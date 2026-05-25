Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων

Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
25/05/2026 - 11:39
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
25/05/2026 - 10:40
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
25/05/2026 - 10:10
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
25/05/2026 - 09:32
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
25/05/2026 - 09:25
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
25/05/2026 - 08:59
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
25/05/2026 - 08:37
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
25/05/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
25/05/2026 - 08:04
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
25/05/2026 - 08:02
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
25/05/2026 - 08:00
Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς
25/05/2026 - 07:04
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
25/05/2026 - 07:04
Οι τρεις οικιακές συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέεις σε πολύπριζο
23/05/2026 - 08:20
Είναι το ψυγείο σου έτοιμο για καύσωνα; Τα σημάδια που δείχνουν ότι κινδυνεύει να χαλάσει
23/05/2026 - 08:20
Τέλος στην αναμονή για να φορτίσει το κινητό
23/05/2026 - 08:20
BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Στο επίκεντρο ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας σε ναυτιλία, ενέργεια και άμυνα
22/05/2026 - 15:31
Τιμολόγηση Απριλίου των Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
22/05/2026 - 15:18
Ζελένσκι: Το Κίεβο επιτέθηκε σε ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου στη Γιαροσλάβ
22/05/2026 - 15:02
ΑΑΔΕ: Πανελλαδική επιχείρηση ΔΕΟΣ εξάρθρωσε κύκλωμα λαθρεμπορίου, κατάσχεσε 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
22/05/2026 - 14:11
Κοινή Ανακοίνωση Τομέα Ενέργειας και Δικτύου Συνεταιρισμών & Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑΣΟΚ για την Ημέρα Ενεργειακών Κοινοτήτων
22/05/2026 - 13:54
Κ. Βέττα: Χτύπημα στην ενεργειακή δημοκρατία και το κόστος ρεύματος οι πολιτικές κυβέρνησης και τραπεζών προς τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε.
22/05/2026 - 13:02
Coral Pass Prepaid και yellows Πειραιώς: νέα, διπλή επιβράβευση σε κάθε ανεφοδιασμό
Ο «άγνωστος» τρόπος να κάνεις οικονομία στο πλυντήριο ρούχων
Newsroom
Δευτέρα, 25/05/2026 - 07:04
Εξασφαλίστε ότι το πλυντήριό σας λειτουργεί στο 100% των δυνατοτήτων του, ακολουθώντας αυτή τη λιγότερο γνωστή συμβουλή συντήρησης.

Οι περισσότεροι γνωρίζουν την ύπαρξη του φίλτρου για τα χνούδια στο στεγνωτήριο και φροντίζουν να το καθαρίζουν τακτικά. Γνωρίζατε όμως ότι και το πλυντήριο ρούχων διαθέτει ένα παρόμοιο φίλτρο που χρειάζεται εξίσου συχνό καθάρισμα;

Τα φίλτρα των πλυντηρίων εγκλωβίζουν τα πάντα - από χνούδια μέχρι τρίχες - και πρέπει να διατηρούνται καθαρά ώστε η συσκευή να λειτουργεί σωστά.

Όταν το φίλτρο είναι βουλωμένο, η αντλία αποστράγγισης δυσκολεύεται να διώξει τα νερά. Το πλυντήριο αναγκάζεται να παρατείνει τη διάρκεια του κύκλου πλύσης ή να επαναλαμβάνει προσπάθειες για να στραγγίξει και να στύψει τα ρούχα.

Περισσότερος χρόνος λειτουργίας σημαίνει αυτόματα μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ αντίθετα ένα καθαρό φίλτρο εξασφαλίζει ότι το πλυντήριο θα ολοκληρώσει την πλύση στον προβλεπόμενο χρόνο, χωρίς άσκοπη σπατάλη ενέργειας.

Πού βρίσκεται το φίλτρο στο πλυντήριο ρούχων;

Για να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου σας, πρέπει πρώτα να ξέρετε πού βρίσκεται. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να το εντοπίσετε είναι να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής.

Αν δεν το έχετε πια, δείτε μερικά πιθανά σημεία για να ψάξετε:

  • Στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, πίσω από ένα μικρό πορτάκι (στο κάτω μέρος).
  • Στην άκρη του σωλήνα αποστράγγισης.
  • Κάτω από το κάλυμμα του κεντρικού αναδευτήρα (σε πλυντήρια άνω φόρτωσης με αναδευτήρα).
  • Κατά μήκος του επάνω χείλους του κάδου του πλυντηρίου.

Ακόμα δεν το βρήκατε; Είναι πιθανό το πλυντήριό σας να μην διαθέτει καθόλου φίλτρο που να απαιτεί χειροκίνητο καθαρισμό.

Τα περισσότερα νεότερα πλυντήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης βασίζονται σε ένα αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο που βρίσκεται στην αντλία, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καμία συντήρηση από την πλευρά σας.

Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο του πλυντηρίου σας

Ο συνδυασμός απορρυπαντικού, σκόνης, τριχών και χνουδιών μπορεί να φράξει το φίλτρο αρκετά γρήγορα. Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει την απόδοση του πλυντηρίου, ενώ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε υπολείμματα χνουδιών στα ρούχα, καθώς και σε προβλήματα στην αποστράγγιση του νερού.

Ο πιο γρήγορος τρόπος για να καθαρίσετε το φίλτρο είναι να το αφαιρέσετε από τη συσκευή και να το μουλιάσετε σε ζεστό νερό, ώστε να μαλακώσουν και να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα υπολείμματα. Εάν το φίλτρο δεν αφαιρείται, καθαρίστε το τοπικά με μια βούρτσα. Σημειώστε ότι ορισμένα φίλτρα είναι αναλώσιμα, οπότε αντί να τα καθαρίσετε, μπορείτε απλώς να τα αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο.

Κάθε πότε πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο;

Ο καλύτερος γενικός κανόνας είναι να καθαρίζετε το φίλτρο του πλυντηρίου σας τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες. Ωστόσο, αν θέλετε να διατηρείτε τη συσκευή σας σε άριστη κατάσταση, συνιστάται ο καθαρισμός του μία φορά το μήνα. Σε κάθε περίπτωση, αν παρατηρήσετε χνούδια, υπολείμματα ή άλλα περίεργα σημάδια στα ρούχα σας μετά την πλύση, επιβάλλεται να καθαρίσετε άμεσα το φίλτρο σας.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 25/05/2026 - 07:04
