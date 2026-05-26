Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας

Εγκαινιάστηκε, σήμερα, στην Περδίκκα Εορδαίας ο νέος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στη Δυτική Μακεδονία, έργο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Τα εγκαίνια τέλεσαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Δέσποινα Παλιαρούτα και η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερρούτσα, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων της ενέργειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει αγωγό μήκους 157 χιλιομέτρων, που διασχίζει την Κεντρική Μακεδονία και καταλήγει στην Καρδιά Κοζάνης, όπου η ΔΕΗ κατασκευάζει τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ, η οποία θα στηρίζει τις τηλεθερμάνσεις Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο έργο επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη χώρα, δίνοντας πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που έως σήμερα βρίσκονταν εκτός δικτύου.

Στον σύντομο χαιρετισμό της, η CEO του ΔΕΣΦΑ μίλησε για τη χρησιμότητα του έργου σε ό,τι αφορά τη συμβολή του στην λειτουργία των Τηλεθερμάνσεων της περιοχής, στην μελλοντική τροφοδοσία του σταθμού ΦΑ στην Πτολεμαΐδα 5 καθώς και τη συμβολή του γενικότερα στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Τόνισε ότι «είναι ο πρώτος αγωγός που έχει την τεχνολογική συμβατότητα να μεταφέρει έως 100% ποσότητες Η2 που θεωρείται ότι στο μέλλον θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης». Μίλησε για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου καθότι εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν διακρίνεται στο έδαφος, αφού το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου είναι υπόγειο. Εξήγησε ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλα προγράμματα.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Δέσποινα Παλιαρούτα χαρακτήρισε τον αγωγό «κομβικό έργο εθνικής σημασίας», επισημαίνοντας ότι «δεν αποτελεί απλώς μια ενεργειακή υποδομή, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, τη δίκαιη μετάβαση και την περιφερειακή ανάπτυξη». Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, «η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή της στρατηγική δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων προμήθειας, στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην ανάπτυξη ανθεκτικών ενεργειακών υποδομών».

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης», ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, «ο αγωγός της Δυτικής Μακεδονίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, θα μειώσει το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο, τονίζοντας ότι «η περιοχή καλείται να περάσει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με τη μετάβαση να πρέπει να είναι δίκαιη, ρεαλιστική και αναπτυξιακή». Υπογράμμισε ακόμη ότι ο νέος αγωγός θα υποστηρίξει μελλοντικά τη λειτουργία της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» ως μονάδας φυσικού αερίου, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σχεδιάστηκε εξαρχής με δυνατότητα μεταφοράς έως και 100% υδρογόνου.

Τέλος, τόνισε ότι στην υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν δημιουργικά η Πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ενεργειακοί φορείς, ενώ η συγχρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ «επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδεται στη Δυτική Μακεδονία ως νέα ενεργειακή και παραγωγική δύναμη της χώρας».

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας «από ενεργειακό κέντρο μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο κάτι που θα της προσδώσει ένα νέο στίγμα στην προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας της. Είμαστε δίπλα σε τέτοιες επενδύσεις και δραστηριότητες» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Ανάπτυξης ΔΕΣΦΑ, Ιωάννης Κομματάς, αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις δυσκολίες που υπήρξαν κατά την κατασκευή του καθώς και στην σχέση που δημιουργήθηκε με τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, «ο αγωγός διέρχεται σε μήκος 40 χλμ από ορεινές περιοχές και περίπου 35 χλμ από βραχώδες ανάγλυφο, ενώ σε 4 περιπτώσεις ο αγωγός διέρχεται κάτω από τον πυθμένα ποταμών.

Χρησιμοποιήθηκαν 25.000 σωληνώσεων, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς να συμβεί ούτε ένας τραυματισμός η ατύχημα εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως επισημάνθηκε. «Το γεγονός μας χαροποιεί κι είναι αποτέλεσμα των υψηλών δεικτών ασφαλείας που ακολουθήσαμε σε όλη την φάση της κατασκευής του», τόνισε ο κ. Κομματάς.

Αναφέρθηκε, δε, στην καλή συνεργασία που υπήρξε με την Αρχαιολογική Υπηρεσία καθότι κατά την εξέλιξη του έργου «εντοπίστηκαν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε 111 σημεία και αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό ως προς στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας».