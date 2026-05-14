Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς

Ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε στα τέλη Απριλίου, όταν και οι 50 πιο θερμές πόλεις του πλανήτη βρέθηκαν την ίδια ημέρα στην Ινδία.

Η υπηρεσία που συγκέντρωσε τα δεδομένα έκανε λόγο για κατάσταση «χωρίς σύγχρονο προηγούμενο», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για έναν φυσιολογικό Απρίλιο.

Οι κατατάξεις βασίζονται σε θερμοκρασιακά στοιχεία 24ώρου, που περιλαμβάνουν τις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας, τις ελάχιστες της νύχτας, αλλά και παραμέτρους όπως υγρασία, άνεμος και βροχόπτωση. Στις 27 Απριλίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες στις 50 ινδικές πόλεις της λίστας έφτασαν κατά μέσο όρο περίπου τους 44,7°C.

Στην κορυφή βρέθηκε η πόλη Μπάντα, στην πολιτεία Ούταρ Πραντές, όπου η θερμοκρασία άγγιξε τους 46,2°C - η υψηλότερη στον κόσμο εκείνη την ημέρα. Ακόμη και τις πρώτες πρωινές ώρες, η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από τους 34,7°C, στοιχείο που μαρτυρά τη διάρκεια και την ένταση του καύσωνα.

Οι περισσότερες πόλεις της λίστας βρίσκονται στην εσωτερική «ζώνη καύσωνα» της Ινδίας, μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε ακραίες θερμοκρασίες. Κλιματολόγοι επισημαίνουν ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα για τον μήνα Απρίλιο, ο οποίος συνήθως δεν είναι ο θερμότερος του έτους.

Παρότι ένα μεμονωμένο γεγονός δεν αποδεικνύει από μόνο του μια μακροπρόθεσμη τάση, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η Ινδία βιώνει σταθερά πιο έντονα και πιο πρώιμα κύματα καύσωνα, τα οποία συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια, θερμοκρασίες άνω των 38°C εμφανίζονται ήδη από τον Απρίλιο, τιμές πολύ πάνω από τον εποχικό μέσο όρο.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι έως το 2050 η ακραία ζέστη στη χώρα ενδέχεται να πλησιάσει τα όρια της ανθρώπινης επιβίωσης. Ο καύσωνας θεωρείται το πιο θανατηφόρο ακραίο καιρικό φαινόμενο, καθώς επηρεάζει κυρίως ευάλωτες ομάδες και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ παράλληλα πιέζει τη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τα συστήματα υγείας.

Το φετινό κύμα καύσωνα εκδηλώθηκε την ώρα που η Ινδία αντιμετωπίζει ενεργειακές πιέσεις λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έχουν περιορίσει τις προμήθειες καυσίμων και έχουν αυξήσει τη ζήτηση για ψύξη.

Οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν για πιθανή συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών, καθώς και για ασθενέστερους μουσώνες, με την πιθανή επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο να ενισχύει τον κίνδυνο μειωμένων βροχοπτώσεων και ξηρασίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε ορισμένες περιοχές ο δείκτης θερμικής αίσθησης - που συνδυάζει θερμοκρασία και υγρασία - ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 49°C, επίπεδα που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Πηγή: CNN