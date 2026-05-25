Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»

Ανησυχία προκαλεί στον ACER, τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή, η προβλεπόμενη αύξηση των τελών χρήσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα για την ενσωμάτωση της αυξανόμενης παραγωγής από ΑΠΕ.

Ο Ευρωπαίος Ρυθμιστής εκτιμά ότι το κόστος των δικτύων μεσομακροπρόθεσμα μποτεί να είναι και υψηλότερο από το κόστος της προμήθειας ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο ACER, που εκτιμά ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ως το 2050 μπορεί και να φθάσουν στο ποσό των 2,6 τρις. ευρώ προετοιμάζεται διαμορφώνοντας ένα εργαλείο καταγραφής του κόστους δικτύων στις χώρες. Πρόκειται για το «Αποθετήριο Τιμολογίων Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας», το οποίο θα ενημερώνεται σταδιακά με νέα δεδομένα και πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών τιμολόγησης και σχετικών μελετών που στηρίζουν βασικές επιλογές τιμολόγησης δικτύου.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ACER παρουσίασε μία πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή του κόστους δικτύων στις χώρες- μέλη, το λεγόμενο «αποθετήριο τιμολογίων δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας», τονίζοντας ότι τα τιμολόγια δικτύου αποτελούν βασικό μέρος των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του κόστους των επενδύσεων, της συντήρησης, της λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου κέρδους για τους Διαχειριστές τους. Το μέτρο θεωρείται ότι θα συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας και για διασφάλιση ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι κατάλληλα για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του επικείμενου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρεώσεις δικτύου, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 10 Ιουνίου, ως μέρος του νέο ενεργειακού πακέτου της Κομισιόν.

Με την κίνηση αυτή ο ACER στοχεύει σε πρώτη φάση στη συλλογή σαφών και συγκρίσιμων πληροφοριών για τα τιμολόγια, με στόχο την κατανόηση του τρόπου κατανομής των δικτυακών χρεώσεων, των διαφορών στις δομές τιμολόγησης μεταξύ των χωρών και του τρόπου με τον οποίο ο σχεδιασμός των τιμολογίων, μπορεί να υποστηρίξει την αποδοτική χρήση του δικτύου.

Στο Αποθετήριο του ACER οι πληροφορίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συγκεντρώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα, με πρόσβαση σε δεδομένα τιμολογίων δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα. Ο πίνακας ελέγχου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην κατανόηση των εθνικών προσεγγίσεων για την ανάκτηση του κόστους δικτύου και τον καθορισμό τιμολογίων σε κάθε χώρα.

Είτε για ανάλυση, συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), είτε για στρατηγικό σχεδιασμό, το Αποθετήριο θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από όλη την Ευρώπη σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, διαχειριστές δικτύων, ερευνητές, αναλυτές, καθώς και σε οργανώσεις καταναλωτών και τη βιομηχανία.

Μάλιστα, ο ACER δίνει και παραδείγματα για πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Αποθετήριο. Ειδικότερα για τα τιμολόγια ρεύματος ένας αναλυτής που συγκρίνει λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αποθετήριο για να εξετάσει εάν οι χρεώσεις δικτύου βασίζονται κυρίως σε σταθερές χρεώσεις, στη δυναμικότητα (capacity-based) ή στην κατανάλωση ενέργειας, και έτσι να κατανοήσει τους βασικούς παράγοντες κόστους. Στην Ελλάδα για παράδειγμα οι χρεώσεις δικτύου συνδέονται με την κατανάλωση ρεύματος, ενώ σε άλλες χώρες η χρέωση είναι σταθερή.

Για τις εθνικές μεθοδολογίες τιμολόγησης, μια ρυθμιστική αρχή που επανεξετάζει τη δική της εθνική μεθοδολογία τιμολόγησης θα μπορούσε να συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο άλλα κράτη μέλη διαμορφώνουν και κατανέμουν τις χρεώσεις δικτύου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ACER έχει προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές από την αύξηση των χρεώσεων στα δίκτυα ηλεκτρισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι αναγκαίες επενδύσεις για να ενσωματωθεί η αυξανόμενη παραγωγή των ΑΠΕ.