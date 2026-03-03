Εσπερίδα ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: Η Αιολική Ενέργεια αποτελεί κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής

Η πολιτική για την προστασία του κλίματος είναι πλέον η βασική κοινωνική πολιτική, διότι συνεισφέρει σε τέσσερις άξονες:

εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια με σταθερό κόστος, βελτιώνει την ποιότητα ζωής χάρη στον καθαρό αέρα και τη μείωση του θορύβου, μειώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης που είναι εντονότερες για τα χαμηλά εισοδήματα, μειώνει τις δημόσιες επιδοτήσεις στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων , και οι διαθέσιμοι πόροι μπορούν να διατεθούν για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών με σκοπό την μόνιμη καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας.

Κρίσιμη ψηφίδα της συνολικής κλιματικής πολιτικής είναι η αιολική ενέργεια, που έτσι γίνεται αποτελεσματικός σύμμαχος και αρωγός της κοινωνίας.

Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα από την Εσπερίδα που οργάνωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec. Σε μια υψηλής ποιότητας συζήτηση στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και την Ευρώπη συζήτησαν με θέμα: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα».

Προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η κα Μάγια Περέρα, Νομικός, Διευθύντρια Πολιτικής για το Κλίμα και την Ενέργεια στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (European Environmental Bureau). Η κα Περέρα έδωσε μια συνολική επισκόπηση των τελευταίων θεσμικών και πολιτικών εξελίξεων για την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι υπάρχουν κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ, κάτι που είναι ανησυχητικό.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, παρατήρησε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης. Όμως, κράτη-μέλη της ΕΕ φαίνεται να ταλαντεύονται μεταξύ αφενός της ταχείας υιοθέτησης των ανανεώσιμων και του εξηλεκτρισμού, κατά το πρότυπο της Κίνας, και αφετέρου του μοντέλου των Ηνωμένων Πολιτειών που προωθεί εκ νέου και πιο έντονα τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ —οι οποίες είναι σημαντικός εξαγωγέας πετρελαίου και αερίου— η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, ακόμη περισσότερο και από την Κίνα. Επομένως, τόσο οι οικονομικοί όσο και οι γεωπολιτικοί παράγοντες καθιστούν τη ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τη σαφή επιλογή για την ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κ. Αλέξανδρος Κουλίδης , Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Στέλεχος ΔΙΠΑ ΥΠΕΝ, μίλησε για τον Κλιματικό Νόμο που είναι δεσμευτικός από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για τις εθνικές κυβερνήσεις και το πώς αυτές έχουν ενσωματωθεί στον ελληνικό νόμο. Η εισήγηση αποσαφήνισε τη δικαιολογητική βάση της κλιματικής πολιτικής διότι έδωσε έμφαση στους πολλαπλούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους που επιδιώκει.

Ήδη, οι ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές κοινωνίες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, έχουν επιτύχει την οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών. Η αποσύζευξη αυτή (decoupling) αποδεικνύει ότι η κλιματική πολιτική συμβαδίζει με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει από την πολύ μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται για την αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή αυτής της πολιτικής.

Στο ρόλο των δρόμων και των άλλων υποδομών των αιολικών πάρκων στη δασοπροστασία και τη πυρόσβεση αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Επιπυραγός κ. Αντώνης Κούκουζας, Καθηγητής στην Πυροσβεστική Ακαδημία και Πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.). Τα αιολικά πάρκα μπορεί να είναι μόνιμοι φρουροί του δάσους , να αξιοποιούνται από τις αρχές για την ενεργητική διαχείριση των δασών, και να προσφέρουν εξαιρετικά σημεία προληπτικής επιτήρησης και τήλε-επιτήρησης των γύρω δασών για τον έγκαιρο εντοπισμό των εστιών πυρκαγιάς όπως και χώρους έγκαιρης επέμβασης και συντονισμού των δυνάμεων.

Επιπλέον στην ομιλία του ο Πρόεδρος των Πτυχιούχων Αξιωματικών & Υπαξιωματικών της Πυροσβεστικής, απόκρουσε με σαφήνεια τα fake news που συνδέουν τις δασικές πυρκαγιές με τις ανεμογεννήτριες.

Στη δική του εισήγηση ο κ. Νίκος Μάντζαρης, Επικεφαλής Αναλυτής Πολιτικής και Συνιδρυτής του Green Tank, παρουσίασε τα πιο πρόσφατα δεδομένα για την ενέργεια και το κλίμα στην Ελλάδα και τις επιλογές πολιτικής που διανοίγονται για το μέλλον.

Τα τελευταία 15 χρόνια η Ελλάδα έχει διαγράψει μια εξαιρετικά θετική πορεία μείωσης των εκπομπών από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Όμως τα τελευταία τρία χρόνια η πορεία αυτή έχει πάψει και οι εκπομπές έχουν σταθεροποιηθεί αντί να μειώνονται. Έτσι το 2025 οι εκπομπές ήταν 55% περισσότερες από τον δεσμευτικό στόχο του εθνικού κλιματικού νόμου. Η υστέρηση αυτή οφείλεται στο ότι την τελευταία τριετία δεν έχει αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στον ηλεκτρισμό που παραμένει λίγο πάνω από το 50%, ενώ αντίθετα έχει αυξηθεί η παραγωγή από αέριο και άρα οι εκπομπές από αυτό.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται και με τις υψηλές τιμές ενέργειας στην χονδρική αγορά. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων αποδεικνύει ότι υψηλές τιμές εμφανίζονται όταν υπάρχει μεγάλη παραγωγή ρεύματος από αέριο. Αντίθετα, τα αιολικά πάρκα και γενικά οι ανανεώσιμες ρίχνουν τις τιμές. Η μείωση αυτή ωφελεί τους καταναλωτές αφορούν αντανακλάται τελικά στις τιμές της λιανικής αγοράς.

Το ζητούμενο φυσικά είναι το όφελος αυτό να καταλήγει στους καταναλωτές ακόμα μια πιο άμεσα, αυτούσιο και με διαφάνεια.

Ο κ. Ανδρέας Βλαμάκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, παρουσίασε τα δεδομένα που ξέρουμε με βεβαιότητα για την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή και τις εκτιμήσεις για το μέλλον. Όπως χαρακτηριστικά είπε « ουσιαστικά ο άνθρωπος διεξάγει το μεγαλύτερο γεωλογικό πείραμα στην ιστορία του πλανήτη »: ενώ οι φυσικές ανταλλαγές CO 2 μεταξύ ατμόσφαιρας και της γης ήταν και είναι αμφίδρομες και σχετικά ισορροπημένες, πλέον ο άνθρωπος προσθέτει στην ατμόσφαιρα 42 GtCO ₂ κάθε έτος. Αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας κατά 1,4 °C σε σχέση με το 1850-1900. Η αύξηση θα ήταν μεγαλύτερη εάν οι ωκεανοί δεν απορροφούσαν το 90% της επιπλέον θερμότητας λόγω κλιματικής αλλαγής. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε «αποθηκεύσει» στους ωκεανούς επιπλέον ενέργεια τάξης μεγέθους ίσης με 100 εκατ. βόμβες σαν της Χιροσίμα.

Με στοιχεία από την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της IPCC, ο κ. Βλαμάκης έδειξε ότι τα αιολικά πάρκα είναι από τις πιο φθηνές και πιο αποτελεσματικές μεθόδους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ κ. Παναγιώτης Παπασταματίου, που συνόψισε τα συμπεράσματα στο τέλος της Εσπερίδας.

Κατεβάστε την παρουσίαση της κας Περέρα ΕΔΩ

Κατεβάστε την παρουσίαση του κ. Κουλίδη ΕΔΩ

Κατεβάστε την παρουσίαση του κ. Κούκουζα ΕΔΩ

Κατεβάστε την παρουσίαση του κ. Μάντζαρη ΕΔΩ

Κατεβάστε την παρουσίαση του κ. Βλαμάκη ΕΔΩ