Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενεργείας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
Τρίτη, 26/05/2026 - 08:35
Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων είναι εθνική υπόθεση, απαιτεί σχέδιο, συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Δυστυχώς, για ακόμη μία φορά, ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ επιλέγει για λόγους μικροπολιτικής σκοπιμότητας να καλλιεργεί εντυπώσεις, παρότι όφειλε να γνωρίζει πώς λειτουργεί διεθνώς η αγορά των υδρογονανθράκων.

Η κοινοπραξία της ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy θα πραγματοποιήσει στο Βορειοδυτικό Ιόνιο τον Φεβρουάριο του 2027 την πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στη χώρα. Μάλιστα, στις 15 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της Energean (ως operator της κοινοπραξίας) και της εταιρείας Stena Drilling.

Η γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο αποτελεί μια ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων κατανέμουν τα κεφάλαια τους για έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιολογώντας και συγκρίνοντας διαρκώς τις προοπτικές και την ωριμότητα όλων των διαθέσιμων επιλογών τους. Η πραγματικότητα αυτή τις οδηγεί να προχωρούν σε τακτικές αναθεωρήσεις του χαρτοφυλακίου των χωρών και των συγκεκριμένων οικοπέδων που διαθέτουν. Αυτό προς γνώσιν του ΠΑΣΟΚ συνιστά διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Αναφορικά με το οικόπεδο δυτικώς της Κρήτης, η κοινοπραξία των ExxonΜobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και πριν εξαντλήσουν το διαθέσιμο χρόνο για να αποφασίσουν, ενημέρωσαν εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ερευνών. Σημειώνεται ότι η είσοδος στην επόμενη φάση θα απαιτούσε μια πολύ σημαντική δαπάνη για την εκτέλεση τρισδιάστατων (3D) σεισμικών ερευνών, προτού να είναι σε θέση η κοινοπραξία να λάβει απόφαση για γεώτρηση.

Συνεπώς, οι εταίροι της κοινοπραξίας επέλεξαν αντί για την δαπάνη σε νέες σεισμικές έρευνες στα Δυτικά της Κρήτης και την μεσολάβηση επιπλέον 2 με 3 ετών έως ότου να είναι σε θέση να αποφασίσουν για πιθανή γεώτρηση, να προχωρήσουν άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2.

Ωστόσο, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις δυνατότητες να εκτελεστούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συνεχίσουν την εξερεύνηση δυτικά της Κρήτης.

Είναι σαφές ότι αυτό που επιλέγουν ορισμένοι να βαφτίσουν ως «αποτυχία», αποτελεί μια πάγια πρακτική των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών στη δυναμική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους σε όλον τον πλανήτη.

Η δήθεν «αποτυχημένη» πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι, στην πραγματικότητα, αυτή που οδηγεί στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε μεγάλο βάθος στην Πατρίδα μας μετά την Μεταπολίτευση.

Καλό θα ήταν την επόμενη φορά που ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ αποφασίσει να εγκαλέσει την Κυβέρνηση, να ενημερωθεί για τους χρόνους, τις πρακτικές και την ουσιαστική λειτουργία της αγοράς των υδρογονανθράκων

Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/2026 - 08:41
