Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές "Nimbus" H2
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΕΒΕΘ: Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών
Fuel Pass III: Πάνω από 2,5 εκατ. δικαιούχοι και 113 εκατ. ευρώ για την απορρόφηση των πιέσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή
Δυναμική παρουσία της ΠΟΣΠΗΕΦ στις εργασίες του SolarPower Summit 2026 και τη Γενική Συνέλευση της SolarPower Europe στις Βρυξέλλες
Περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη για την Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία
3ο CRI Lunch Discussion: Βέλτιστες πρακτικές προς τη Βιωσιμότητα για τον Δημόσιο Τομέα και τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι ελεγχόμενοι παριστάνουν τους εγγυητές
Ενέργεια και λιπάσματα: Ο φόβος νέου κύματος ανατιμήσεων και το σχέδιο στήριξης- Τέλη Μαΐου η πλατφόρμα για τις επιδοτήσεις
«Pivot» της ΔΕΗ στο Q1- Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ
Μπορεί ένα φορητό κλιματιστικό να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος;
Η συσκευή που, αν μείνει στην πρίζα τη νύχτα, ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος
Η ABB επενδύει 200 εκατ. δολάρια στην Ευρώπη για την επιτάχυνση του μετασχηματισμού των ηλεκτρικών δικτύων
Στρατηγικός οικονομικός και ενεργειακός κόμβος η Θεσσαλονίκη, μέσα από τη «ματιά» διπλωματών
Π. Κουκουλόπουλος σε Στ. Παπασταύρου: Ποιος αποφασίζει τελικά στην Ελληνική Δημοκρατία, η Κυβέρνηση με τη Βουλή ή ο Πρόεδρος της ΔΕΗ;
Δημοσίευση της 2ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Υπενθύμιση-Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ για τα Ιδιωτικά Δίκτυα Μέσης Τάσης
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
Πέμπτη, 14/05/2026 - 06:53
Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε στα τέλη Απριλίου, όταν και οι 50 πιο θερμές πόλεις του πλανήτη βρέθηκαν την ίδια ημέρα στην Ινδία.

Η υπηρεσία που συγκέντρωσε τα δεδομένα έκανε λόγο για κατάσταση «χωρίς σύγχρονο προηγούμενο», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για έναν φυσιολογικό Απρίλιο.

Οι κατατάξεις βασίζονται σε θερμοκρασιακά στοιχεία 24ώρου, που περιλαμβάνουν τις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας, τις ελάχιστες της νύχτας, αλλά και παραμέτρους όπως υγρασία, άνεμος και βροχόπτωση. Στις 27 Απριλίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες στις 50 ινδικές πόλεις της λίστας έφτασαν κατά μέσο όρο περίπου τους 44,7°C.

Στην κορυφή βρέθηκε η πόλη Μπάντα, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 46,2°C - η υψηλότερη στον κόσμο εκείνη την ημέρα. Ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 34,7°C, στοιχείο που μαρτυρά τη διάρκεια και την ένταση του καύσωνα.

Οι περισσότερες πόλεις της λίστας βρίσκονται στην εσωτερική «ζώνη καύσωνα» της Ινδίας, μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραίες θερμοκρασίες. Κλιματολόγοι επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα για τον μήνα Απρίλιο, ο οποίος συνήθως δεν είναι ο θερμότερος του έτους.

Παρότι ένα μεμονωμένο γεγονός δεν αποδεικνύει από μόνο του μια μακροπρόθεσμη τάση, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η Ινδία βιώνει σταθερά πιο έντονα και πιο πρώιμα κύματα καύσωνα, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια, θερμοκρασίες άνω των 38°C εμφανίζονται ήδη από τον Απρίλιο, τιμές πολύ πάνω από τον εποχικό μέσο όρο.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι έως το 2050 η ακραία ζέστη στη χώρα ενδέχεται να πλησιάσει τα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης. Ο καύσωνας θεωρείται το πιο θανατηφόρο ακραίο καιρικό φαινόμενο, καθώς επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα πιέζει τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τα συστήματα υγείας.

Το φετινό κύμα καύσωνα εκδηλώθηκε την ώρα που η Ινδία αντιμετωπίζει ενεργειακές πιέσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν περιορίσει τις προμήθειες καυσίμων και έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ψύξη.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για πιθανή συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και για ασθενέστερους μουσώνες, με την πιθανή επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο να ενισχύει τον κίνδυνο μειωμένων βροχοπτώσεων και ξηρασίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε ορισμένες περιοχές ο δείκτης θερμικής αίσθησης - που συνδυάζει θερμοκρασία και υγρασία - ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 49°C, επίπεδα που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/05/2026 - 06:53
