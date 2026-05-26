Την Τετάρτη 10 Ιουνίου οι επόμενες 2 δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
26/05/2026 - 15:47
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει στο θερινό σινεμά του ΚΠΙΣΝ
26/05/2026 - 15:27
Εγκαινιάστηκε ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στον Περδίκκα Πτολεμαΐδας
26/05/2026 - 15:02
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις
26/05/2026 - 14:45
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα ΜΔΝ
26/05/2026 - 14:13
Εισαγωγή Νέων Μετοχών της ΔΕΗ
26/05/2026 - 13:36
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας παρουσιάζει τη σειρά φωτοβολταϊκών Jinko Tiger Neo 3.0
26/05/2026 - 13:31
Συμμετοχή της ΕΕΔΣΑ στην ATTICA GREEN EXPO 2026_Διοργάνωση Εκδήλωσης με Πάνελ Διαλόγου
26/05/2026 - 12:48
ΡΑΑΕΥ: Παράταση Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ
26/05/2026 - 12:07
Η Schneider Electric καλεί την ΕΕ να επιταχύνει την ενεργειακή απόδοση και την ηλεκτροκίνηση
26/05/2026 - 11:19
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Να ακυρωθεί η απόφαση της Διοίκησης για κατάργηση της βάρδιας
26/05/2026 - 10:54
Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
26/05/2026 - 10:35
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
26/05/2026 - 10:07
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
26/05/2026 - 09:47
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
26/05/2026 - 09:23
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
26/05/2026 - 08:35
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
26/05/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
26/05/2026 - 08:15
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
26/05/2026 - 08:07
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
26/05/2026 - 08:04
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
26/05/2026 - 06:40
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
26/05/2026 - 06:40
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
26/05/2026 - 06:40
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
25/05/2026 - 15:47
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
25/05/2026 - 15:41
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
25/05/2026 - 15:33
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
25/05/2026 - 14:25
Τάκης Θεοδωρικάκος: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
25/05/2026 - 13:28
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
25/05/2026 - 12:35
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
25/05/2026 - 12:01

Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Τρίτη, 26/05/2026 - 10:35
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Νίκος Παπαθανάσης υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή νέο διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 1,63 δισ. ευρώ, μετά την πλήρη απόσβεση της προχρηματοδότησης. Πρόκειται για το 8ο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και για το 7ο αίτημα στο σκέλος των δανείων του Ταμείου, το οποίο αφορά συνολικά σε 34 ορόσημα και στόχους.

Τα 32 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για τις επιχορηγήσεις αφορούν στην υλοποίηση σημαντικών έργων και μεταρρυθμίσεων στους ακόλουθους τομείς:

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας

  • Ανακαίνιση νοσοκομειακών υποδομών σε 19 νοσοκομεία της χώρας
  • Ενεργειακή αναβάθμιση και δημιουργία μονάδων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε 40 Κέντρα Υγείας της χώρας
  • Λειτουργία οκτώ πρότυπων μονάδων κατ’ οίκον φροντίδας με ανάπτυξη υποδομών τηλεϊατρικής και μητρώου ασθενών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα.
  • Μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης clawback κατά 300 εκατ. ευρώ από το 2020.

Ενίσχυση απασχόλησης, δεξιοτήτων και κοινωνικής συνοχής

  • Πρόσληψη και απασχόληση 36.000 ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και αναβάθμιση των ψηφιακών συστημάτων της ΔΥΠΑ.
  • Ανακαίνιση 50 διαμερισμάτων κοινωνικής κατοικίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και απόδοσή τους σε ευάλωτες οικογένειες. Θέσπιση πλαισίου κοινωνικής αντιπαροχής για αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ενίσχυση προσιτής κατοικίας.
  • Κατάρτιση και πιστοποίηση 225.000 δημοσίων υπαλλήλων σε νέες δεξιότητες και λειτουργία νέων πληροφοριακών συστημάτων για προσλήψεις και στρατηγικό σχεδιασμό στη δημόσια διοίκηση.

Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε κράτος και οικονομία

  • Ολοκλήρωση της κτηματογράφησης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε όλη τη χώρα.
  • Ολοκλήρωση της ίδρυσης του AI Pharos για ενίσχυση της χρήσης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΕΟΤ με δημιουργία ψηφιακού χάρτη και αποθετηρίου πολιτιστικών πόρων.
  • Ψηφιοποίηση διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης με ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων και ενίσχυση κυβερνοασφάλειας.

Ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας

  • Έγκριση πολυετούς επενδυτικού προγράμματος και νέου πλαισίου λειτουργίας των σιδηροδρόμων.
  • Ολοκλήρωση προσεισμικών ελέγχων σε πάνω από 20.000 δημόσια κτίρια.
  • Θέσπιση πλαισίου για αποθήκευση ενέργειας και στήριξη υβριδικών έργων ΑΠΕ.
  • Ανάπτυξη συστήματος ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου.
  • Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανανέωσης ακτοπλοϊκού στόλου.

Το 7ο αίτημα πληρωμής δανείων αφορά στην επίτευξη 2 οροσήμων που σχετίζονται με την συμβασιοποίηση δανειακών πόρων ΤΑΑ ύψους 11,5 δις € και τη σύσταση επενδυτικών σχημάτων με δάνεια ΤΑΑ 600 εκ € μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων και ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις venture capital.

Ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε: «Με την υποβολή και του 8ου αιτήματος για την εκταμίευση των πόρων του ΤΑΑ, η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει 112 από τα συνολικά 130 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, δηλαδή το 86,15%. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας στον κρίσιμο τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ και της εκπαίδευσης , την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης , την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην πράξη και τη μείωση του clawback . Με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για να εκπληρώσουμε και τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις του 9ου και τελευταίου αιτήματος με στόχο μια καλύτερη ζωή για όλους και με όλους, χωρίς αποκλεισμούς και λιγότερες ανισότητες».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Στην τελική ευθεία για το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα, με την ολοκλήρωση των οροσήμων και την υποβολή του 8ου αιτήματος εκταμίευσης πόρων, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά, πως με σκληρή δουλειά, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, πετυχαίνει τους εθνικούς στόχους, επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας. Και μάλιστα μέσα από δράσεις όπως αυτές για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ενίσχυση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων, της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης του στεγαστικού, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση υποδομών και της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Είπαμε ότι δεν θα χαθεί ευρώ και δεν θα χαθεί ευρώ. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, και τις τηρούμε με πράξεις».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού κ. Εύη Δραμαλιώτη δήλωσε: «Το προτελευταίο αίτημα πληρωμής σηματοδοτεί την ολοκλήρωση 16 μεταρρυθμιστικών οροσήμων σε κρίσιμους τομείς, όπως η κοινωνική στέγαση με την εφαρμογή του νόμου για την κοινωνική αντιπαροχή και η κτηματογράφηση, της οποίας το ποσοστό ολοκλήρωσης υπερβαίνει το 98%. Το υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των μεταρρυθμιστικών οροσήμων του Σχεδίου, επιβεβαιώνει την ουσιαστική πρόοδο σε μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση σε στέγη, ενισχύουν την ασφάλεια των περιουσιακών δικαιωμάτων και διευκολύνουν την αποτελεσματική διαχείριση δημόσιων πόρων. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις μετατρέπουν δεσμεύσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, σημείωσε: «Η υποβολή του νέου διπλού αιτήματος επιβεβαιώνει τη σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στην υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης, η οποία προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα ορόσημα εκπληρώνονται και ολοκληρώνονται σημαντικές παρεμβάσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, προετοιμαζόμαστε με συνέπεια για το τελικό αίτημα του Σεπτεμβρίου 2026, που θα σηματοδοτήσει την επιτυχή ολοκλήρωση του Ταμείου και την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του για την ανάπτυξη της χώρας».

Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΑΣΟΚ: Όταν λείπουν οι απαντήσεις, περισσεύουν τα μαθήματα. Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις, όχι παραινέσεις 26 Μαϊος 2026
