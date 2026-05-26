Ν. Παπαθανάσης: Η Ελλάδα υπέβαλε διπλό αίτημα εκταμίευσης πόρων 1,63 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Γαλλία: Ρεκόρ θερμοκρασίας χθες – Ακόμα πιο ζεστή προαναγγέλλεται η σημερινή ημέρα
ΔΕΗ: Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens
Mercuria και Motor Oil Hellas υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την προμήθεια LNG μέσω του έργου Dioriga Gas FSRU στον Σαρωνικό Κόλπο
Απάντηση YΠΕΝ στο ΠΑΣΟΚ για το πρόγραμμα αξιοποίησης των υδρογονανθράκων
ΠΑΣΟΚ: Γιατί αποχώρησε η κοινοπραξία ExxonMobil – HELLENiQ Energy από την Κρήτη;
Γιάννης Τριήρης: Πρόκειται για μια βαθιά ανήθικη οικονομική πολιτική
«Εξοικονομώ- Επιχειρώ»: Επιταχύνονται οι εκταμιεύσεις πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης
N. Τσάφος-Green Tank: Οι αριθμοί και το κόστος για τα νοικοκυριά πίσω από τη διαφωνία για το ρεύμα
7 «κόλπα» για τον λογαριασμό ρεύματος - Αξίζει να τα δοκιμάσετε; Τι λένε οι ειδικοί
Η ιδανική θερμοκρασία ύπνου για οικονομία και άνεση
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»
Αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής από τη ΔΕΗ, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Μήλου
Δωρεά ενός σκάφους και 4 οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
Αλ. Εξάρχου: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν ανάγκη για νέες υποδομές όπως το λιμάνι της Ελευσίνας
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: We Hike – We Connect – We Protect 2026- Wellness των εργαζομένων προστασία του Περιβάλλοντος
Τάκης Θεοδωρικάκης: Δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις εργασίας στη ναυπηγική βιομηχανία και στη γαλάζια οικονομία
Στην Κίνα ο Σ. Αρναούτογλου για την 43η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση ΕΕ – Κίνας
Green Tank: Απάντηση στα σχόλια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την έκθεσή για τις τάσεις στη Λιανική Αγορά Ηλεκτρισμού
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για το ενεργειακό κόστος και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στ. Παπασταύρου: Νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης με τον χωροταξικό σχεδιασμό
2η τροποποίηση της Προκήρυξης των Προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» & «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»
Καθαρισμός του δάσους Φασίδερη στην Κηφισιά από τους εργαζόμενους του Ομίλου ΑΒΑΞ
Κυριάκος Πιερρακάκης: Η ΕΕ να περάσει στην επίθεση – Έργο win-win ο GSI
Ρωσία: Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αντλιοστάσιο πετρελαίου που τροφοδοτεί τη Μόσχα
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την ηγεσία του ΥΠΕΝ -Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν να αποσταλούν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Κυρ. Μητσοτάκης: Έως τέλη Αυγούστου το «Σπίτι μου 2
Γιάννης Τριήρης: Η στέγη μόνιμο φορολογικό υποζύγιο
Χρηματιστήριο: Αύριο το καμπανάκι από τον Γ. Στάσση μετά το book building-ρεκόρ των 18 δισ. ευρώ για τη ΔΕΗ
Καμπανάκι ACER για το κόστος δικτύων λόγω επενδύσεων- Δημιουργεί «Αποθετήριο Τιμολογίων»
Πώς η Βόρεια Θάλασσα έγινε το «πράσινο εργοστάσιο της Ευρώπης»

Τρίτη, 26/05/2026 - 06:40
Η Βόρεια Θάλασσα δεν είναι πλέον απλώς ένα πέρασμα, αλλά το ζωντανό εργαστήριο της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Καθώς τα έργα πληθαίνουν, η ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό αυξάνεται, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της ενέργειας είναι ήδη εδώ.

Η Βόρεια Θάλασσα, μια υδάτινη οδός που περιβάλλεται από μεγάλα ευρωπαϊκά έθνη, εξελίσσεται στον κύριο τροφοδότη καθαρής ενέργειας για την ήπειρο, εμπνέοντας παράλληλα τη νέα γενιά μηχανικών.

Με ρηχά νερά και ισχυρούς ανέμους, η περιοχή φιλοξενεί σήμερα πάνω από το 80% της ευρωπαϊκής υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, παράγοντας περισσότερα από 25 GW.

Τα σχέδια για το μέλλον είναι ακόμη πιο φιλόδοξα: οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο και Ηνωμένο Βασίλειο) δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τον στόχο στα 120 GW έως το 2030 και στα 300 GW έως το 2050, καλύπτοντας πάνω από το 50% της απαιτούμενης ενέργειας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ.

Ωστόσο, η παραγωγή είναι μόνο η μισή εξίσωση· η αποθήκευση και η μεταφορά της ενέργειας απαιτούν νέες υποστηρικτικές τεχνολογίες, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες.

Η επανάσταση της ηλεκτρομεθανόλης στη Δανία

Στο Kassø της νότιας Δανίας, η Siemens Energy κατασκευάζει μια μονάδα ηλεκτρόλυσης 50 MW, η οποία θα τροφοδοτείται από ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρομεθανόλης. Ο μηχανικός Holger Riess, πρώην στέλεχος του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου, ηγείται του έργου.

«Η ναυτιλία εκπέμπει CO2 όσο μια μεγάλη χώρα», εξηγεί ο Riess. «Η ηλεκτρομεθανόλη μπορεί να μειώσει δραματικά αυτές τις εκπομπές».

Η ναυτιλία ευθύνεται για το 3% των παγκόσμιων εκπομπών θερμοκηπίου και η ηλεκτρομεθανόλη αναδεικνύεται σε κορυφαία λύση για μεγάλα φορτηγά πλοία που δεν μπορούν να ηλεκτροδοτηθούν. Η μονάδα θα παράγει ετησίως 42.000 τόνους ηλεκτρομεθανόλης, με κύριο αγοραστή τον δανέζικο ναυτιλιακό κολοσσό Maersk.

Η διοχέτευση αυτής της τεράστιας ενέργειας στα εθνικά δίκτυα απαιτεί πανίσχυρες υποδομές. Το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει το Thor, το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Δανίας (1.000 MW), ικανό να ηλεκτροδοτήσει πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Στην Κοπεγχάγη, η ηλεκτρολόγος μηχανικός Josephine Krumhoff εργάζεται για την ενσωμάτωση της ενέργειας του Thor στο δίκτυο της Δανίας. «Σε εμπνέει το να εργάζεσαι σε κάτι που θα έχει τόσο διαρκή θετικό αντίκτυπο», δηλώνει η ίδια, τονίζοντας τις προοπτικές του κλάδου για τους νέους επιστήμονες.

Από το σούπερ μάρκετ στην πράσινη ενέργεια

Η πράσινη μετάβαση δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης ακόμα και για άτομα χωρίς πρότερη εμπειρία. Στο Hull του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Dane Glenn, ένας πρώην υπάλληλος σούπερ μάρκετ, εργάζεται πλέον ως μαθητευόμενος στην κατασκευή τεράστιων πτερυγίων ανεμογεννητριών.

Τα πτερύγια αυτά προορίζονται για μεγάλα αιολικά πάρκα, όπως το Moray West στη Σκωτία. Ο Glenn, έχοντας ως στόχο ένα πτυχίο στη μηχανική, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του πώς η πράσινη οικονομία μεταμορφώνει τις τοπικές κοινωνίες και τις καριέρες των ανθρώπων.

Πηγή: Guardian

Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/2026 - 06:40
