Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 154 του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ), θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), η οποία υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ Ι‑415964/11.05.2026 (ΔΕΔΔΗΕ/ΓρΔ/104855/11.05.2026) έγγραφό του.

Η εν λόγω εισήγηση αφορά στην επικαιροποίηση αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε Συστήματα ΜΔΝ, οι οποίες δύνανται να προκύψουν, ιδίως, σύμφωνα με το άρθρο 152 του Κώδικα ΜΔΝ, λόγω:

αδυναμίας κάλυψης της ζήτησης εξαιτίας περιορισμένης διαθεσιμότητας παραγωγικού δυναμικού,

απρόβλεπτων βλαβών σε μονάδες παραγωγής ή σε κρίσιμες υποδομές, και

βλαβών σε διασυνδέσεις ή στο δίκτυο που επηρεάζουν την τροφοδότηση επιμέρους περιοχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής ΜΔΝ προτείνει μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος και της ασφάλειας εφοδιασμού, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στον Κώδικα ΜΔΝ διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει στο (νέο) προληπτικό μέτρο που προτείνεται για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων μέσω της μίσθωσης φορητών μονάδων Η/Ζ και χρήσης τους σε επείγουσες καταστάσεις. Το μέτρο θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά για ενδεικτική περίοδο 3 ετών και θα παγιωθεί εφόσον διαπιστωθεί απολογιστικά ότι έχει θετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και στην επαρκή λειτουργία των συστημάτων ΜΔΝ χωρίς να επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή σε σχέση με την ως τώρα εφαρμοζόμενη πρακτική.

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας των μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας των αυτόνομων ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, καθώς και των οικονομικών επιπτώσεων των σχετικών επιλογών, ιδίως σε σχέση με το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (άρθρο 155 του Κώδικα ΜΔΝ), η ΡΑΑΕΥ κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΜΔΝ για την επικαιροποίηση του εν λόγω Σχέδιου.

Η Αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της ανωτέρω εισήγησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εντύπως, έως και την 23η.06.2026.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των υποβληθέντων σχολίων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικό ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού ή επιχειρηματικού απορρήτου.