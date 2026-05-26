Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01

Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας

Τρίτη, 26/05/2026 - 15:02
Εγκαινιάστηκε, σήμερα, στην Περδίκκα Εορδαίας ο νέος αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στη Δυτική Μακεδονία, έργο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ). Τα εγκαίνια τέλεσαν η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Δέσποινα Παλιαρούτα και η Διευθύνουσα Σύμβουλος (CEO) του ΔΕΣΦΑ Μαρία Σφερρούτσα, παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων της ενέργειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 188 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει αγωγό μήκους 157 χιλιομέτρων, που διασχίζει την Κεντρική Μακεδονία και καταλήγει στην Καρδιά Κοζάνης, όπου η ΔΕΗ κατασκευάζει τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ, η οποία θα στηρίζει τις τηλεθερμάνσεις Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο έργο επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στη χώρα, δίνοντας πρόσβαση στο φυσικό αέριο σε περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που έως σήμερα βρίσκονταν εκτός δικτύου.

Στον σύντομο χαιρετισμό της, η CEO του ΔΕΣΦΑ μίλησε για τη χρησιμότητα του έργου σε ό,τι αφορά τη συμβολή του στην λειτουργία των Τηλεθερμάνσεων της περιοχής, στην μελλοντική τροφοδοσία του σταθμού ΦΑ στην Πτολεμαΐδα 5 καθώς και τη συμβολή του γενικότερα στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Τόνισε ότι «είναι ο πρώτος αγωγός που έχει την τεχνολογική συμβατότητα να μεταφέρει έως 100% ποσότητες Η2 που θεωρείται ότι στο μέλλον θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης». Μίλησε για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του έργου καθότι εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν διακρίνεται στο έδαφος, αφού το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου είναι υπόγειο. Εξήγησε ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλα προγράμματα.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Δέσποινα Παλιαρούτα χαρακτήρισε τον αγωγό «κομβικό έργο εθνικής σημασίας», επισημαίνοντας ότι «δεν αποτελεί απλώς μια ενεργειακή υποδομή, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέεται με την ενεργειακή ασφάλεια, τη δίκαιη μετάβαση και την περιφερειακή ανάπτυξη». Όπως ανέφερε, σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές ενέργειας, «η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει την ενεργειακή της στρατηγική δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων προμήθειας, στην ενίσχυση των διασυνδέσεων και στην ανάπτυξη ανθεκτικών ενεργειακών υποδομών».

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης», ενισχύοντας τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, «ο αγωγός της Δυτικής Μακεδονίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα εξασφαλίσει την τροφοδοσία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, θα μειώσει το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και παραγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο, τονίζοντας ότι «η περιοχή καλείται να περάσει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με τη μετάβαση να πρέπει να είναι δίκαιη, ρεαλιστική και αναπτυξιακή». Υπογράμμισε ακόμη ότι ο νέος αγωγός θα υποστηρίξει μελλοντικά τη λειτουργία της μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» ως μονάδας φυσικού αερίου, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σχεδιάστηκε εξαρχής με δυνατότητα μεταφοράς έως και 100% υδρογόνου.

Τέλος, τόνισε ότι στην υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν δημιουργικά η Πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και ενεργειακοί φορείς, ενώ η συγχρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ «επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδεται στη Δυτική Μακεδονία ως νέα ενεργειακή και παραγωγική δύναμη της χώρας».

Ο περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης, στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας «από ενεργειακό κέντρο μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο κάτι που θα της προσδώσει ένα νέο στίγμα στην προσέλκυση επενδύσεων προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας της. Είμαστε δίπλα σε τέτοιες επενδύσεις και δραστηριότητες» κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής Ανάπτυξης ΔΕΣΦΑ, Ιωάννης Κομματάς, αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, στις δυσκολίες που υπήρξαν κατά την κατασκευή του καθώς και στην σχέση που δημιουργήθηκε με τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, «ο αγωγός διέρχεται σε μήκος 40 χλμ από ορεινές περιοχές και περίπου 35 χλμ από βραχώδες ανάγλυφο, ενώ σε 4 περιπτώσεις ο αγωγός διέρχεται κάτω από τον πυθμένα ποταμών.

Χρησιμοποιήθηκαν 25.000 σωληνώσεων, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε χωρίς να συμβεί ούτε ένας τραυματισμός η ατύχημα εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως επισημάνθηκε. «Το γεγονός μας χαροποιεί κι είναι αποτέλεσμα των υψηλών δεικτών ασφαλείας που ακολουθήσαμε σε όλη την φάση της κατασκευής του», τόνισε ο κ. Κομματάς.

Αναφέρθηκε, δε, στην καλή συνεργασία που υπήρξε με την Αρχαιολογική Υπηρεσία καθότι κατά την εξέλιξη του έργου «εντοπίστηκαν ευρήματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος σε 111 σημεία και αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό ως προς στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας».

ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής
Εκτενείς έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
