σχετικών επιλογών, ιδίως σε σχέση με το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 155 του Κώδικα ΜΔΝ), η ΡΑΑΕΥ κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΜΔΝ για την επικαιροποίηση του εν λόγω Σχέδιου.

Η Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της ανωτέρω εισήγησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εντύπως, έως και την 23η.06.2026.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικό ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού ή επιχειρηματικού απορρήτου.

  1. Υφιστάμενο Εγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ (Απόφαση ΡΑΕ 368/2018 – ΦΕΚ 5666 Β’/17.12.2018).
  2. Επιστολή του Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ) Ι 415964/11.05.2026 (ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/104855/11.05.2026) για την υποβολή εισήγησης επικαιροποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και σχετική επιστολή.
  3. Εισήγηση επικαιροποίησης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
  4. Πίνακας εκτάκτων καταστάσεων στα ΜΔΝ κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου των ετών 2022-2025.
