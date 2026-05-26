Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
Τρίτη, 26/05/2026 - 13:36
Συνολικά εισήχθησαν για διαπραγμάτευση 228.126.677 νέες μετοχές της εταιρείας, σε συνέχεια της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Ο συνολικός αριθμός των εισηγμένων μετοχών της εταιρείας ανέρχεται σε 597.396.677 μετοχές.

H Διοίκηση της Euronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες του Ομίλου ΔΕΗ, με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων της τελευταία 10ετίας και μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Euronext Athens πλέον, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες κεφαλαιακές εκδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι η διεθνής και εγχώρια επενδυτική κοινότητα προσέφερε ποσό άνω των €18δισ. αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος, την ωριμότητα και τη δομή να υποστηρίξει και να φέρει σε πέρας συναλλαγές τέτοιου μεγέθους» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Η διαδρομή και η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια συνιστούν πλέον ένα διεθνές case study εταιρικού μετασχηματισμού και δημιουργίας αξίας. Σήμερα, η ΔΕΗ συγκρίνεται ισότιμα με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους. Από έναν εσωστρεφή οργανισμό, εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και πράσινο ενεργειακό ηγέτη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση της ΔΕΗ καθώς η επιτυχία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα ενός τολμηρού, συνεκτικού και υποδειγματικού transformation, που άλλαξε ριζικά την πορεία και την εικόνα της εταιρείας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης επεσήμανε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη ΔΕΗ και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο όραμά μας για τη νέα ΔΕΗ. Καταδεικνύει επίσης με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο Euronext Athens και την Ελλάδα γενικότερα. Τα κεφάλαια που αντλήσαμε μάς δίνουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την επέκτασή μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας σε κρίσιμες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, πάντα με τον πελάτη στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε θερμά τους μετόχους μας, τους επενδυτές και την ελληνική κυβέρνηση και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη για να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η σημερινή ημέρα δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η αρχή μιας νέας. Με πίστη στο σχέδιό μας και με τη δική σας στήριξη, όλοι μαζί οι εργαζόμενοι του Ομίλου χτίζουμε τη νέα ΔΕΗ».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου τόνισε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία συνοδεύτηκε με την μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίων στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, επιβεβαιώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει πλέον η Euronext Athens. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και πλήρως εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θεσμικού πλαισίου το οποίο στηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

