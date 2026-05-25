Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων

Εξασφαλίστε ότι το πλυντήριό σας λειτουργεί στο 100% των δυνατοτήτων του, ακολουθώντας αυτή τη λιγότερο γνωστή συμβουλή συντήρησης.

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ύπαρξη του φίλτρου για τα χνούδια στο στεγνωτήριο και φροντίζουν να το καθαρίζουν τακτικά. Γνωρίζατε όμως ότι και το πλυντήριο ρούχων διαθέτει ένα παρόμοιο φίλτρο που χρειάζεται εξίσου συχνό καθάρισμα;

Τα φίλτρα των πλυντηρίων εγκλωβίζουν τα πάντα - από χνούδια μέχρι τρίχες - και πρέπει να διατηρούνται καθαρά ώστε η συσκευή να λειτουργεί σωστά.

Όταν το φίλτρο είναι βουλωμένο, η αντλία αποστράγγισης δυσκολεύεται να διώξει τα νερά. Το πλυντήριο αναγκάζεται να παρατείνει τη διάρκεια του κύκλου πλύσης ή να επαναλαμβάνει προσπάθειες για να στραγγίξει και να στύψει τα ρούχα.

Περισσότερος χρόνος λειτουργίας σημαίνει αυτόματα μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ αντίθετα ένα καθαρό φίλτρο εξασφαλίζει ότι το πλυντήριο θα ολοκληρώσει την πλύση στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς άσκοπη σπατάλη ενέργειας.

Πού βρίσκεται το φίλτρο στο πλυντήριο ρούχων;

Για να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου σας, πρέπει πρώτα να ξέρετε πού βρίσκεται. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να το εντοπίσετε είναι να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

Αν δεν το έχετε πια, δείτε μερικά πιθανά σημεία για να ψάξετε:

Στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, πίσω από ένα μικρό πορτάκι (στο κάτω μέρος).

Στην άκρη του σωλήνα αποστράγγισης.

Κάτω από το κάλυμμα του κεντρικού αναδευτήρα (σε πλυντήρια άνω φόρτωσης με αναδευτήρα).

Κατά μήκος του επάνω χείλους του κάδου του πλυντηρίου.

Ακόμα δεν το βρήκατε; Είναι πιθανό το πλυντήριό σας να μην διαθέτει καθόλου φίλτρο που να απαιτεί χειροκίνητο καθαρισμό.

Τα περισσότερα νεότερα πλυντήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης βασίζονται σε ένα αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο που βρίσκεται στην αντλία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καμία συντήρηση από την πλευρά σας.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου σας

Ο συνδυασμός απορρυπαντικού, σκόνης, τριχών και χνουδιών μπορεί να φράξει το φίλτρο αρκετά γρήγορα. Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει την απόδοση του πλυντηρίου, ενώ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπολείμματα χνουδιών στα ρούχα, καθώς και σε προβλήματα στην αποστράγγιση του νερού.

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να καθαρίσετε το φίλτρο είναι να το αφαιρέσετε από τη συσκευή και να το μουλιάσετε σε ζεστό νερό, ώστε να μαλακώσουν και να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα υπολείμματα. Εάν το φίλτρο δεν αφαιρείται, καθαρίστε το τοπικά με μια βούρτσα. Σημειώστε ότι ορισμένα φίλτρα είναι αναλώσιμα, οπότε αντί να τα καθαρίσετε, μπορείτε απλώς να τα αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο;

Ο καλύτερος γενικός κανόνας είναι να καθαρίζετε το φίλτρο του πλυντηρίου σας τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Ωστόσο, αν θέλετε να διατηρείτε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, συνιστάται ο καθαρισμός του μία φορά το μήνα. Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσετε χνούδια, υπολείμματα ή άλλα περίεργα σημάδια στα ρούχα σας μετά την πλύση, επιβάλλεται να καθαρίσετε άμεσα το φίλτρο σας.

Πηγή: familyhandyman.com