Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00

Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο

Τρίτη, 26/05/2026 - 09:23
Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει την προμήθεια LNG, την ικανότητα επαναεριοποίησης και τις κοινές εργασίες ανάπτυξης που απαιτούνται για την υποστήριξη της πορείας του έργου προς την εμπορική λειτουργία.

Η Motor Oil Hellas και η Mercuria Energy υπέγραψαν χθες Μνημόνιο Συνεργασίας, θέτοντας τις βάσεις για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία γύρω από το έργο της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου, στον Σαρωνικό Κόλπο.

Το έργο FSRU Dioriga Gas, το οποίο αναπτύσσει η Motor Oil μέσω της θυγατρικής της Dioriga Gas, αποτελεί, όπως υπογραμμίζει η ανακοίνωση, το πιο προηγμένο και ώριμο έργο πλωτού τερματικού LNG στην Ελλάδα. Η στρατηγική του θέση στον Σαρωνικό Κόλπο το καθιστά κομβικής σημασίας για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το έργο αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής και στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας ως βασικής πύλης εισόδου LNG προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεργασίας, προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο ομίλων, με επίκεντρο τη δέσμευση δυναμικότητας επαναεριοποίησης στον τερματικό σταθμό, τη μακροπρόθεσμη προμήθεια LNG από τη Mercuria προς τη Motor Oil μέσω του FSRU «Διώρυγα», καθώς και τη διαμόρφωση του εμπορικού πλαισίου λειτουργίας του έργου.

Οι δύο εταιρείες υπογραμμίζουν ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη κοινή τους δέσμευση για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και για επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που διασφαλίζουν αξιόπιστο και διαφοροποιημένο εφοδιασμό φυσικού αερίου.

22 Μαϊος 2026

