Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»

Η Βόρεια Θάλασσα δεν είναι πλέον απλώς ένα πέρασμα, αλλά το ζωντανό εργαστήριο της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Καθώς τα έργα πληθαίνουν, η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της ενέργειας είναι ήδη εδώ.

Η Βόρεια Θάλασσα, μια υδάτινη οδός που περιβάλλεται από μεγάλα ευρωπαϊκά έθνη, εξελίσσεται στον κύριο τροφοδότη καθαρής ενέργειας για την ήπειρο, εμπνέοντας παράλληλα τη νέα γενιά μηχανικών.

Με ρηχά νερά και ισχυρούς ανέμους, η περιοχή φιλοξενεί σήμερα πάνω από το 80% της ευρωπαϊκής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, παράγοντας περισσότερα από 25 GW.

Τα σχέδια για το μέλλον είναι ακόμη πιο φιλόδοξα: οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο) δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τον στόχο στα 120 GW έως το 2030 και στα 300 GW έως το 2050, καλύπτοντας πάνω από το 50% της απαιτούμενης ενέργειας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ.

Ωστόσο, η παραγωγή είναι μόνο η μισή εξίσωση· η αποθήκευση και η μεταφορά της ενέργειας απαιτούν νέες υποστηρικτικές τεχνολογίες, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες.

Η επανάσταση της ηλεκτρομεθανόλης στη Δανία

Στο Kassø της νότιας Δανίας, η Siemens Energy κατασκευάζει μια μονάδα ηλεκτρόλυσης 50 MW, η οποία θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρομεθανόλης. Ο μηχανικός Holger Riess, πρώην στέλεχος του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηγείται του έργου.

«Η ναυτιλία εκπέμπει CO2 όσο μια μεγάλη χώρα», εξηγεί ο Riess. «Η ηλεκτρομεθανόλη μπορεί να μειώσει δραματικά αυτές τις εκπομπές».

Η ναυτιλία ευθύνεται για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών θερμοκηπίου και η ηλεκτρομεθανόλη αναδεικνύεται σε κορυφαία λύση για μεγάλα φορτηγά πλοία που δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν. Η μονάδα θα παράγει ετησίως 42.000 τόνους ηλεκτρομεθανόλης, με κύριο αγοραστή τον δανέζικο ναυτιλιακό κολοσσό Maersk.

Η διοχέτευση αυτής της τεράστιας ενέργειας στα εθνικά δίκτυα απαιτεί πανίσχυρες υποδομές. Το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει το Thor, το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Δανίας (1.000 MW), ικανό να ηλεκτροδοτήσει πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Στην Κοπεγχάγη, η ηλεκτρολόγος μηχανικός Josephine Krumhoff εργάζεται για την ενσωμάτωση της ενέργειας του Thor στο δίκτυο της Δανίας. «Σε εμπνέει το να εργάζεσαι σε κάτι που θα έχει τόσο διαρκή θετικό αντίκτυπο», δηλώνει η ίδια, τονίζοντας τις προοπτικές του κλάδου για τους νέους επιστήμονες.

Από το σούπερ μάρκετ στην πράσινη ενέργεια

Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης ακόμα και για άτομα χωρίς πρότερη εμπειρία. Στο Hull του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Dane Glenn, ένας πρώην υπάλληλος σούπερ μάρκετ, εργάζεται πλέον ως μαθητευόμενος στην κατασκευή τεράστιων πτερυγίων ανεμογεννητριών.

Τα πτερύγια αυτά προορίζονται για μεγάλα αιολικά πάρκα, όπως το Moray West στη Σκωτία. Ο Glenn, έχοντας ως στόχο ένα πτυχίο στη μηχανική, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς η πράσινη οικονομία μεταμορφώνει τις τοπικές κοινωνίες και τις καριέρες των ανθρώπων.

Πηγή: Guardian