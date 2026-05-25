Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
Άννα Διανά
Δευτέρα, 25/05/2026 - 08:00
Ανησυχία προκαλεί στον ACER, τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή, η προβλεπόμενη αύξηση των τελών χρήσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα για την ενσωμάτωση της αυξανόμενης παραγωγής από ΑΠΕ.

Ο Ευρωπαίος Ρυθμιστής εκτιμά ότι το κόστος των δικτύων μεσομακροπρόθεσμα μποτεί να είναι και υψηλότερο από το κόστος της προμήθειας ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό ο ACER, που εκτιμά ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ ως το 2050 μπορεί και να φθάσουν στο ποσό των 2,6 τρις. ευρώ προετοιμάζεται διαμορφώνοντας ένα εργαλείο καταγραφής του κόστους δικτύων στις χώρες. Πρόκειται για το «Αποθετήριο Τιμολογίων Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας», το οποίο θα ενημερώνεται σταδιακά με νέα δεδομένα και πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών τιμολόγησης και σχετικών μελετών που στηρίζουν βασικές επιλογές τιμολόγησης δικτύου.

Στην κατεύθυνση αυτή ο ACER παρουσίασε μία πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή του κόστους δικτύων στις χώρες- μέλη, το λεγόμενο «αποθετήριο τιμολογίων δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας», τονίζοντας ότι τα τιμολόγια δικτύου αποτελούν βασικό μέρος των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη του κόστους των επενδύσεων, της συντήρησης, της λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου κέρδους για τους Διαχειριστές τους. Το μέτρο θεωρείται ότι θα συμβάλλει στις ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ για βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας και για διασφάλιση ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι κατάλληλα για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένου του επικείμενου σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χρεώσεις δικτύου, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 10 Ιουνίου, ως μέρος του νέο ενεργειακού πακέτου της Κομισιόν.

Με την κίνηση αυτή ο ACER στοχεύει σε πρώτη φάση στη συλλογή σαφών και συγκρίσιμων πληροφοριών για τα τιμολόγια, με στόχο την κατανόηση του τρόπου κατανομής των δικτυακών χρεώσεων, των διαφορών στις δομές τιμολόγησης μεταξύ των χωρών και του τρόπου με τον οποίο ο σχεδιασμός των τιμολογίων, μπορεί να υποστηρίξει την αποδοτική χρήση του δικτύου.

Στο Αποθετήριο του ACER οι πληροφορίες από τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συγκεντρώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα, με πρόσβαση σε δεδομένα τιμολογίων δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υποστηρίζοντας έτσι τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα. Ο πίνακας ελέγχου εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στην κατανόηση των εθνικών προσεγγίσεων για την ανάκτηση του κόστους δικτύου και τον καθορισμό τιμολογίων σε κάθε χώρα.

Είτε για ανάλυση, συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking), είτε για στρατηγικό σχεδιασμό, το Αποθετήριο θα προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από όλη την Ευρώπη σε εθνικές ρυθμιστικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, διαχειριστές δικτύων, ερευνητές, αναλυτές, καθώς και σε οργανώσεις καταναλωτών και τη βιομηχανία.

Μάλιστα, ο ACER δίνει και παραδείγματα για πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Αποθετήριο. Ειδικότερα για τα τιμολόγια ρεύματος ένας αναλυτής που συγκρίνει λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αποθετήριο για να εξετάσει εάν οι χρεώσεις δικτύου βασίζονται κυρίως σε σταθερές χρεώσεις, στη δυναμικότητα (capacity-based) ή στην κατανάλωση ενέργειας, και έτσι να κατανοήσει τους βασικούς παράγοντες κόστους. Στην Ελλάδα για παράδειγμα οι χρεώσεις δικτύου συνδέονται με την κατανάλωση ρεύματος, ενώ σε άλλες χώρες η χρέωση είναι σταθερή.

Για τις εθνικές μεθοδολογίες τιμολόγησης, μια ρυθμιστική αρχή που επανεξετάζει τη δική της εθνική μεθοδολογία τιμολόγησης θα μπορούσε να συγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο άλλα κράτη μέλη διαμορφώνουν και κατανέμουν τις χρεώσεις δικτύου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ACER έχει προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές από την αύξηση των χρεώσεων στα δίκτυα ηλεκτρισμού, προκειμένου να καλυφθούν οι αναγκαίες επενδύσεις για να ενσωματωθεί η αυξανόμενη παραγωγή των ΑΠΕ.

