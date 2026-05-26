Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0

Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη νέα σειρά φωτοβολταϊκών πλαισίων της Jinko, Tiger Neo 3.0 PV Series . Η νέα σειρά αφορά λύσεις για εφαρμογές βιομηχανικές και εμπορικές, όπως και Utility, και στοχεύει στη βελτιωμένη απόδοση και τη μακροχρόνια αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Τη νέα σειρά φωτοβολταϊκών απαρτίζουν μονοκρυσταλλικά πλαίσια 48 κυψελών με διπλό γυαλί, στις εκδόσεις Mono 48QL6 All Black Dual Glass 48QL6-DB και Mono 48QL6 Dual Glass 48QL6-DV. Αντίστοιχα, η σειρά περιλαμβάνει bifacial πλαίσια 48 και 66 κυψελών με διπλό γυαλί, στις εκδόσεις Bifacial 48QL6 Dual Glass 48QL6-BDV και Bifacial 66QL6 Dual Glass 66QL6-BDV.

Τα πλαίσια βασίζονται σε τεχνολογία n-type TOPCon και αρχιτεκτονική dual glass, προσφέροντας υψηλότερη απόδοση, μειωμένες απώλειες επανασύνδεσης και βελτιωμένη συμπεριφορά σε συνθήκες χαμηλής ακτινοβολίας και υψηλών θερμοκρασιών.

Η σειρά εμφανίζει μειωμένη υποβάθμιση τύπου LID και LeTID, καθώς και χαμηλό ετήσιο ρυθμό απώλειας ισχύος, ενισχύοντας τη σταθερότητα απόδοσης σε βάθος χρόνου.

Για την παρουσίαση της νέας σειράς φωτοβολταϊκών πλαισίων Jinko Tiger Neo 3.0, η BayWa r.e. Solar Trade, σε συνεργασία με την Jinko και με την υποστήριξη των ειδικών της, διοργανώνει webinar με αντικείμενο την τεχνική ανάλυση των χαρακτηριστικών και των εφαρμογών της σειράς σε σύγχρονα φωτοβολταϊκά έργα.

Το Webinar απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου των ΑΠΕ, εγκαταστάτες, μελετητές και συνεργάτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις λύσεις της Jinko και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ηλιακής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Jinko, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας καθώς και να εγγραφούν στο Webinar μέσω του σχετικού συνδέσμου συμμετοχής.

Ημερομηνία & Ώρα Webinar: Πέμπτη 28.5.2026 Ι 16:00

