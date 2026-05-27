ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 09:04
4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην ανατροπή και την κατάρρευση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:20
ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο Αγωγός Φυσικού Αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/05/2026 - 08:09
Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/05/2026 - 08:05
Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 08:02
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 08:00
Ο απλός κανόνας που γλιτώνει έως 100 ευρώ από το ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
8 συσκευές που πρέπει πάντα να βγάζετε από την πρίζα πριν από ένα ταξίδι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 06:50
Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/05/2026 - 11:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών

Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
Newsroom
Τετάρτη, 27/05/2026 - 14:47
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η χώρα μας είναι καθαρός εξαγωγέας όλο το εικοσιτετράωρο φέτος – εξάγουμε λίγο παραπάνω το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ εξάγουμε σημαντικές ποσότητες (πάνω από 1 GW net).

Τα οικονομικά οφέλη της Ελλάδας χώρα από το εμπορικό πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας, υπογράμμισε σε ανάρτησή του σταμέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υφυπουργός ενέργειας, Νίκος Τσάφος.

Πιο συγκεκριμένα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανέφερε:

Από την πρώτη στιγμή που η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας ξεκίνησε και η κριτική για τις εξαγωγές («αυξάνουν τις τιμές», «δεν ωφελούν τους καταναλωτές», κτλ.).

Τελευταία έχει προκύψει ένα νέο αφήγημα: πουλάμε την ενέργεια τζάμπα το μεσημέρι όταν έχουμε περικοπές και την αγοράζουμε πίσω ακριβά το βράδυ.

Μια πρώτη ματιά στα δεδομένα διαψεύδει αυτό την εικόνα. Η χώρα μας είναι καθαρός εξαγωγέας όλο το εικοσιτετράωρο φέτος – εξάγουμε λίγο παραπάνω το μεσημέρι, αλλά και το βράδυ εξάγουμε σημαντικές ποσότητες (πάνω από 1 GW net).

Έχουμε επίσης χαμηλότερες τιμές από την γείτονα Βουλγαρία για όλες τις ώρες της ημέρας – άρα, ακόμα και το βράδυ, η τιμή στην Ελλάδα είναι πιο κάτω από την τιμή στη Βουλγαρία.

Όμως η πιο καθαρή απάντηση σε αυτό τον ισχυρισμό είναι να δούμε το εμπορικό ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας σε όρους ευρώ αντί για μεγαβατώρες.

Το 2014-2019, η Ελλάδα ξόδευε ~300 εκατ. € το χρόνο για να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια. Το 2022-2023, στο αποκορύφωμα της ενεργειακής κρίσης, το έλλειμμα έφτασε τα ~550 εκατ. €.

Το 2024, όταν γίναμε καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, το πρόσημο άλλαξε. Πέρσι, όταν διευρύναμε τις εξαγωγές, είχαμε εμπορικό πλεόνασμα +262 εκατ. €. Και φέτος, που είμαστε σταθερά εξαγωγικοί, το πλεόνασμα είναι ήδη +341 εκατ. € για το πρώτο τρίμηνο.

Φυσικά σε ημερήσια βάση υπάρχουν διαφοροποιήσεις – κάποιες ώρες εξάγουμε με χαμηλή τιμή και κάποιες ώρες εισάγουμε με υψηλή τιμή. Αυτό είναι λογικό σε μια αγορά. Αλλά η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ
Κ. Χατζηδάκης: Ο κ. Τσίπρας χρωστάει μια απάντηση για τη ΔΕΗ 27 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: 800 εκατομμύρια στην «πυρά» της ενεργειακής ακρίβειας

Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σχέδιο εφεδρείας για τα νησιά προτείνει ο ΔΕΔΔΗΕ ενόψει του καλοκαιριού

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ

Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων

«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης