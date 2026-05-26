ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens

Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «ΔΕΗ») ανακοινώνει ότι από την 26.05.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens των 228.126.677 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας μέσω α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (η «Δημόσια Προσφορά») και β) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακή βάση, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του Κανόνα 144A (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), σύμφωνα με την από 16.05.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 14.5.2026 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (η «Αύξηση»).

Κατόπιν της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.481.543.758,96, διαιρούμενο σε 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,48 η κάθε μία. Δυνάμει της από 25 Μαΐου 2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης.

Η Euronext Athens κατά τη συνεδρίαση της 25.05.2026 ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους.

Τo καθαρό ποσό κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους περίπου €4.122 εκ. (έναντι συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων περίπου €4.250 εκατ. μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου €128 εκατ.), θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII. «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του από 18.05.2026 εγγράφου που περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (το «Έγγραφο Παραρτήματος ΙΧ»), από τη ΔΕΗ ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου ή από υφιστάμενες και μελλοντικές κοινοπραξίες, από το 2026 έως το 2030, ως ακολούθως:

ως μέρος των κατά προσέγγιση €16,7 δις που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες στην ενοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων ΑΠΕ, προμήθειας, ευέλικτης παραγωγής και λοιπών δραστηριοτήτων) έως το 2030, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική ενέργεια, αποθήκευση και CCGT στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της ΝΑ Ευρώπης, με στόχο την επίτευξη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 GW έως το 2030, ως μέρος των κατά προσέγγιση €1,2 δις που η Εταιρεία έχει προϋπολογίσει, για κεφαλαιουχικές δαπάνες στη Φάση I της ανάπτυξης κέντρου δεδομένων (data center) στην Κοζάνη, με στόχο δυναμικότητα 300 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2028, ως μέρος των κατά προσέγγιση €1,6 δις για άλλες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροκίνησης και ψηφιοποίησης, και στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσών τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.

Οι ανωτέρω κεφαλαιουχικές δαπάνες υπό (α), (β) και (γ) προορίζονται να διατεθούν στα σχετικά έργα με τη χρονολογική σειρά που τα σχετικά έργα θα υλοποιούνται κατά την κρίση της Εταιρείας κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ενότητα VII. «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του Εγγράφου Παραρτήματος ΙΧ, σε περίπτωση που τα καθαρά έσοδα της Συνδυασμένης Προσφοράς διατεθούν στα παραπάνω μέσω εταιρείας του Ομίλου (εκτός της Εταιρείας), κοινοπραξίας ή ειδικού σκοπού εταιρείας, η σχετική διάθεση θα πραγματοποιείται μέσω εισφοράς μετοχικού κεφαλαίου ή μέσω ενδοομιλικού δανείου προς το συγκεκριμένο φορέα από τη ΔΕΗ, ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Εν αναμονή της τελικής αξιοποίησης των εσόδων όπως περιγράφεται παραπάνω, η Εταιρεία ενδέχεται να επιλέξει να τα διαθέσει για συνήθεις πράξεις διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης μετρητών στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς της, ή να τα επενδύσει προσωρινά σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, χρεόγραφα, κρατικά ομόλογα ή άλλα προϊόντα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Περαιτέρω, την 25.05.2026 ολοκληρώθηκε η πώληση 13.419.217 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 3,63% του, προ της Αύξησης, καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε τιμή €18,63 ανά μετοχή και συνολική αξία περίπου €250 εκατ. Η συναλλαγή εκτελέστηκε εξωχρηματιστηριακά (OTC) μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 9.563.648 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,6% του συνόλου των μετοχών της, όπως διαμορφώθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης.