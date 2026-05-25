Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τις τρεις συσκευές που πρέπει να βγάζεις από την πρίζα πριν κοιμηθείς

Οι συνεχείς αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αναγκάσει χιλιάδες νοικοκυριά να αναζητούν απεγνωσμένα τρόπους για να περιορίσουν τα έξοδά τους.

Συχνά, η προσοχή μας στρέφεται σε μεγάλες αλλαγές, όμως η πραγματική οικονομία κρύβεται στις καθημερινές μας συνήθειες και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις οικιακές μας συσκευές. Πολλές από αυτές συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας ακόμα και όταν νομίζουμε ότι είναι απενεργοποιημένες.

Θέτοντας το ζήτημα στην πραγματική του βάση, ο James Harrison, έμπειρος ηλεκτρολόγος στην εταιρεία Fusion Electrical, εξηγεί πώς μικρές παρεμβάσεις μπορούν να φέρουν μεγάλο αποτέλεσμα:

«Ο κόσμος συχνά ξαφνιάζεται όταν συνειδητοποιεί το πραγματικό κόστος λειτουργίας ορισμένων οικιακών συσκευών. Δεν φταίει μόνο η χρήση τους, αλλά και η αμέλειά μας. Με λίγη περισσότερη προσοχή και αλλάζοντας μερικές απλές κινήσεις στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να μειώσουμε αισθητά τους λογαριασμούς του ρεύματος».

Οι συσκευές που φουσκώνουν τους λογαριασμούς

Πλυντήρια-στεγνωτήρια

«Πρόκειται για έναν από τους βασικότερους ενόχους», τονίζει ο Harrison. «Η ετήσια λειτουργία ενός πλυντηρίου-στεγνωτηρίου μπορεί να ξεπεράσει τα εκατό ευρώ. Επιλέγοντας πλύσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και απλώνοντας τα ρούχα για να στεγνώσουν φυσικά όποτε είναι εφικτό, θα δείτε ουσιαστική διαφορά».

Στεγνωτήρια ρούχων

Σύμφωνα με τον Harrison, τα αυτόνομα στεγνωτήρια δεν πάνε πίσω: «Μπορούν εύκολα να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό σας με περίπου 100 ευρώ τον χρόνο. Ακόμη κι αν απλώνετε τα ρούχα σας για φυσικό στέγνωμα μόνο κάποιες φορές, η οικονομία σε ενέργεια και χρήματα θα είναι σημαντική».

Καταψύκτες

«Καταναλώνουν πολύ περισσότερο ρεύμα από όσο νομίζουμε», αναφέρει. «Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός τέτοιου καταψύκτη αγγίζει τα 90 ευρώ. Μπορεί να προσφέρουν ευκολία, αλλά αξίζει να αναλογιστείτε αν χρειάζεστε πραγματικά αυτό τον έξτρα χώρο».

Ψυγειοκαταψύκτες

Καθώς λειτουργούν ασταμάτητα όλο το 24ωρο, αποτελούν άλλη μια «κρυφή» πηγή κατανάλωσης. Ο Harrison σημειώνει πως το κόστος τους φτάνει γύρω στα 90 ευρώ ετησίως. Ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία στους 4°C και αποφεύγοντας το άσκοπο και συχνό άνοιγμα της πόρτας, μπορείτε να βελτιώσετε κατά πολύ την αποδοτικότητά τους».

Πλυντήρια ρούχων

Τέλος, η χρήση του πλυντηρίου μπορεί να προσθέσει σχεδόν 70 ευρώ στον ετήσιο λογαριασμό. «Για να περιορίσετε αυτό το ποσό, προτιμάτε να βάζετε πλυντήριο μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος και να επιλέγετε οικονομικά προγράμματα με χαμηλότερες θερμοκρασίες», προτείνει ο Harrison.

Οι 3 συσκευές-«βρικόλακες» που πρέπει να αποσυνδέετε από την πρίζα

Ο έμπειρος ηλεκτρολόγος υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμούμε τις συσκευές-«βρικόλακες»· εκείνες δηλαδή που συνεχίζουν να τραβάνε ρεύμα ακόμα και όταν είναι κλειστές.

Εστιάζοντας σε τρεις συσκευές που υπάρχουν πλέον σε κάθε σπίτι, εξηγεί:

«Οι φορτιστές, οι τηλεοράσεις και οι κονσόλες παιχνιδιών καταναλώνουν ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, απλώς και μόνο επειδή παραμένουν σε κατάσταση αναμονής (standby). Αν συνηθίσετε να τις βγάζετε εντελώς από την πρίζα όταν δεν τις χρησιμοποιείτε, θα δείτε ξεκάθαρη εξοικονόμηση χρημάτων σε βάθος χρόνου».

Πηγή: express.co.uk