Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ

H Διοίκηση της Euronext Athens υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες του Ομίλου ΔΕΗ, με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων της τελευταία 10ετίας και μια από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Euronext Athens πλέον, ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες κεφαλαιακές εκδόσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι η διεθνής και εγχώρια επενδυτική κοινότητα προσέφερε ποσό άνω των €18δισ. αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η αγορά μας έχει το βάθος, την ωριμότητα και τη δομή να υποστηρίξει και να φέρει σε πέρας συναλλαγές τέτοιου μεγέθους» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Η διαδρομή και η εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια συνιστούν πλέον ένα διεθνές case study εταιρικού μετασχηματισμού και δημιουργίας αξίας. Σήμερα, η ΔΕΗ συγκρίνεται ισότιμα με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους. Από έναν εσωστρεφή οργανισμό, εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο, εξωστρεφή και πράσινο ενεργειακό ηγέτη. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση της ΔΕΗ καθώς η επιτυχία αυτή αποτελεί το επιστέγασμα ενός τολμηρού, συνεκτικού και υποδειγματικού transformation, που άλλαξε ριζικά την πορεία και την εικόνα της εταιρείας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης επεσήμανε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τη ΔΕΗ και μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο όραμά μας για τη νέα ΔΕΗ. Καταδεικνύει επίσης με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο Euronext Athens και την Ελλάδα γενικότερα. Τα κεφάλαια που αντλήσαμε μάς δίνουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την επέκτασή μας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, επενδύοντας σε κρίσιμες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, πάντα με τον πελάτη στο επίκεντρο. Ευχαριστούμε θερμά τους μετόχους μας, τους επενδυτές και την ελληνική κυβέρνηση και δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη για να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η σημερινή ημέρα δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι η αρχή μιας νέας. Με πίστη στο σχέδιό μας και με τη δική σας στήριξη, όλοι μαζί οι εργαζόμενοι του Ομίλου χτίζουμε τη νέα ΔΕΗ».

Τέλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου τόνισε μεταξύ άλλων: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία συνοδεύτηκε με την μεγαλύτερη προσφορά κεφαλαίων στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου, επιβεβαιώνει την αυξημένη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει πλέον η Euronext Athens. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα συνεχίσει να εργάζεται για τη διασφάλιση ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και πλήρως εναρμονισμένου με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θεσμικού πλαισίου το οποίο στηρίζει και ενισχύει την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».