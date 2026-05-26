Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει την προμήθεια LNG, την ικανότητα επαναεριοποίησης και τις κοινές εργασίες ανάπτυξης που απαιτούνται για την υποστήριξη της πορείας του έργου προς την εμπορική λειτουργία.

Η Motor Oil Hellas και η Mercuria Energy υπέγραψαν χθες Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία γύρω από το έργο της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου, στον Σαρωνικό Κόλπο.

Το έργο FSRU Dioriga Gas, το οποίο αναπτύσσει η Motor Oil μέσω της θυγατρικής της Dioriga Gas, αποτελεί, όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση, το πιο προηγμένο και ώριμο έργο πλωτού τερματικού LNG στην Ελλάδα. Η στρατηγική του θέση στον Σαρωνικό Κόλπο το καθιστά κομβικής σημασίας για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής και στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου LNG προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων, με επίκεντρο τη δέσμευση δυναμικότητας επαναεριοποίησης στον τερματικό σταθμό, τη μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG από τη Mercuria προς τη Motor Oil μέσω του FSRU «Διώρυγα», καθώς και τη διαμόρφωση του εμπορικού πλαισίου λειτουργίας του έργου.

Οι δύο εταιρείες υπογραμμίζουν ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη κοινή τους δέσμευση για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και για επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που διασφαλίζουν αξιόπιστο και διαφοροποιημένο εφοδιασμό φυσικού αερίου.