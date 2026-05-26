Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01

Newsroom
Τρίτη, 26/05/2026 - 13:31
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη νέα σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων της Jinko, Tiger Neo 3.0 PV Series. Η νέα σειρά αφορά λύσεις για εφαρμογές βιομηχανικές και εμπορικές, όπως και Utility, και στοχεύει στη βελτιωμένη απόδοση και τη μακροχρόνια αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Τη νέα σειρά φωτοβολταϊκών απαρτίζουν μονοκρυσταλλικά πλαίσια 48 κυψελών με διπλό γυαλί, στις εκδόσεις Mono 48QL6 All Black Dual Glass 48QL6-DB και Mono 48QL6 Dual Glass 48QL6-DV. Αντίστοιχα, η σειρά περιλαμβάνει bifacial πλαίσια 48 και 66 κυψελών με διπλό γυαλί, στις εκδόσεις Bifacial 48QL6 Dual Glass 48QL6-BDV και Bifacial 66QL6 Dual Glass 66QL6-BDV.

Τα πλαίσια βασίζονται σε τεχνολογία n-type TOPCon και αρχιτεκτονική dual glass, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση, μειωμένες απώλειες επανασύνδεσης και βελτιωμένη συμπεριφορά σε συνθήκες χαμηλής ακτινοβολίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Η σειρά εμφανίζει μειωμένη υποβάθμιση τύπου LID και LeTID, καθώς και χαμηλό ετήσιο ρυθμό απώλειας ισχύος, ενισχύοντας τη σταθερότητα απόδοσης σε βάθος χρόνου.

Για την παρουσίαση της νέας σειράς φωτοβολταϊκών πλαισίων Jinko Tiger Neo 3.0, η BayWa r.e. Solar Trade, σε συνεργασία με την Jinko και με την υποστήριξη των ειδικών της, διοργανώνει webinar με αντικείμενο την τεχνική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των εφαρμογών της σειράς σε σύγχρονα φωτοβολταϊκά έργα.

Το Webinar απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των ΑΠΕ, εγκαταστάτες, μελετητές και συνεργάτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις λύσεις της Jinko και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ηλιακής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Jinko, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας καθώς και να εγγραφούν στο Webinar μέσω του σχετικού συνδέσμου συμμετοχής.

Ημερομηνία & Ώρα Webinar: Πέμπτη 28.5.2026 Ι 16:00

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή: 🔗 Εγγραφή στο Webinar

